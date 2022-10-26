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Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" показали на видео - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" показали на видео
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" показали на видео - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" показали на видео
Минобороны России показало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ходе тренировки стратегических сил сдерживания. РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T16:19
2022-10-26T16:19
армия и флот
министерство обороны рф
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Минобороны России показало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ходе тренировки стратегических сил сдерживания.Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.26 октября Вооруженные силы РФ начали учения наземных, морских и авиационных стратегических сил ядерного сдерживания "Гром-2022". Тренировкой руководил президент России Владимир Путин. ВС РФ отработали задачи нанесения массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.В ходе учений состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Для запуска крылатых ракет воздушного базирования использовались самолеты ТУ-95МС. По полигону Кура на Камчатке произвели пуски МБР "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.
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РИА Новости Крым
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армия и флот, министерство обороны рф, видео
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" показали на видео

МО РФ показало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ходе учений

16:19 26.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс"
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 Ярс
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Минобороны России показало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ходе тренировки стратегических сил сдерживания.
Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
26 октября Вооруженные силы РФ начали учения наземных, морских и авиационных стратегических сил ядерного сдерживания "Гром-2022". Тренировкой руководил президент России Владимир Путин. ВС РФ отработали задачи нанесения массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
В ходе учений состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Для запуска крылатых ракет воздушного базирования использовались самолеты ТУ-95МС. По полигону Кура на Камчатке произвели пуски МБР "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.
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