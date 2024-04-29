https://crimea.ria.ru/20240429/unichtozhen-tsekh-sborki-ukrainskikh-bespilotnikov-1136945704.html

Уничтожен цех сборки украинских беспилотников

Уничтожен цех сборки украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Уничтожен цех сборки украинских беспилотников

Российские военные уничтожили цех, в котором ВСУ собирали беспилотники. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T13:39

2024-04-29T13:39

2024-04-29T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили цех, в котором ВСУ собирали беспилотники. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны.Кроме того, по данным Минобороны России, за минувшие сутки российские силы ПВО сбили 22 вражеских беспилотника, один реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" и уничтожили американскую управляемую авиабомбу JDAM.Также Вооруженные силы России освободили населенный пункт Семеновка в Донецкой Народной Республике.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23 609 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 880 танков и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9209 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 387 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои под Часовым Яром: отбиты 4 контратаки и разбит склад боеприпасов ВСУОтправить посылку на фронт можно бесплатно – МинобороныСтрашная для Украины правда: главком ВСУ заявил о преимуществе армии РФ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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