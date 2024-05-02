Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ разбили еще 930 украинских боевиков и иностранных наемников - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240502/vs-rf-razbili-esche-930-ukrainskikh-boevikov-i-inostrannykh-naemnikov-1136989120.html
ВС РФ разбили еще 930 украинских боевиков и иностранных наемников
ВС РФ разбили еще 930 украинских боевиков и иностранных наемников - РИА Новости Крым, 02.05.2024
ВС РФ разбили еще 930 украинских боевиков и иностранных наемников
Российские военные за сутки уничтожили еще 930 украинских боевиков, продолжили улучшать тактическое положение и занимать более выгодные рубежи. Подразделения... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T14:07
2024-05-02T14:07
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/02/1136989004_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_bc66b18e26e7ed78ba218ca11be9bf9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 930 украинских боевиков, продолжили улучшать тактическое положение и занимать более выгодные рубежи. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям наемников иностранного легиона, сообщает в четверг Минобороны России.Подразделения российской группы "Запад" улучшили положение по переднему краю, отбили пять контратак противника, уничтожили свыше 150 военных, вражеский танк и пять автомобилей, поразили польскую артиллерийскую установку Krab, американские гаубицы М777 и М198, САУ "Акация", орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.На Южном направлении заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение формированиям наемников "иностранного легиона", а также подразделениям ВСУ и украинской теробороны в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 270-ти военнослужащих, танк и четыре автомобиля, поражены гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и три полевых склада боеприпасов.На восточном фронте заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение формированиям двух бригад ВСУ, отражена одна контратака, уничтожены до 100 боевиков, две американские боевые машины РСЗО HIMARS, цех производства ракет и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Михайловка, Ивановка и Тягинка Херсонской области. Противник потерял 30 военнослужащих, два автомобиля и 105 мм орудие М119 производства США", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.Как сообщалось, на центральном участке фронта полностью освобожден населенный пункт Бердычи, улучшено тактическое положение, отражены 10 контратак, ВСУ потеряли до 380-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, немецкую САУ "PzH 2000", американскую гаубицу М777. Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России отразили 12 контратак и 3 атаки ВСУ - уничтожены 975 боевиковУничтожен цех сборки украинских беспилотниковСтрашная для Украины правда: главком ВСУ заявил о преимуществе армии РФ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/02/1136989004_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_81950d0acadf6acc43873b8eae81a96a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, новости, инфографика
ВС РФ разбили еще 930 украинских боевиков и иностранных наемников

ВС РФ за сутки уничтожили 930 боевиков и формирования иностранных наемников

14:07 02.05.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 930 украинских боевиков, продолжили улучшать тактическое положение и занимать более выгодные рубежи. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям наемников иностранного легиона, сообщает в четверг Минобороны России.
Подразделения российской группы "Запад" улучшили положение по переднему краю, отбили пять контратак противника, уничтожили свыше 150 военных, вражеский танк и пять автомобилей, поразили польскую артиллерийскую установку Krab, американские гаубицы М777 и М198, САУ "Акация", орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.
На Южном направлении заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение формированиям наемников "иностранного легиона", а также подразделениям ВСУ и украинской теробороны в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 270-ти военнослужащих, танк и четыре автомобиля, поражены гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и три полевых склада боеприпасов.
Сводка Минобороны, 2 мая 2024 годаСводка Минобороны, 2 мая 2024 года
На восточном фронте заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение формированиям двух бригад ВСУ, отражена одна контратака, уничтожены до 100 боевиков, две американские боевые машины РСЗО HIMARS, цех производства ракет и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Михайловка, Ивановка и Тягинка Херсонской области. Противник потерял 30 военнослужащих, два автомобиля и 105 мм орудие М119 производства США", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Как сообщалось, на центральном участке фронта полностью освобожден населенный пункт Бердычи, улучшено тактическое положение, отражены 10 контратак, ВСУ потеряли до 380-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, немецкую САУ "PzH 2000", американскую гаубицу М777.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС России отразили 12 контратак и 3 атаки ВСУ - уничтожены 975 боевиков
Уничтожен цех сборки украинских беспилотников
Страшная для Украины правда: главком ВСУ заявил о преимуществе армии РФ
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУМинистерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:28Водитель был лишен прав: подробности смертельного ДТП на переезде в Крыму
17:03В Бахчисарае появится новый парк
16:31Сколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета
16:19Притворился начальником: мошенник лишил крымчанку жилья и 6 млн рублей
15:49Грузовик без водителя сбил 29 детей на празднике в Киргизии
15:30Волонтеры экопроекта "Чистая энергия" собрали более 2 тонн мусора
15:13Когда Благодатный огонь прибудет в Крым
15:02Макрон назвал условия ввода французских войск на Украину
14:43Трагедия 2 мая в Одессе стала началом карательных мер Киева - политолог
14:32В Севастополь торжественно передали частицу Вечного огня из Феодосии
14:22Историк о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали"
14:13Когда частицу Благодатного огня привезут в Россию
14:07ВС РФ разбили еще 930 украинских боевиков и иностранных наемников
13:56Ракетный цех ВСУ разбит российскими силами
13:48Ремонт дороги на Ай-Петри: когда будут перекрывать движение
13:31На трассе "Таврида" под Севастополем сняли временную дорожную разметку
13:20Призывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам
13:06Армия России освободила Бердычи в Донбассе
12:52Вытолкнул из окна: крымчанин ответит за попытку убийства знакомой
12:37Мишустин поручил расширить льготное кредитование животноводства и АПК
Лента новостейМолния