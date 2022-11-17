https://crimea.ria.ru/20221117/kuda-devayutsya-posylki-razyasneniya-pochty-kryma-1125423884.html

Куда деваются посылки: разъяснения "Почты Крыма"

Куда деваются посылки: разъяснения "Почты Крыма" - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Куда деваются посылки: разъяснения "Почты Крыма"

Из-за сложностей с логистикой после ЧП на Крымском мосту сроки доставки почтовых отправлений с полуострова и обратно замедлились, письма и посылки не достигают... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T19:22

2022-11-17T19:22

2022-11-17T19:15

радио "спутник в крыму"

крым

общество

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Из-за сложностей с логистикой после ЧП на Крымском мосту сроки доставки почтовых отправлений с полуострова и обратно замедлились, письма и посылки не достигают вовремя не только адресатов, но и сортировочных центров. В этой связи резко возросло число обращений со стороны отправителей и получателей, которым не удается отследить свои отправления, однако это вовсе не означает, что посылка безвозвратно утеряна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор предприятия "Почта Крыма" Елена Принь.По ее словам, в штатной ситуации письма и посылки из Крыма уходят 20-тонными большегрузами. Но теперь, поскольку почтовые отправления не попали в список приоритетных грузов, почту было решено доставлять грузовыми железнодорожными вагонами. При этом на все согласования и организацию процесса потребовалось 20 дней.Дело в том, что грузовые вагоны движутся без определенного расписания, могут простаивать в пути, подцепляться к разным составам. Из-за этого время в пути многократно увеличивается, и даже после доставки корреспонденция не сразу попадает в сортировочные пункты – требуется дополнительное время на развоз фурами с железнодорожных вокзалов в такие пункты. Из-за этого отправители часто не могут отследить движение посылок и начинают переживать:Если посылка все же не придет, нужно писать заявление на розыск, прилагать к нему квитанцию об отправке, советует Принь. Если окажется, что отправление утеряно безвозвратно, почта по закону будет обязана выплатить вам возмещение.

https://crimea.ria.ru/20220228/pochta-rossii-budet-dolshe-dostavlyat-posylki-1122536199.html

https://crimea.ria.ru/20221011/na-skolko-zaderzhivaetsya-dostavka-pochty-v-sevastopol-1124828234.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, чп на крымском мосту