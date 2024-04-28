https://crimea.ria.ru/20240428/vs-rf-osvobodili-novobakhmutovku-dnr--minoborony-1136934739.html
Армия России освободила Новобахмутовку в ДНР — Минобороны
Армия России освободила Новобахмутовку в ДНР — Минобороны - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Армия России освободила Новобахмутовку в ДНР — Минобороны
Российские военные освободили Новобахмутовку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T13:33
2024-04-28T13:33
2024-04-28T13:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Новобахмутовку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка Донецкой народной республики.По данным МО, отражено 10 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Очеретино, Новобахмутовка, Нетайлово и Бердычи ДНР.
https://crimea.ria.ru/20240428/novye-moschnye-udary-po-ukraine---chto-proizoshlo-za-noch-1136929417.html
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Армия России освободила Новобахмутовку в ДНР — Минобороны
Армия России освободила Новобахмутовку в ДНР — Минобороны
13:33 28.04.2024 (обновлено: 13:51 28.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Новобахмутовку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новобахмутовка в ДНР, ВСУ потеряли за сутки до 380 военнослужащих, один танк", - говорится в сообщении ведомства.
Нанесено поражение формированиям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка Донецкой народной республики.
По данным МО, отражено 10 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Очеретино, Новобахмутовка, Нетайлово и Бердычи ДНР.