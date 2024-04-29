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Отправить посылку на фронт можно бесплатно - Минобороны - РИА Новости Крым, 28.04.2024
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Отправить посылку на фронт можно бесплатно - Минобороны
Отправить посылку на фронт можно бесплатно - Минобороны - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Отправить посылку на фронт можно бесплатно - Минобороны
Министерство обороны Российской Федерации совместно с Почтой России сделали возможной бесплатную отправку посылок военнослужащим. Для этого необходимо соблюсти... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-29T08:22
2024-04-28T21:18
почта крыма
новости сво
посылки в зону сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Министерство обороны Российской Федерации совместно с Почтой России сделали возможной бесплатную отправку посылок военнослужащим. Для этого необходимо соблюсти ряд условий.Как говорится в специальной памятке, вес посылки не должен превышать 10 килограммов, при этом количество таких посылок не ограничено.Нельзя передавать скоропортящиеся продукты питания, а бритвенные станки должны быть отправлены в целостной упаковке, напоминают в минобороны.При указании адреса необходимо ввести следящие данные:- индекс всегда 103400;- город: Москва;- номер воинской части;- ФИО военнослужащего.Это необходимо, так как сначала все посылки отправляются в Москву, где их передают в подразделение фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, которые и являются непосредственными транспортировщиками солдатских посылок.Отследить статус отправления посылки можно на сайте или в мобильном приложении Почты России или Почты Крыма.Те посылки, которые по разным причинам не были вручены бойцам, бесплатно отправляют назад адресантам.Также в минобороны перечислили список того, что отправлять нельзя: алкоголь, энергетики, медицинские препараты, колющие и режущие предметы, а также огнеопасные предметы кроме спичек.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда деваются посылки: разъяснения "Почты Крыма""Остров поддержки V": как буряты в Крыму помогают бойцам СВОЗащита телесная и духовная: из Крыма в окопы едут плащи и иконы
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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почта крыма, новости сво, посылки в зону сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), почта россии, новости
Отправить посылку на фронт можно бесплатно - Минобороны

Названы условия для бесплатной посылки бойцу СВО из тыла

08:22 29.04.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота "Почты России"
Работа Почты России - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Министерство обороны Российской Федерации совместно с Почтой России сделали возможной бесплатную отправку посылок военнослужащим. Для этого необходимо соблюсти ряд условий.
Как говорится в специальной памятке, вес посылки не должен превышать 10 килограммов, при этом количество таких посылок не ограничено.
Нельзя передавать скоропортящиеся продукты питания, а бритвенные станки должны быть отправлены в целостной упаковке, напоминают в минобороны.
При указании адреса необходимо ввести следящие данные:
- индекс всегда 103400;
- город: Москва;
- номер воинской части;
- ФИО военнослужащего.
Это необходимо, так как сначала все посылки отправляются в Москву, где их передают в подразделение фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, которые и являются непосредственными транспортировщиками солдатских посылок.
Отследить статус отправления посылки можно на сайте или в мобильном приложении Почты России или Почты Крыма.
Те посылки, которые по разным причинам не были вручены бойцам, бесплатно отправляют назад адресантам.
Также в минобороны перечислили список того, что отправлять нельзя: алкоголь, энергетики, медицинские препараты, колющие и режущие предметы, а также огнеопасные предметы кроме спичек.
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