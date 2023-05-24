https://crimea.ria.ru/20230524/shoygu-rasskazal-o-podgotovke-voennykh-dlya-raboty-s-novoy-tekhnikoy-1128935956.html
Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой
Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой
В России совершенствуется подготовка младших специалистов в Вооруженных силах, с начала специальной военной операции прошли обучение более 120 тысяч... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T14:01
2023-05-24T14:01
2023-05-24T14:01
сергей шойгу
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
министерство обороны рф
россия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128650092_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_28a61a51ceddfef097bc6071421d1ce9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В России совершенствуется подготовка младших специалистов в Вооруженных силах, с начала специальной военной операции прошли обучение более 120 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.Шойгу отметил, что учебные центры также обучают расчеты, экипажи танков и боевых машин, в том числе для формируемых в новых регионах соединений и воинских частей. И призвал корректировать программы подготовки с учетом опыта специальной военной операции."Военнослужащие должны владеть новыми приемами ведения боя, уметь эффективно применять вооружение, знать тактику и технику противника, чтобы умело этому противостоять", - подчеркнул глава оборонного ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:В России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперацииШойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперацииВ зону СВО отправят новые танки и вооружение – Минобороны
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128650092_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_fd3c1315cafc92f8dc3ec3649b7fab1f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, министерство обороны рф, россия, сво
Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой
Шойгу: после начала СВО обучение и подготовку прошли более 120 тысяч военнослужащих
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В России совершенствуется подготовка младших специалистов в Вооруженных силах, с начала специальной военной операции прошли обучение более 120 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
"Непосредственно для группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей подготовлено более 21 тысячи специалистов, в том числе около пяти тысяч – к применению таких высокотехнологичных образцов, как танки Т-90М "Прорыв", БМП-2М с боевым модулем "Бережок", БМП-3, а также различных комплексов беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.
Шойгу отметил, что учебные центры также обучают расчеты, экипажи танков и боевых машин, в том числе для формируемых в новых регионах соединений и воинских частей. И призвал корректировать программы подготовки с учетом опыта специальной военной операции.
"Военнослужащие должны владеть новыми приемами ведения боя, уметь эффективно применять вооружение, знать тактику и технику противника, чтобы умело этому противостоять", - подчеркнул глава оборонного ведомства.
Читайте также на РИА Новости Крым: