https://crimea.ria.ru/20230419/shoygu-posetil-punkt-razmescheniya-novykh-yadernykh-raketnykh-kompleksov-yars-1128259945.html

Шойгу посетил пункт размещения новых ядерных ракетных комплексов "Ярс"

Шойгу посетил пункт размещения новых ядерных ракетных комплексов "Ярс" - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Шойгу посетил пункт размещения новых ядерных ракетных комплексов "Ярс"

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства одним из полков Владимирского ракетного объединения в Калужской области, где размещены... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T13:52

2023-04-19T13:52

2023-04-19T13:54

сергей шойгу

министерство обороны рф

ядерное оружие

безопасность

россия

армия и флот

межконтинентальная баллистическая ракета "ярс"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства одним из полков Владимирского ракетного объединения в Калужской области, где размещены новые стратегические ракетные комплексы "Ярс". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.Как отметили в ведомстве, Козельская ракетная дивизия стала первым соединением PBCH, на вооружение которого уже поступили новые ракетные комплексы "Ярс" стационарного шахтного базирования. Шойгу проверил организацию боевого дежурства расчетами ракетного комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой.Главе российского оборонного ведомства продемонстрировали боевые возможности шахтной пусковой установки и работу дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения, которая способна надежно обеспечить безопасность охраняемых объектов, добавили в Минобороны."Ярс" (РС-24) — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов. "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тысяч км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками. Может иметь несколько вариантов оснащения, в том числе и тремя-четырьмя термоядерными боеголовками по 300 килотонн. Ракета также оснащена комплексом средств противодействия ПРО, сбить ее очень сложно.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил подготовиться к испытанию российского ядерного оружияПолитолог связал загрузку "Ярса" с возможной поставкой Киеву ЗРК PatriotПуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" показали на видео

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сергей шойгу, министерство обороны рф, ядерное оружие, безопасность, россия, армия и флот, межконтинентальная баллистическая ракета "ярс"