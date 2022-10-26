https://crimea.ria.ru/20221026/pusk-mezhkontinentalnoy-ballisticheskoy-rakety-yars-pokazali-na-video--1125097686.html
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" показали на видео
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" показали на видео - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" показали на видео
Минобороны России показало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ходе тренировки стратегических сил сдерживания. РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T16:19
2022-10-26T16:19
2022-10-26T16:19
армия и флот
министерство обороны рф
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125097569_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3101b0ac3516911786ea7e23a2cbd96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Минобороны России показало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ходе тренировки стратегических сил сдерживания.Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.26 октября Вооруженные силы РФ начали учения наземных, морских и авиационных стратегических сил ядерного сдерживания "Гром-2022". Тренировкой руководил президент России Владимир Путин. ВС РФ отработали задачи нанесения массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.В ходе учений состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Для запуска крылатых ракет воздушного базирования использовались самолеты ТУ-95МС. По полигону Кура на Камчатке произвели пуски МБР "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.
https://crimea.ria.ru/20221026/putin-provel-trenirovku-strategicheskikh-sil-sderzhivaniya-1125095278.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125097569_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bf36963ec639f13c1d3a5f80663e9fac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армия и флот, министерство обороны рф, видео
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" показали на видео
МО РФ показало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ходе учений
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Минобороны России показало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ходе тренировки стратегических сил сдерживания.
Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
26 октября Вооруженные силы РФ начали учения наземных, морских и авиационных стратегических сил ядерного сдерживания "Гром-2022". Тренировкой руководил президент России Владимир Путин. ВС РФ отработали задачи нанесения массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
В ходе учений состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Для запуска крылатых ракет воздушного базирования использовались самолеты ТУ-95МС. По полигону Кура на Камчатке произвели пуски МБР "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.