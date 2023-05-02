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Шойгу: в России начался серийный выпуск новейших видов вооружения для СВО
Шойгу: в России начался серийный выпуск новейших видов вооружения для СВО - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Шойгу: в России начался серийный выпуск новейших видов вооружения для СВО
В России началось серийное производство новейших типов вооружения, созданных Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Об этом в ходе селекторного... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T13:24
2023-05-02T13:24
2023-05-02T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В России началось серийное производство новейших типов вооружения, созданных Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Об этом в ходе селекторного совещания руководством Вооруженных сил РФ сообщил министр обороны Сергей Шойгу.Министр уточнил, что КТРВ поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов. Кроме того, на базе предприятия продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов."По некоторым новейшим типам вооружения Корпорация перешла на серийное производство, в сжатые сроки, завершив все этапы разработки", – сказал Шойгу.Министр подчеркнул, что необходимо в кратчайшие сроки удвоить производство высокоточных средств поражения.В состав Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" входят предприятия, которые производят высокоэффективные ракеты, управляемые бомбы и комплексы вооружения воздушного, наземного, морского базирования. КТРВ является ведущим холдингом российского ВПК, который специализируется на разработке гиперзвукового оружия.Ранее министр обороны заявил об увеличении закупки основных образцов вооружения в три раза, а особо востребованных - в 7 раз в сравнении с началом пошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назначил нового заместителя по обеспечению Вооруженных сил РоссииШойгу сделал заявление по поводу военного сотрудничества с КитаемШойгу посетил пункт размещения новых ядерных ракетных комплексов "Ярс"
https://crimea.ria.ru/20230502/shoygu-ozvuchil-poteri-vsu-za-mesyats-1128477481.html
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сергей шойгу, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, оружие, новости, россия
Шойгу: в России начался серийный выпуск новейших видов вооружения для СВО
Шойгу: в России начался серийный выпуск новейший ракет и умных бомб для СВО
13:24 02.05.2023 (обновлено: 13:47 02.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В России началось серийное производство новейших типов вооружения, созданных Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Об этом в ходе селекторного совещания руководством Вооруженных сил РФ сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Министр уточнил, что КТРВ поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов. Кроме того, на базе предприятия продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов.
"По некоторым новейшим типам вооружения Корпорация перешла на серийное производство, в сжатые сроки, завершив все этапы разработки", – сказал Шойгу.
Министр подчеркнул, что необходимо в кратчайшие сроки удвоить производство высокоточных средств поражения.
"Предприятие выполняет государственный оборонный заказ в установленные сроки. Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объемы производства высокоточных средств поражения", - сказал Шойгу и добавил, что сегодня КТРВ представит отчет по реализации этой задачи.
В состав Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" входят предприятия, которые производят высокоэффективные ракеты, управляемые бомбы и комплексы вооружения воздушного, наземного, морского базирования. КТРВ является ведущим холдингом российского ВПК, который специализируется на разработке гиперзвукового оружия.
Ранее министр обороны заявил об увеличении закупки основных образцов вооружения в три раза, а особо востребованных - в 7 раз в сравнении с началом пошлого года.
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