https://crimea.ria.ru/20221026/pusk-mezhkontinentalnoy-ballisticheskoy-rakety-yars-pokazali-na-video--1125097686.html

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" показали на видео

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" показали на видео - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" показали на видео

Минобороны России показало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ходе тренировки стратегических сил сдерживания. РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T16:19

2022-10-26T16:19

2022-10-26T16:19

армия и флот

министерство обороны рф

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Минобороны России показало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ходе тренировки стратегических сил сдерживания.Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.26 октября Вооруженные силы РФ начали учения наземных, морских и авиационных стратегических сил ядерного сдерживания "Гром-2022". Тренировкой руководил президент России Владимир Путин. ВС РФ отработали задачи нанесения массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.В ходе учений состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Для запуска крылатых ракет воздушного базирования использовались самолеты ТУ-95МС. По полигону Кура на Камчатке произвели пуски МБР "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.

https://crimea.ria.ru/20221026/putin-provel-trenirovku-strategicheskikh-sil-sderzhivaniya-1125095278.html

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армия и флот, министерство обороны рф, видео