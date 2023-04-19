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Шойгу посетил пункт размещения новых ядерных ракетных комплексов "Ярс"
Шойгу посетил пункт размещения новых ядерных ракетных комплексов "Ярс" - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Шойгу посетил пункт размещения новых ядерных ракетных комплексов "Ярс"
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства одним из полков Владимирского ракетного объединения в Калужской области, где размещены... РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T13:52
2023-04-19T13:52
2023-04-19T13:54
сергей шойгу
министерство обороны рф
ядерное оружие
безопасность
россия
армия и флот
межконтинентальная баллистическая ракета "ярс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства одним из полков Владимирского ракетного объединения в Калужской области, где размещены новые стратегические ракетные комплексы "Ярс". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.Как отметили в ведомстве, Козельская ракетная дивизия стала первым соединением PBCH, на вооружение которого уже поступили новые ракетные комплексы "Ярс" стационарного шахтного базирования. Шойгу проверил организацию боевого дежурства расчетами ракетного комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой.Главе российского оборонного ведомства продемонстрировали боевые возможности шахтной пусковой установки и работу дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения, которая способна надежно обеспечить безопасность охраняемых объектов, добавили в Минобороны."Ярс" (РС-24) — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов. "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тысяч км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками. Может иметь несколько вариантов оснащения, в том числе и тремя-четырьмя термоядерными боеголовками по 300 килотонн. Ракета также оснащена комплексом средств противодействия ПРО, сбить ее очень сложно.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил подготовиться к испытанию российского ядерного оружияПолитолог связал загрузку "Ярса" с возможной поставкой Киеву ЗРК PatriotПуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" показали на видео
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сергей шойгу, министерство обороны рф, ядерное оружие, безопасность, россия, армия и флот, межконтинентальная баллистическая ракета "ярс"
Шойгу посетил пункт размещения новых ядерных ракетных комплексов "Ярс"
Минобороны: Шойгу проверил несение боевого дежурства полка с новыми ракетами "Ярс"
13:52 19.04.2023 (обновлено: 13:54 19.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства одним из полков Владимирского ракетного объединения в Калужской области, где размещены новые стратегические ракетные комплексы "Ярс". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
"Командующий РВСН (Ракетные войска стратегического назначения – ред.) генерал-полковник Сергей Каракаев доложил министру обороны о ходе перевооружения соединения на новые ракетные комплексы "Ярс" и создании современной инфраструктуры, обеспечивающей качественные условия для организации боевого дежурства и комфортного размещения военнослужащих", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, Козельская ракетная дивизия стала первым соединением PBCH, на вооружение которого уже поступили новые ракетные комплексы "Ярс" стационарного шахтного базирования. Шойгу проверил организацию боевого дежурства расчетами ракетного комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой.
Главе российского оборонного ведомства продемонстрировали боевые возможности шахтной пусковой установки и работу дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения, которая способна надежно обеспечить безопасность охраняемых объектов, добавили в Минобороны.
"Ярс" (РС-24) — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов. "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тысяч км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками. Может иметь несколько вариантов оснащения, в том числе и тремя-четырьмя термоядерными боеголовками по 300 килотонн. Ракета также оснащена комплексом средств противодействия ПРО, сбить ее очень сложно.
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