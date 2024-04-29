https://crimea.ria.ru/20240429/unichtozhen-tsekh-sborki-ukrainskikh-bespilotnikov-1136945704.html
Уничтожен цех сборки украинских беспилотников
Уничтожен цех сборки украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Уничтожен цех сборки украинских беспилотников
Российские военные уничтожили цех, в котором ВСУ собирали беспилотники. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T13:39
2024-04-29T13:39
2024-04-29T13:39
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
пво
поставки западного оружия украине
авиационная бомба jdam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127848198_0:23:1198:697_1920x0_80_0_0_936b386d43fc0dcb9429003989374fec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили цех, в котором ВСУ собирали беспилотники. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны.Кроме того, по данным Минобороны России, за минувшие сутки российские силы ПВО сбили 22 вражеских беспилотника, один реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" и уничтожили американскую управляемую авиабомбу JDAM.Также Вооруженные силы России освободили населенный пункт Семеновка в Донецкой Народной Республике.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23 609 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 880 танков и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9209 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 387 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои под Часовым Яром: отбиты 4 контратаки и разбит склад боеприпасов ВСУОтправить посылку на фронт можно бесплатно – МинобороныСтрашная для Украины правда: главком ВСУ заявил о преимуществе армии РФ
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127848198_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_58ba94d949b2ba724b8e86799ba82e2e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , беспилотник (бпла, дрон), пво, поставки западного оружия украине, авиационная бомба jdam
Уничтожен цех сборки украинских беспилотников
Армия России поразила цех сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили цех, в котором ВСУ собирали беспилотники. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 110-ти районах", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Минобороны России, за минувшие сутки российские силы ПВО сбили 22 вражеских беспилотника, один реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" и уничтожили американскую управляемую авиабомбу JDAM.
Также Вооруженные силы России освободили населенный пункт
Семеновка в Донецкой Народной Республике.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23 609 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 880 танков и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9209 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 387 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым: