https://crimea.ria.ru/20240502/vs-rf-razbili-esche-930-ukrainskikh-boevikov-i-inostrannykh-naemnikov-1136989120.html

ВС РФ разбили еще 930 украинских боевиков и иностранных наемников

ВС РФ разбили еще 930 украинских боевиков и иностранных наемников - РИА Новости Крым, 02.05.2024

ВС РФ разбили еще 930 украинских боевиков и иностранных наемников

Российские военные за сутки уничтожили еще 930 украинских боевиков, продолжили улучшать тактическое положение и занимать более выгодные рубежи. Подразделения... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T14:07

2024-05-02T14:07

2024-05-02T14:07

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вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 930 украинских боевиков, продолжили улучшать тактическое положение и занимать более выгодные рубежи. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям наемников иностранного легиона, сообщает в четверг Минобороны России.Подразделения российской группы "Запад" улучшили положение по переднему краю, отбили пять контратак противника, уничтожили свыше 150 военных, вражеский танк и пять автомобилей, поразили польскую артиллерийскую установку Krab, американские гаубицы М777 и М198, САУ "Акация", орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.На Южном направлении заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение формированиям наемников "иностранного легиона", а также подразделениям ВСУ и украинской теробороны в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 270-ти военнослужащих, танк и четыре автомобиля, поражены гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и три полевых склада боеприпасов.На восточном фронте заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение формированиям двух бригад ВСУ, отражена одна контратака, уничтожены до 100 боевиков, две американские боевые машины РСЗО HIMARS, цех производства ракет и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Михайловка, Ивановка и Тягинка Херсонской области. Противник потерял 30 военнослужащих, два автомобиля и 105 мм орудие М119 производства США", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.Как сообщалось, на центральном участке фронта полностью освобожден населенный пункт Бердычи, улучшено тактическое положение, отражены 10 контратак, ВСУ потеряли до 380-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, немецкую САУ "PzH 2000", американскую гаубицу М777. Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России отразили 12 контратак и 3 атаки ВСУ - уничтожены 975 боевиковУничтожен цех сборки украинских беспилотниковСтрашная для Украины правда: главком ВСУ заявил о преимуществе армии РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, новости, инфографика