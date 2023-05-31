"Остров поддержки V": как буряты в Крыму помогают бойцам СВО
Как земляки с Байкала в Крыму помогают участникам спецоперации
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевПалатка волонтеров из Бурятии
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
На входе в юрту нас встречает радушная бурятская женщина, на ритуальном длинном шарфе-хадаке она держит подношения гостям. Все самое лучшее, что есть в ее доме, приготовленное с теплом в сердце. Ниже на этом же плакате надпись: "Остров поддержки V".
Мы в палатке волонтеров из Бурятии. Они прилетели в Крым за тысячи километров, чтобы здесь, недалеко от "ленточки", накормить участников СВО национальными блюдами, помочь найти родственников, передать адресные посылки и объявить сбор на самое необходимое для наших бойцов.
Буузы надо есть руками
"На первое у нас сегодня традиционный бурятский суп бухлер, он очень похож на шурпу, на второе - буузы (род паровых пельменей с отверстием наверху – ред.) и салат из свежей капусты с кукурузой. Всегда есть чай и кофе. Парни очень любят наши боовы (домашнее печенье "хворост" - ред.) со сгущенкой, медом или вареньем", - рассказывает, встречая в палатке, волонтер Наталья из Кабанского района.
Среда и суббота – "буузные дни", когда в палатке много гостей, потому что позы, буузы, манты или пельмени, как бы они ни назывались, - любимое блюдо настоящих мужчин. Но в ежедневном меню также есть плов, жаркое, картофельное пюре, котлеты, борщ, шолен (суп с домашней лапшой – ред.), рассольник – готовят здесь много. Палатка работает круглосуточно, за 24 часа в ней успевают поесть очень много людей.
"Буузы - это очень вкусно. Если у нас получается, то мы заходим сюда обязательно. Раз в неделю, когда привозим технику на трале, так точно", - признаются военнослужащие Денис и Александр.
Парни обедают и рассматривают надписи на стенах палатки: "Спасибо за тепло", "Горячие слова благодарности от холодной чукотской земли", "Спасибо вам за прием", "Благодаря вам мы и живем", "От души в душу", "Брат за брата", "Есть позы руками реально вкуснее".
Когда-то точно так же здесь обедали бойцы из Смоленска, Рязани, Грозного, Козельска, Усолья Сибирского, Уссурийска, Калининграда, Иркутской области, Алтая, Якутии, Кабардино-Балкарии и многих других регионов России.
"Это уже вторая наша палатка. Прежнюю, которая была вся исписана, отправили в Улан-Удэ, она станет музейным экспонатом. Там даже было написано письмо мамы своему сыну. Она приехала, ждала его. Не дождалась. Не отпустили его", - рассказывает Наталья. И добавляет: надписи на стенах палатки очень помогают работать, придают сил.
Для нее это уже второй заезд, первый раз она приехала сюда в марте вместе со своей знакомой, но когда вернулась домой, на душе было неспокойно, хотелось вернуться, чтобы помогать ребятам.
"И вот я снова здесь, - улыбается Наталья. - Мы готовим, кормим. Встречаем, провожаем и обнимаем. За этот заезд земляка своего встретила, из нашего поселка. У нас там много кого забрали. Сфотографировала, покажу его матери", - говорит она.
На время своего отпуска приехала в Крым из крупного индустриального города в Иркутской области волонтер Яна. Приехала за свои деньги и по собственному желанию. В зоне СВО у нее двоюродные братья.
"Помогаю. А как же? Кто-то ведь это должен делать", - признается она.
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевВолонтер Яна из Иркутской области
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
Волонтер Яна из Иркутской области
Православные и буддисты
Поддерживает в трудную минуту не только теплое слово, но и молитва. В палатке обустроены два алтаря, один с буддийскими, второй с православными святынями.
Здесь военнослужащие могут помолиться, взять обереги. Оставить подношения, окурить себя благовониями, чтобы защититься от негативной энергии. Православным проще, говорят волонтеры, они могут зайти в храм и в Крыму, и в зоне проведения СВО, а бурятам, тувинцам, калмыкам в этом отношении сложнее. Буддисты молятся Бурхану в палатке, организованной силами жителей Бурятии.
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевБуддисты молятся Бурхану
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Буддисты молятся Бурхану
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевАлтарь с православными святынями
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Алтарь с православными святынями
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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Буддисты молятся Бурхану
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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Алтарь с православными святынями
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
В казанах томится шурпа, тут же варят плов, картошку - на огне вкуснее. Возле буржуек с надписью "Бурятия" хозяйничает волонтер Александр, он тоже из Кабанского района. Он носит воду и колет дрова, которые к палатке привозят бойцы, помогает поварам чистить картошку.
"Если уж не берут в военкомате, то так хотя бы помогу. Каждый должен привносить свой вклад в нашу победу. Оставаться в стороне нельзя. Ставки высоки", - считает он.
Рабочих рук здесь всегда не хватает. Нужна любая помощь. А еще волонтеры ищут новый дом для щенков.
"Их мама погибла "за ленточкой", малышей ребята нам привезли. Ищем теперь щенкам новый дом. Укажите, что их шаманка заговорила на счастье и благополучие, и вообще, доброе ведь это дело", - просят женщины, прощаясь.
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевВолонтеры ищут щенкам новый дом
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
Волонтеры ищут щенкам новый дом
Земляки с Байкала
"В Крыму много земляков из Бурятии, Забайкалья, Иркутской и Читинской областей. Мы все общаемся, дружим и поддерживаем друг друга. В первые дни СВО в наступление пошли наши ребята, из частей, которые дислоцируются в Бурятии. И когда в марте начали поступать раненые в Севастополь, наш земляк, у которого супруга работает в госпитале, стал навещать их. Покупали, если что-то нужно. И, конечно же, кормил земляков буузами", - рассказывает координатор волонтерского движения "Остров поддержки V" Элеонора Проскурина.
В августе земляки с Байкала объединились и решили открыть волонтерский пункт поближе к границе.
"Поставили палатку. Думали, что это на несколько недель, хотели просто угощать ребят буузами, ведь они скучают по дому, по национальной еде. Но так и работаем. Теперь мы не только кормим ребят, но и занимаемся гуманитарной помощью", - продолжает Проскурина.
По ее словам, когда в Бурятии узнали, что в Крыму стоит палатка, над которой реет национальный флаг, сюда стали приезжать волонтеры из республики. Многие жители Бурятии вносят в это волонтерское движение огромный вклад.
Потомки великого Чингисхана
Штаб команды "Остров поддержки V" находится в нескольких десятков километров от крымского перешейка. Живут волонтеры в доме, который для них арендует бурятское правительство (сборы идут на уровне республики). Из этих же средств оплачивается и проезд волонтерам. Каждые три недели – новый заезд, по пять человек. Есть и те, кто приезжает за собственные деньги.
У каждого из волонтерской группы – своя зона ответственности: кто-то занимается администрированием группы в соцсетях, кто-то сборами денежных средств на выполнение заявок, которые поступают от ребят, кто-то покупает продукты и распределяет обязанности в доме, а кто-то ездит "за ленточку" и отвозит ребятам адресные посылки от жителей республики. А также различные технические средства: рации, наборы инструментов, антидроновые ружья и квадрокоптеры, медикаменты.
"В Бурятии СВО коснулась каждой семьи. Поэтому и люди наши помогают. Как могут. А здесь, в Крыму, многие живут так, будто бы это их не касается. Хотя живут, по сути, в приграничной зоне. И ракета или беспилотник долетит сюда, в Крым, а не в Бурятию", - говорит Проскурина.
И объясняет: существует "Остров поддержки V" на пожертвования земляков и небезразличных граждан, у которых, в том числе, есть возможность приобрести дорогостоящие технические средства. Ведь одно антидроновое ружье стоит полмиллиона, а цена рации – почти 12 тысяч рублей. Ежедневные траты на приобретение продуктов составляют 15-20 тысяч рублей, в месяц может доходить до полумиллиона.
"Мы потомки Чингисхана – великого завоеватели и полководца, он из Монголии, но топтал даже крымскую землю, Венгрию. Буряты – воины, выносливые и физически подготовленные. И стреляют хорошо. У нас охотники попадают в глаз белки, чтобы шкурку не повредить", - уточняет она.
Приехала помогать из Улан-Удэ
Дулмат Доржиевне 71 год. К волонтерам-землякам она примкнула больше месяца назад. Шьет плащ-палатки, чинит одежду бойцов, помогает на кухне.
"Почему сюда приехала? Потому что машинку швейную по телевизору увидела, сказали, шить некому. А я-то умею, всю жизнь проработала на швейном производстве. Вот и приехала", - улыбается она.
Оказалось, пенсионерка увидела репортаж, в котором говорилось, что команде волонтеров кто-то подарил швейную машину, но стоит она без дела, потому что швей нет. Тогда Дулмат Доржиевна созвонилась с координатором группы и, потратив на билет личные сбережения, примчалась из Улан-Удэ в Крым.
Со словами "вот моя работа", она показывает, как плащ-палатка превращается в маленькую сумочку, которую удобно носить с собой. Такая палатка, говорит пенсионерка, защитит от солнца и дождя, поможет замаскироваться. В зоне СВО у Дулмат Доржиевны зять.
Как готовить буузы
"От манты буузы отличаются формой. "Буузинка" напоминает бурятскую юрту, отверстие наверху, это будто труба, и когда бууза готова, оттуда идет пар", - объясняет волонтер Нина из Иркутской области.
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевБуузы
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
Буузы
Фарш хозяйки готовят сами, из свинины и говядины. Говорят, особенных секретов нет: соль, черный перец, лук и немного минеральной воды.
"Здесь 10 кг фарша, человек сто накормим – в порции по три-пять "буузинок". Потребуется часа два, чтобы налепить. Но если работать в четыре или шесть рук – получается очень быстро", - признается Нина.
На тонко раскатанные кружочки теста она щедро выкладывает начинку и быстрым движением собирает "буузинку". Тесто очень эластичное, не рвется от "нагрузки".
На один замес уходит четыре яйца, три килограмма муки, литр воды, соль и немного подсолнечного масла, рассказывают женщины. Тесто делают с вечера, и до утра оно "отдыхает" в холодильнике. За смену волонтеры лепят больше тысячи бууз. Замораживают и отвозят в палатку, где их уже готовят бойцам. Замороженные варят на пару 25-30 минут, только что слепленные готовят не больше 15 минут.
Когда народ и армия едины
"Лично у меня никого нет в зоне СВО, но ребята – все наши. И когда их здесь встречаешь, хочется, чтобы они хоть маленько, но дома побывали, чтобы почувствовали чуточку тепла родного дома, поели домашней еды", - говорит Нина.
В Крыму она находится уже два месяца. Дома ждут дети, внук, друзья и коллеги. Почти все поддерживают, но кто-то и не понимает.
"Мы будем до победного поддерживать наших ребят. Моя смена почти закончилась, но если надо будет, в октябре приеду еще. Сюда всегда кто-то да приезжает. Недавно из Москвы были медики, стряпали. Сейчас мы уедем – следующие будут стряпать для ребят. Мы объединяемся в сложные моменты, и это не национальное бурятское, а общечеловеческое, русское. Народ и армия сегодня должны быть едины", - убеждена Нина.
На кухне ей сегодня помогает Татьяна, для которой эта волонтерская смена уже вторая. Дома, в одном из сел Иволгинского района, ее ждут пятеро детей и муж. А она здесь, почти у самой "ленточки", приехала помочь тем, кто защищает нашу страну.
"У меня в СВО нет родственников. Но я здесь по зову сердца", - признается Татьяна.
Быстрым, отточенным и сильным движением она раскатывает тесто в тонкие лепешки. Делает это снова и снова. Строчит, как пулеметчик.
Дом, в котором вам всегда рады
Впервые Юлия приехала в дом волонтеров в октябре (палатку открыли в августе), побыла до ноября. Уехала. Но снова вернулась в Крым в январе. Отработала здесь сразу две смены, до февраля, а потом уволилась с работы, чтобы здесь, в Джанкое, помогать землякам. Теперь она ответственная за дом, палатку и питание.
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевВолонтер Юлия
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
Волонтер Юлия
"Никого из родственников в зоне СВО у меня нет. Но они все мои, всех хочется обогреть, накормить. Заезжают они к нам постоянно, мы им гостинцы отправляем", - говорит Юлия.
В доме волонтеров "Остров поддержки V" всегда могут остановиться те из бойцов, кто едет на побывку домой или же возвращается "за ленточку" из отпуска, здесь можно отдохнуть и подкрепиться. На столе для гостей всегда горячие, только что сваренные буузы, блины, испеченные с утра пораньше, боовы, чай, сахар и банка с медом, на которой кто-то старательно вывел ручкой: "Победа будет за нами".
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