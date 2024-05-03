https://crimea.ria.ru/20240503/kolossalnye-poteri-vsu-za-sutki-lishilis-1200-boevikov-1137028041.html
Колоссальные потери: ВСУ за сутки лишились 1200 боевиков
Колоссальные потери: ВСУ за сутки лишились 1200 боевиков - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Колоссальные потери: ВСУ за сутки лишились 1200 боевиков
Подразделения Вооруженных сил России за прошедшие сутки улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне СВО, потери... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T16:54
2024-05-03T16:54
2024-05-03T16:54
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за прошедшие сутки улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне СВО, потери противника составили более 1200 боевиков убитыми и ранеными и 44 единицы вооружений и техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Двуречной Харьковской области.Также отражены три атаки штурмовых групп противника в районах Берестового Харьковской области, Стельмаховки и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли до 355 военнослужащих и два автомобиля.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены польская самоходная артиллерийская установка Krab, американские гаубицы М777 и М198, самоходка "Акация", гаубица Д-30, два орудия М119, гаубица L-119 (Великобритании) и боевая машина РСЗО "Град".Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах Спорного, Константиновки и Красногоровки Донецкой Народной Республики.Потери противника составили до 340 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 (США), четыре автомобиля, гаубица Д-20, орудие Д-30, британская гаубица L-119, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота".Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Майорского, Новгородского, Семеновки и Розовки ДНР.Также отражены десять контратак штурмовых групп противника. Украинские войска потеряли до 360 боевиков, танк Abrams, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, самоходную пушку DANA М2, гаубицу "МСТА-Б", а также две гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям противника в районах Старомайорского и Пречистовки ДНР. В районе Урожайного отражены три контратаки штурмовых групп врага. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, два автомобиля и гаубица М777.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы противника в районах Михайловки и Ивановки Херсонской области. ВСУ потеряли до 30 боевиков, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и гаубицу М777.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости, новости сво, инфографика
Колоссальные потери: ВСУ за сутки лишились 1200 боевиков
ВСУ за сутки потеряли более 1200 военнослужащих и свыше 40 единиц техники – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за прошедшие сутки улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне СВО, потери противника составили более 1200 боевиков убитыми и ранеными и 44 единицы вооружений и техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Двуречной Харьковской области.
Также отражены три атаки штурмовых групп противника в районах Берестового Харьковской области, Стельмаховки и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли до 355 военнослужащих и два автомобиля.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены польская самоходная артиллерийская установка Krab, американские гаубицы М777 и М198, самоходка "Акация", гаубица Д-30, два орудия М119, гаубица L-119 (Великобритании) и боевая машина РСЗО "Град".
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах Спорного, Константиновки и Красногоровки Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили до 340 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 (США), четыре автомобиля, гаубица Д-20, орудие Д-30, британская гаубица L-119, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота".
Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Майорского, Новгородского, Семеновки и Розовки ДНР.
Также отражены десять контратак штурмовых групп противника. Украинские войска потеряли до 360 боевиков, танк Abrams, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, самоходную пушку DANA М2, гаубицу "МСТА-Б", а также две гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям противника в районах Старомайорского и Пречистовки ДНР. В районе Урожайного отражены три контратаки штурмовых групп врага. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, два автомобиля и гаубица М777.
Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы противника в районах Михайловки и Ивановки Херсонской области. ВСУ потеряли до 30 боевиков, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и гаубицу М777.