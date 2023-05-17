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В России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперации

В России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперации - РИА Новости Крым, 17.05.2023

В России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперации

Концерн "Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех") приступил к серийному выпуску новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик", которая будет применяться в зоне... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T14:08

2023-05-17T14:08

2023-05-17T14:09

россия

оборонно-промышленный комплекс россии

сво

новости

ростех

концерн "техмаш"

александр кочкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Концерн "Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех") приступил к серийному выпуску новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик", которая будет применяться в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна Александр Кочкин, передает РИА Новости.По словам Кочкина, новая ракета предназначена для самолетов Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет. Новые боеприпасы должны дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров.По данным производителя, боевая часть "Бронебойщика" имеет массу 9 кг, несет более 2,5 кг взрывчатого вещества и имеет упрочненный корпус с внутренней насечкой для образования осколков. Боевая часть новой ракеты по мощности в разы превосходит предшествующие образцы.Кочкин также сообщил, что в связи с проведением спецоперации "Техмаш" нарастил производство боеприпасов для реактивных систем залпового огня в 20 раз."Сегодня наш приоритет - это больше не новые разработки, а производство существующих образцов крупными сериями и повышение их эффективности. По сравнению с прошлым годом тех же снарядов РСЗО мы производим в 20 раз больше, есть и позиции, выпуск которых мы увеличили и в более значительном объеме", - сказал он.По словам заместителя гендиректора концерна, в первом квартале 2023 года предприятия "Техмаша" произвели столько же боеприпасов, сколько за весь прошлый год.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России началось серийное производство новейших типов вооружения, созданных корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Министр уточнил, что КТРВ поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов. Кроме того, на базе предприятия продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов.Министр подчеркнул, что необходимо в кратчайшие сроки удвоить производство высокоточных средств поражения.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех начал выпускать бронежилеты высокого класса защиты для нужд СВОШойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперацииВ России создали новую двойную броню для военной техники

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россия, оборонно-промышленный комплекс россии, сво, новости, ростех, концерн "техмаш", александр кочкин