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Уничтожен цех сборки украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 29.04.2024
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Уничтожен цех сборки украинских беспилотников
Уничтожен цех сборки украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Уничтожен цех сборки украинских беспилотников
Российские военные уничтожили цех, в котором ВСУ собирали беспилотники. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T13:39
2024-04-29T13:39
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
пво
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили цех, в котором ВСУ собирали беспилотники. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны.Кроме того, по данным Минобороны России, за минувшие сутки российские силы ПВО сбили 22 вражеских беспилотника, один реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" и уничтожили американскую управляемую авиабомбу JDAM.Также Вооруженные силы России освободили населенный пункт Семеновка в Донецкой Народной Республике.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23 609 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 880 танков и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9209 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 387 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои под Часовым Яром: отбиты 4 контратаки и разбит склад боеприпасов ВСУОтправить посылку на фронт можно бесплатно – МинобороныСтрашная для Украины правда: главком ВСУ заявил о преимуществе армии РФ
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , беспилотник (бпла, дрон), пво, поставки западного оружия украине, авиационная бомба jdam
Уничтожен цех сборки украинских беспилотников

Армия России поразила цех сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ - Минобороны

13:39 29.04.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭкипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили цех, в котором ВСУ собирали беспилотники. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 110-ти районах", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Минобороны России, за минувшие сутки российские силы ПВО сбили 22 вражеских беспилотника, один реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" и уничтожили американскую управляемую авиабомбу JDAM.
Также Вооруженные силы России освободили населенный пункт Семеновка в Донецкой Народной Республике.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23 609 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 880 танков и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9209 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 387 единиц специальной военной автомобильной техники.
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