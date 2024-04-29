https://crimea.ria.ru/20240429/otpravit-posylku-na-front-mozhno-besplatno---minoborony-1136936237.html

Отправить посылку на фронт можно бесплатно - Минобороны

Отправить посылку на фронт можно бесплатно - Минобороны - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Отправить посылку на фронт можно бесплатно - Минобороны

Министерство обороны Российской Федерации совместно с Почтой России сделали возможной бесплатную отправку посылок военнослужащим. Для этого необходимо соблюсти... РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-29T08:22

2024-04-29T08:22

2024-04-28T21:18

почта крыма

новости сво

посылки в зону сво

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

почта россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/18/41/184139_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_713d4147809a61ab46781fc98b3c9ad8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Министерство обороны Российской Федерации совместно с Почтой России сделали возможной бесплатную отправку посылок военнослужащим. Для этого необходимо соблюсти ряд условий.Как говорится в специальной памятке, вес посылки не должен превышать 10 килограммов, при этом количество таких посылок не ограничено.Нельзя передавать скоропортящиеся продукты питания, а бритвенные станки должны быть отправлены в целостной упаковке, напоминают в минобороны.При указании адреса необходимо ввести следящие данные:- индекс всегда 103400;- город: Москва;- номер воинской части;- ФИО военнослужащего.Это необходимо, так как сначала все посылки отправляются в Москву, где их передают в подразделение фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, которые и являются непосредственными транспортировщиками солдатских посылок.Отследить статус отправления посылки можно на сайте или в мобильном приложении Почты России или Почты Крыма.Те посылки, которые по разным причинам не были вручены бойцам, бесплатно отправляют назад адресантам.Также в минобороны перечислили список того, что отправлять нельзя: алкоголь, энергетики, медицинские препараты, колющие и режущие предметы, а также огнеопасные предметы кроме спичек.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда деваются посылки: разъяснения "Почты Крыма""Остров поддержки V": как буряты в Крыму помогают бойцам СВОЗащита телесная и духовная: из Крыма в окопы едут плащи и иконы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

почта крыма, новости сво, посылки в зону сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), почта россии, новости