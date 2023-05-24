https://crimea.ria.ru/20230524/shoygu-rasskazal-o-podgotovke-voennykh-dlya-raboty-s-novoy-tekhnikoy-1128935956.html

Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой

Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой

В России совершенствуется подготовка младших специалистов в Вооруженных силах, с начала специальной военной операции прошли обучение более 120 тысяч... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T14:01

2023-05-24T14:01

2023-05-24T14:01

сергей шойгу

вооруженные силы россии

армия и флот

новости

министерство обороны рф

россия

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В России совершенствуется подготовка младших специалистов в Вооруженных силах, с начала специальной военной операции прошли обучение более 120 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.Шойгу отметил, что учебные центры также обучают расчеты, экипажи танков и боевых машин, в том числе для формируемых в новых регионах соединений и воинских частей. И призвал корректировать программы подготовки с учетом опыта специальной военной операции."Военнослужащие должны владеть новыми приемами ведения боя, уметь эффективно применять вооружение, знать тактику и технику противника, чтобы умело этому противостоять", - подчеркнул глава оборонного ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:В России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперацииШойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперацииВ зону СВО отправят новые танки и вооружение – Минобороны

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2023

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сергей шойгу, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, министерство обороны рф, россия, сво