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Куда деваются посылки: разъяснения "Почты Крыма" - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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Куда деваются посылки: разъяснения "Почты Крыма"
Куда деваются посылки: разъяснения "Почты Крыма" - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Куда деваются посылки: разъяснения "Почты Крыма"
Из-за сложностей с логистикой после ЧП на Крымском мосту сроки доставки почтовых отправлений с полуострова и обратно замедлились, письма и посылки не достигают... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T19:22
2022-11-17T19:15
радио "спутник в крыму"
крым
общество
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Из-за сложностей с логистикой после ЧП на Крымском мосту сроки доставки почтовых отправлений с полуострова и обратно замедлились, письма и посылки не достигают вовремя не только адресатов, но и сортировочных центров. В этой связи резко возросло число обращений со стороны отправителей и получателей, которым не удается отследить свои отправления, однако это вовсе не означает, что посылка безвозвратно утеряна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор предприятия "Почта Крыма" Елена Принь.По ее словам, в штатной ситуации письма и посылки из Крыма уходят 20-тонными большегрузами. Но теперь, поскольку почтовые отправления не попали в список приоритетных грузов, почту было решено доставлять грузовыми железнодорожными вагонами. При этом на все согласования и организацию процесса потребовалось 20 дней.Дело в том, что грузовые вагоны движутся без определенного расписания, могут простаивать в пути, подцепляться к разным составам. Из-за этого время в пути многократно увеличивается, и даже после доставки корреспонденция не сразу попадает в сортировочные пункты – требуется дополнительное время на развоз фурами с железнодорожных вокзалов в такие пункты. Из-за этого отправители часто не могут отследить движение посылок и начинают переживать:Если посылка все же не придет, нужно писать заявление на розыск, прилагать к нему квитанцию об отправке, советует Принь. Если окажется, что отправление утеряно безвозвратно, почта по закону будет обязана выплатить вам возмещение.
https://crimea.ria.ru/20220228/pochta-rossii-budet-dolshe-dostavlyat-posylki-1122536199.html
https://crimea.ria.ru/20221011/na-skolko-zaderzhivaetsya-dostavka-pochty-v-sevastopol-1124828234.html
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крым, общество, чп на крымском мосту
Куда деваются посылки: разъяснения "Почты Крыма"

В "Почте Крыма" рассказали, когда дойдут все "потерянные" посылки

19:22 17.11.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота "Почты России"
Работа Почты России - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Из-за сложностей с логистикой после ЧП на Крымском мосту сроки доставки почтовых отправлений с полуострова и обратно замедлились, письма и посылки не достигают вовремя не только адресатов, но и сортировочных центров. В этой связи резко возросло число обращений со стороны отправителей и получателей, которым не удается отследить свои отправления, однако это вовсе не означает, что посылка безвозвратно утеряна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор предприятия "Почта Крыма" Елена Принь.
По ее словам, в штатной ситуации письма и посылки из Крыма уходят 20-тонными большегрузами. Но теперь, поскольку почтовые отправления не попали в список приоритетных грузов, почту было решено доставлять грузовыми железнодорожными вагонами. При этом на все согласования и организацию процесса потребовалось 20 дней.
Почта России - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 15:21
"Почта России" будет дольше доставлять посылки
"В течение 20 дней почтовые отправления, которые были приняты за пределы полуострова, находились в сортировочных центрах в ожидании решения вопроса об их перевозке. К 27 ноября их скопилось более 200 тонн. Конечно, потребовалось время, чтобы разобрать эти завалы. Сейчас уже все разобрали и 7 ноября отправили абсолютно все. Но, к сожалению, это тоже не гарантирует быстрой доставки", - говорит Принь.
Дело в том, что грузовые вагоны движутся без определенного расписания, могут простаивать в пути, подцепляться к разным составам. Из-за этого время в пути многократно увеличивается, и даже после доставки корреспонденция не сразу попадает в сортировочные пункты – требуется дополнительное время на развоз фурами с железнодорожных вокзалов в такие пункты. Из-за этого отправители часто не могут отследить движение посылок и начинают переживать:
"Я прошу всех наших отправителей и получателей не волноваться. Понимаю, что вы ждете. Понимаю, что вы привыкли к хорошо налаженным доставкам. Наши контрольные сроки составляли 2,5-3 дня. Сейчас это превращается в три-пять недель. Но я вас уверяю, 99% отправлений найдутся и будут доставлены адресатам", - обещает руководитель предприятия.
Работа Почты России в Московской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 20:20
На сколько задерживается доставка почты в Севастополь
Если посылка все же не придет, нужно писать заявление на розыск, прилагать к нему квитанцию об отправке, советует Принь. Если окажется, что отправление утеряно безвозвратно, почта по закону будет обязана выплатить вам возмещение.
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымОбществоЧП на Крымском мосту
 
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