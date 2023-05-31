https://crimea.ria.ru/20230531/ostrov-podderzhki-v-kak-buryaty-v-krymu-pomogayut-boytsam-svo-1129097483.html

"Остров поддержки V": как буряты в Крыму помогают бойцам СВО

"Остров поддержки V": как буряты в Крыму помогают бойцам СВО - РИА Новости Крым, 31.05.2023

"Остров поддержки V": как буряты в Крыму помогают бойцам СВО

РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T20:09

2023-05-31T20:09

2023-05-31T20:09

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На входе в юрту нас встречает радушная бурятская женщина, на ритуальном длинном шарфе-хадаке она держит подношения гостям. Все самое лучшее, что есть в ее доме, приготовленное с теплом в сердце. Ниже на этом же плакате надпись: "Остров поддержки V".Мы в палатке волонтеров из Бурятии. Они прилетели в Крым за тысячи километров, чтобы здесь, недалеко от "ленточки", накормить участников СВО национальными блюдами, помочь найти родственников, передать адресные посылки и объявить сбор на самое необходимое для наших бойцов.Буузы надо есть руками"На первое у нас сегодня традиционный бурятский суп бухлер, он очень похож на шурпу, на второе - буузы (род паровых пельменей с отверстием наверху – ред.) и салат из свежей капусты с кукурузой. Всегда есть чай и кофе. Парни очень любят наши боовы (домашнее печенье "хворост" - ред.) со сгущенкой, медом или вареньем", - рассказывает, встречая в палатке, волонтер Наталья из Кабанского района.Среда и суббота – "буузные дни", когда в палатке много гостей, потому что позы, буузы, манты или пельмени, как бы они ни назывались, - любимое блюдо настоящих мужчин. Но в ежедневном меню также есть плов, жаркое, картофельное пюре, котлеты, борщ, шолен (суп с домашней лапшой – ред.), рассольник – готовят здесь много. Палатка работает круглосуточно, за 24 часа в ней успевают поесть очень много людей.Парни обедают и рассматривают надписи на стенах палатки: "Спасибо за тепло", "Горячие слова благодарности от холодной чукотской земли", "Спасибо вам за прием", "Благодаря вам мы и живем", "От души в душу", "Брат за брата", "Есть позы руками реально вкуснее".Когда-то точно так же здесь обедали бойцы из Смоленска, Рязани, Грозного, Козельска, Усолья Сибирского, Уссурийска, Калининграда, Иркутской области, Алтая, Якутии, Кабардино-Балкарии и многих других регионов России.Для нее это уже второй заезд, первый раз она приехала сюда в марте вместе со своей знакомой, но когда вернулась домой, на душе было неспокойно, хотелось вернуться, чтобы помогать ребятам."И вот я снова здесь, - улыбается Наталья. - Мы готовим, кормим. Встречаем, провожаем и обнимаем. За этот заезд земляка своего встретила, из нашего поселка. У нас там много кого забрали. Сфотографировала, покажу его матери", - говорит она.На время своего отпуска приехала в Крым из крупного индустриального города в Иркутской области волонтер Яна. Приехала за свои деньги и по собственному желанию. В зоне СВО у нее двоюродные братья."Помогаю. А как же? Кто-то ведь это должен делать", - признается она.Православные и буддистыПоддерживает в трудную минуту не только теплое слово, но и молитва. В палатке обустроены два алтаря, один с буддийскими, второй с православными святынями.Здесь военнослужащие могут помолиться, взять обереги. Оставить подношения, окурить себя благовониями, чтобы защититься от негативной энергии. Православным проще, говорят волонтеры, они могут зайти в храм и в Крыму, и в зоне проведения СВО, а бурятам, тувинцам, калмыкам в этом отношении сложнее. Буддисты молятся Бурхану в палатке, организованной силами жителей Бурятии.В казанах томится шурпа, тут же варят плов, картошку - на огне вкуснее. Возле буржуек с надписью "Бурятия" хозяйничает волонтер Александр, он тоже из Кабанского района. Он носит воду и колет дрова, которые к палатке привозят бойцы, помогает поварам чистить картошку."Если уж не берут в военкомате, то так хотя бы помогу. Каждый должен привносить свой вклад в нашу победу. Оставаться в стороне нельзя. Ставки высоки", - считает он.Рабочих рук здесь всегда не хватает. Нужна любая помощь. А еще волонтеры ищут новый дом для щенков.Земляки с Байкала"В Крыму много земляков из Бурятии, Забайкалья, Иркутской и Читинской областей. Мы все общаемся, дружим и поддерживаем друг друга. В первые дни СВО в наступление пошли наши ребята, из частей, которые дислоцируются в Бурятии. И когда в марте начали поступать раненые в Севастополь, наш земляк, у которого супруга работает в госпитале, стал навещать их. Покупали, если что-то нужно. И, конечно же, кормил земляков буузами", - рассказывает координатор волонтерского движения "Остров поддержки V" Элеонора Проскурина.В августе земляки с Байкала объединились и решили открыть волонтерский пункт поближе к границе.По ее словам, когда в Бурятии узнали, что в Крыму стоит палатка, над которой реет национальный флаг, сюда стали приезжать волонтеры из республики. Многие жители Бурятии вносят в это волонтерское движение огромный вклад.Потомки великого ЧингисханаШтаб команды "Остров поддержки V" находится в нескольких десятков километров от крымского перешейка. Живут волонтеры в доме, который для них арендует бурятское правительство (сборы идут на уровне республики). Из этих же средств оплачивается и проезд волонтерам. Каждые три недели – новый заезд, по пять человек. Есть и те, кто приезжает за собственные деньги.У каждого из волонтерской группы – своя зона ответственности: кто-то занимается администрированием группы в соцсетях, кто-то сборами денежных средств на выполнение заявок, которые поступают от ребят, кто-то покупает продукты и распределяет обязанности в доме, а кто-то ездит "за ленточку" и отвозит ребятам адресные посылки от жителей республики. А также различные технические средства: рации, наборы инструментов, антидроновые ружья и квадрокоптеры, медикаменты.Как скрипач из Крыма стал оператором беспилотника и что думает об СВО >>"В Бурятии СВО коснулась каждой семьи. Поэтому и люди наши помогают. Как могут. А здесь, в Крыму, многие живут так, будто бы это их не касается. Хотя живут, по сути, в приграничной зоне. И ракета или беспилотник долетит сюда, в Крым, а не в Бурятию", - говорит Проскурина.И объясняет: существует "Остров поддержки V" на пожертвования земляков и небезразличных граждан, у которых, в том числе, есть возможность приобрести дорогостоящие технические средства. Ведь одно антидроновое ружье стоит полмиллиона, а цена рации – почти 12 тысяч рублей. Ежедневные траты на приобретение продуктов составляют 15-20 тысяч рублей, в месяц может доходить до полумиллиона."Мы потомки Чингисхана – великого завоеватели и полководца, он из Монголии, но топтал даже крымскую землю, Венгрию. Буряты – воины, выносливые и физически подготовленные. И стреляют хорошо. У нас охотники попадают в глаз белки, чтобы шкурку не повредить", - уточняет она.Приехала помогать из Улан-УдэДулмат Доржиевне 71 год. К волонтерам-землякам она примкнула больше месяца назад. Шьет плащ-палатки, чинит одежду бойцов, помогает на кухне.Оказалось, пенсионерка увидела репортаж, в котором говорилось, что команде волонтеров кто-то подарил швейную машину, но стоит она без дела, потому что швей нет. Тогда Дулмат Доржиевна созвонилась с координатором группы и, потратив на билет личные сбережения, примчалась из Улан-Удэ в Крым.Со словами "вот моя работа", она показывает, как плащ-палатка превращается в маленькую сумочку, которую удобно носить с собой. Такая палатка, говорит пенсионерка, защитит от солнца и дождя, поможет замаскироваться. В зоне СВО у Дулмат Доржиевны зять.Как готовить буузы"От манты буузы отличаются формой. "Буузинка" напоминает бурятскую юрту, отверстие наверху, это будто труба, и когда бууза готова, оттуда идет пар", - объясняет волонтер Нина из Иркутской области.Фарш хозяйки готовят сами, из свинины и говядины. Говорят, особенных секретов нет: соль, черный перец, лук и немного минеральной воды.На тонко раскатанные кружочки теста она щедро выкладывает начинку и быстрым движением собирает "буузинку". Тесто очень эластичное, не рвется от "нагрузки".На один замес уходит четыре яйца, три килограмма муки, литр воды, соль и немного подсолнечного масла, рассказывают женщины. Тесто делают с вечера, и до утра оно "отдыхает" в холодильнике. За смену волонтеры лепят больше тысячи бууз. Замораживают и отвозят в палатку, где их уже готовят бойцам. Замороженные варят на пару 25-30 минут, только что слепленные готовят не больше 15 минут.Фронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилете >>Когда народ и армия едины"Лично у меня никого нет в зоне СВО, но ребята – все наши. И когда их здесь встречаешь, хочется, чтобы они хоть маленько, но дома побывали, чтобы почувствовали чуточку тепла родного дома, поели домашней еды", - говорит Нина.В Крыму она находится уже два месяца. Дома ждут дети, внук, друзья и коллеги. Почти все поддерживают, но кто-то и не понимает.На кухне ей сегодня помогает Татьяна, для которой эта волонтерская смена уже вторая. Дома, в одном из сел Иволгинского района, ее ждут пятеро детей и муж. А она здесь, почти у самой "ленточки", приехала помочь тем, кто защищает нашу страну.Быстрым, отточенным и сильным движением она раскатывает тесто в тонкие лепешки. Делает это снова и снова. Строчит, как пулеметчик.Кто и почему очень необходим новым регионам России – мнение волонтера >>Дом, в котором вам всегда радыВпервые Юлия приехала в дом волонтеров в октябре (палатку открыли в августе), побыла до ноября. Уехала. Но снова вернулась в Крым в январе. Отработала здесь сразу две смены, до февраля, а потом уволилась с работы, чтобы здесь, в Джанкое, помогать землякам. Теперь она ответственная за дом, палатку и питание.В доме волонтеров "Остров поддержки V" всегда могут остановиться те из бойцов, кто едет на побывку домой или же возвращается "за ленточку" из отпуска, здесь можно отдохнуть и подкрепиться. На столе для гостей всегда горячие, только что сваренные буузы, блины, испеченные с утра пораньше, боовы, чай, сахар и банка с медом, на которой кто-то старательно вывел ручкой: "Победа будет за нами".Читайте также на РИА Новости Крым:Старая гвардия – фронту: удивительные истории помощи бойцам СВОВ Крыму изобрели способ принимать душ в военно-полевых условияхФронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилете

https://crimea.ria.ru/20230517/iz-plena---v-volontery-kak-sevastopoltsy-pomogayut-boytsam-na-peredovoy-1128774718.html

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

бурятия, сво, волонтеры, крым, общество, остров поддержки v, армия и флот