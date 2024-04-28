https://crimea.ria.ru/20240428/vs-rf-osvobodili-novobakhmutovku-dnr--minoborony-1136934739.html

Армия России освободила Новобахмутовку в ДНР — Минобороны

Армия России освободила Новобахмутовку в ДНР — Минобороны - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Армия России освободила Новобахмутовку в ДНР — Минобороны

Российские военные освободили Новобахмутовку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T13:33

2024-04-28T13:33

2024-04-28T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Новобахмутовку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка Донецкой народной республики.По данным МО, отражено 10 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Очеретино, Новобахмутовка, Нетайлово и Бердычи ДНР.

https://crimea.ria.ru/20240428/novye-moschnye-udary-po-ukraine---chto-proizoshlo-za-noch-1136929417.html

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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии