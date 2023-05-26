https://crimea.ria.ru/20230526/kak-skripach-iz-kryma-stal-operatorom-bespilotnika-i-chto-dumaet-ob-svo-1128996436.html

Как скрипач из Крыма стал оператором беспилотника и что думает об СВО

Как скрипач из Крыма стал оператором беспилотника и что думает об СВО - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Как скрипач из Крыма стал оператором беспилотника и что думает об СВО

Россиянам следует становиться бдительнее и не позволять себе слишком расслабляться. Это важно, поскольку нацисты и их пособники "уходят в подполье", и даже по... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T19:05

2023-05-26T19:05

2023-05-26T19:05

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Россиянам следует становиться бдительнее и не позволять себе слишком расслабляться. Это важно, поскольку нацисты и их пособники "уходят в подполье", и даже по окончании СВО их борьба – с использованием террористических методов, БПЛА и "спящих" сил на местах – сразу не закончится. Такое мнение РИА Новости Крым высказал участник спецоперации, оператор беспилотника с позывным "Скрипач". Он также рассказал, почему пошел добровольцем из Севастополя.Повелители "птичек", спасающих жизни"В миру" его жизнь была связана с музыкой, звукорежиссурой и даже педагогикой. Еще не так давно сегодняшний боец с позывным "Скрипач" и предположить не мог, что вместо скрипки, синтезатора или оборудования будет тянуть на себе, иногда бегом, стартовую катапульту для запуска БПЛА. "Птичка" серьезная, самолетного типа – все должно быть четко.Понимание того, что от грамотности и быстроты твоих действий зависит не только собственная жизнь, но и жизни десятков и сотен бойцов, пришло довольно быстро. Одновременно он осознал: стрельба в тирах, которой раньше иногда увлекался, сильно отличается от "вот этого всего". И физическая подготовка здесь важна порой не меньше, чем для штурмовика."Что должно быть у оператора беспилотника обязательно? Усидчивость, наверное, желание узнать новое и понимание того, что от этих знаний зависит, сколько ты потом сразу уничтожишь противника и его техники", – делится "Скрипач". И добавляет: "И нервы надо в сторону убирать".Но главное – иметь понимание, что расслабиться можно, но только, если знаешь, что кто-то другой на твоем посту бдит, говорит боец. То же самое сегодня касается и тыла, всех россиян, считает он.Вместе победимТо, что бдительность и единение – формула успеха, лишний раз доказывают атаки на Севастополь вражеских беспилотников, которые наряду с ПВО удается выявить и уничтожить именно совместными усилиями, силами и средствами, отметил он.Яркая работа крымских артиллеристов против американских гаубиц - видео"До Севастополя могут долетать беспилотники самолетного типа, имеющие двухтактный двигатель внутреннего сгорания. Грубо говоря, это движок как на картинге или газонокосилке. Если таким управлять, то средства радиоэлектронной борьбы его перехватят на ранней стадии. Но к нам их отправляют в автономном режиме, без связи с кем-то", - говорит "Скрипач". В одну сторону такой БПЛА может пролететь 500 –700 км. Лететь он может на высоте от 200 метров и ниже – до 30 метров, если есть карта высот. "Он тогда очень слышен. Но средства ПВО его не видят. И бороться можно только визуально. И мы знаем случаи, когда из стрелкового оружия сбивают беспилотники. То есть, мало противовоздушной обороны, которая справляется только с явными угрозами. Нужны и военные, и охрана, и мониторинг, и бдительные граждане", – подчеркивает боец.По словам "Скрипача", несмотря на неприятные инциденты, происходящие время от времени в Севастополе и Крыму, это - мирные регионы. И в зону СВО он ушел, чтобы "война не пришла сюда" и, в конце концов, сама угроза отошла от границ России."Я пошел добровольцем в морскую пехоту, потому что знаю: если ничего не буду делать, война придет в мой дом. И я решил, что ее надо где-то там пресечь, чтобы она не пришла в мой родной Севастополь. И никуда вообще в моей стране. Поэтому, что можно от меня, пусть моя страна возьмет... И, конечно же, мы победим! Это 100%".Ранее фронтовой волонтер из Севастополя Ирина Резуник, рассказала, какие квадрокоптеры нужны нашим военным на передовой. Читайте также на РИА Новости Крым:"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВО Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой Атаки беспилотников на Россию: как противостоять новым угрозам – эксперт Где в России нужно запретить гражданские беспилотники - мнение эксперта

https://crimea.ria.ru/20230331/ot-artillerii-ne-skrytsya-tri-istorii-o-chude-iz-zony-svo-1127881986.html

https://crimea.ria.ru/20230524/frontovye-fei-svo-glazami-zhenschiny-v-bronezhilete-1128934129.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

беспилотник (дрон), сво, вооруженные силы россии, армия и флот, украина, севастополь, крым, мнения, безопасность республики крым и севастополя, россия