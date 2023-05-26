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Как скрипач из Крыма стал оператором беспилотника и что думает об СВО - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230526/kak-skripach-iz-kryma-stal-operatorom-bespilotnika-i-chto-dumaet-ob-svo-1128996436.html
Как скрипач из Крыма стал оператором беспилотника и что думает об СВО
Как скрипач из Крыма стал оператором беспилотника и что думает об СВО - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Как скрипач из Крыма стал оператором беспилотника и что думает об СВО
Россиянам следует становиться бдительнее и не позволять себе слишком расслабляться. Это важно, поскольку нацисты и их пособники "уходят в подполье", и даже по... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T19:05
2023-05-26T19:05
эксклюзивы риа новости крым
беспилотник (дрон)
сво
вооруженные силы россии
армия и флот
украина
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Россиянам следует становиться бдительнее и не позволять себе слишком расслабляться. Это важно, поскольку нацисты и их пособники "уходят в подполье", и даже по окончании СВО их борьба – с использованием террористических методов, БПЛА и "спящих" сил на местах – сразу не закончится. Такое мнение РИА Новости Крым высказал участник спецоперации, оператор беспилотника с позывным "Скрипач". Он также рассказал, почему пошел добровольцем из Севастополя.Повелители "птичек", спасающих жизни"В миру" его жизнь была связана с музыкой, звукорежиссурой и даже педагогикой. Еще не так давно сегодняшний боец с позывным "Скрипач" и предположить не мог, что вместо скрипки, синтезатора или оборудования будет тянуть на себе, иногда бегом, стартовую катапульту для запуска БПЛА. "Птичка" серьезная, самолетного типа – все должно быть четко.Понимание того, что от грамотности и быстроты твоих действий зависит не только собственная жизнь, но и жизни десятков и сотен бойцов, пришло довольно быстро. Одновременно он осознал: стрельба в тирах, которой раньше иногда увлекался, сильно отличается от "вот этого всего". И физическая подготовка здесь важна порой не меньше, чем для штурмовика."Что должно быть у оператора беспилотника обязательно? Усидчивость, наверное, желание узнать новое и понимание того, что от этих знаний зависит, сколько ты потом сразу уничтожишь противника и его техники", – делится "Скрипач". И добавляет: "И нервы надо в сторону убирать".Но главное – иметь понимание, что расслабиться можно, но только, если знаешь, что кто-то другой на твоем посту бдит, говорит боец. То же самое сегодня касается и тыла, всех россиян, считает он.Вместе победимТо, что бдительность и единение – формула успеха, лишний раз доказывают атаки на Севастополь вражеских беспилотников, которые наряду с ПВО удается выявить и уничтожить именно совместными усилиями, силами и средствами, отметил он.Яркая работа крымских артиллеристов против американских гаубиц - видео"До Севастополя могут долетать беспилотники самолетного типа, имеющие двухтактный двигатель внутреннего сгорания. Грубо говоря, это движок как на картинге или газонокосилке. Если таким управлять, то средства радиоэлектронной борьбы его перехватят на ранней стадии. Но к нам их отправляют в автономном режиме, без связи с кем-то", - говорит "Скрипач". В одну сторону такой БПЛА может пролететь 500 –700 км. Лететь он может на высоте от 200 метров и ниже – до 30 метров, если есть карта высот. "Он тогда очень слышен. Но средства ПВО его не видят. И бороться можно только визуально. И мы знаем случаи, когда из стрелкового оружия сбивают беспилотники. То есть, мало противовоздушной обороны, которая справляется только с явными угрозами. Нужны и военные, и охрана, и мониторинг, и бдительные граждане", – подчеркивает боец.По словам "Скрипача", несмотря на неприятные инциденты, происходящие время от времени в Севастополе и Крыму, это - мирные регионы. И в зону СВО он ушел, чтобы "война не пришла сюда" и, в конце концов, сама угроза отошла от границ России."Я пошел добровольцем в морскую пехоту, потому что знаю: если ничего не буду делать, война придет в мой дом. И я решил, что ее надо где-то там пресечь, чтобы она не пришла в мой родной Севастополь. И никуда вообще в моей стране. Поэтому, что можно от меня, пусть моя страна возьмет... И, конечно же, мы победим! Это 100%".Ранее фронтовой волонтер из Севастополя Ирина Резуник, рассказала, какие квадрокоптеры нужны нашим военным на передовой. Читайте также на РИА Новости Крым:"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВО Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой Атаки беспилотников на Россию: как противостоять новым угрозам – эксперт Где в России нужно запретить гражданские беспилотники - мнение эксперта
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Анна Петрова
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беспилотник (дрон), сво, вооруженные силы россии, армия и флот, украина, севастополь, крым, мнения, безопасность республики крым и севастополя, россия
Как скрипач из Крыма стал оператором беспилотника и что думает об СВО

Доброволец из Севастополя – оператор БПЛА назвал главную задачу в зоне СВО и в тылу

19:05 26.05.2023
 
© РИА Новости КрымУчастник СВО из Севастополя с позывным "Скрипач"
Участник СВО из Севастополя с позывным Скрипач - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости Крым
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Россиянам следует становиться бдительнее и не позволять себе слишком расслабляться. Это важно, поскольку нацисты и их пособники "уходят в подполье", и даже по окончании СВО их борьба – с использованием террористических методов, БПЛА и "спящих" сил на местах – сразу не закончится. Такое мнение РИА Новости Крым высказал участник спецоперации, оператор беспилотника с позывным "Скрипач". Он также рассказал, почему пошел добровольцем из Севастополя.

Повелители "птичек", спасающих жизни

"В миру" его жизнь была связана с музыкой, звукорежиссурой и даже педагогикой. Еще не так давно сегодняшний боец с позывным "Скрипач" и предположить не мог, что вместо скрипки, синтезатора или оборудования будет тянуть на себе, иногда бегом, стартовую катапульту для запуска БПЛА. "Птичка" серьезная, самолетного типа – все должно быть четко.
Понимание того, что от грамотности и быстроты твоих действий зависит не только собственная жизнь, но и жизни десятков и сотен бойцов, пришло довольно быстро. Одновременно он осознал: стрельба в тирах, которой раньше иногда увлекался, сильно отличается от "вот этого всего". И физическая подготовка здесь важна порой не меньше, чем для штурмовика.
"Операторы БПЛА должны работать в паре. Боевые условия по полной выкладке с бронежилетом, с РШГ (реактивная штурмовая граната – ред.) и "всеми делами" – это несколько другая нагрузка. Тем более, спартанский образ жизни. Поэтому, да, физическая подготовка обязательна, - рассказывает "Скрипач". - Мы сохраняем жизни наших ребят, когда оператор уничтожает сверху все вражеские цели. Если же это разведывательный БПЛА, то по его наводке арта и ракетчики бьют. Тогда пехота не идет – и нет пострадавших".
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"Что должно быть у оператора беспилотника обязательно? Усидчивость, наверное, желание узнать новое и понимание того, что от этих знаний зависит, сколько ты потом сразу уничтожишь противника и его техники", – делится "Скрипач". И добавляет: "И нервы надо в сторону убирать".
Но главное – иметь понимание, что расслабиться можно, но только, если знаешь, что кто-то другой на твоем посту бдит, говорит боец. То же самое сегодня касается и тыла, всех россиян, считает он.

Вместе победим

То, что бдительность и единение – формула успеха, лишний раз доказывают атаки на Севастополь вражеских беспилотников, которые наряду с ПВО удается выявить и уничтожить именно совместными усилиями, силами и средствами, отметил он.
Яркая работа крымских артиллеристов против американских гаубиц - видео
"До Севастополя могут долетать беспилотники самолетного типа, имеющие двухтактный двигатель внутреннего сгорания. Грубо говоря, это движок как на картинге или газонокосилке. Если таким управлять, то средства радиоэлектронной борьбы его перехватят на ранней стадии. Но к нам их отправляют в автономном режиме, без связи с кем-то", - говорит "Скрипач".
В одну сторону такой БПЛА может пролететь 500 –700 км. Лететь он может на высоте от 200 метров и ниже – до 30 метров, если есть карта высот.
"Он тогда очень слышен. Но средства ПВО его не видят. И бороться можно только визуально. И мы знаем случаи, когда из стрелкового оружия сбивают беспилотники. То есть, мало противовоздушной обороны, которая справляется только с явными угрозами. Нужны и военные, и охрана, и мониторинг, и бдительные граждане", – подчеркивает боец.
По словам "Скрипача", несмотря на неприятные инциденты, происходящие время от времени в Севастополе и Крыму, это - мирные регионы. И в зону СВО он ушел, чтобы "война не пришла сюда" и, в конце концов, сама угроза отошла от границ России.
"Я пошел добровольцем в морскую пехоту, потому что знаю: если ничего не буду делать, война придет в мой дом. И я решил, что ее надо где-то там пресечь, чтобы она не пришла в мой родной Севастополь. И никуда вообще в моей стране. Поэтому, что можно от меня, пусть моя страна возьмет... И, конечно же, мы победим! Это 100%".
Ранее фронтовой волонтер из Севастополя Ирина Резуник, рассказала, какие квадрокоптеры нужны нашим военным на передовой.
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