https://crimea.ria.ru/20221215/politolog-svyazal-zagruzku-yarsa-s-vozmozhnoy-postavkoy-kievu-zrk-patriot-1125911418.html

Политолог связал загрузку "Ярса" с возможной поставкой Киеву ЗРК Patriot

Политолог связал загрузку "Ярса" с возможной поставкой Киеву ЗРК Patriot - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Политолог связал загрузку "Ярса" с возможной поставкой Киеву ЗРК Patriot

Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку, осуществленная накануне, является плановым действием, но в то же время... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T15:38

2022-12-15T15:38

2022-12-15T15:38

россия

сша

армия и флот

мнения

андрей никифоров

украина

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку, осуществленная накануне, является плановым действием, но в то же время может быть и ответом России на возможную поставку Украине американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров.Серьезное оружие"Передача Украине комплексов Patriot – это как раз переход на новый уровень противостояния именно с США, потому что это оружие есть только у ближайших союзников Вашингтона по НАТО. Если он готов такие комплексы поставлять на Украину, значит, по остальной линейке вооружений Штаты могут выйти на какие-то поставки", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".Никифоров отметил, что ЗРК Patriot – достаточно серьезное современное оружие, которое в случае его поставок киевскому режиму создаст дополнительные трудности российским войскам в хорде выполнения задач специальной военной операции. Поэтому на подобные действия американцев необходимо отвечать, убежден аналитик.Война нервовПо мнению политолога, загрузкой баллистической ракеты "Ярс" Россия с одной стороны осуществляет плановые мероприятия, а с другой – демонстрирует наличие такого оружия и дает соответствующий сигнал о том, каким может быть ответ РФ на угрозу ее безопасности.Эксперт не исключил, что манипуляции с "Ярсами" – реакция на намерения США поставлять Киеву комплексов Patriot."Идет война нервов и разного рода дезинформации, и это все входит в комплекс противостояния", – заключил аналитик.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон в ближайшее время может заявить о передаче Украине зенитных ракетных комплексов Patriot. В свою очередь газета The Washington Post проинформировала, что президент США Джо Байден одобрит поставки Patriot Киеву только после детального доклада Пентагона о подготовке и обслуживании систем, правовом основании для поставок ЗРК и последствиях такого решения для боеготовности армии США.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие поставки ведут к эскалации конфликта и повышают риск прямого втягивания войск США в боевые действия.Минобороны РФ 14 декабря сообщило о проведении загрузки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войныЗапад наращивает поставки морского вооружения Киеву: чего можно ждатьСША не хотят войны с Россией – Блинкен

https://crimea.ria.ru/20221202/bayden-priznal-ssha-uchastnikom-konflikta-na-ukraine--polittekhnolog-1125655179.html

https://crimea.ria.ru/20221211/ekspert-obyasnil-taktiku-ssha-po-krymu-proveryayut-nash-bolevoy-porog-1125809495.html

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россия, сша, армия и флот, мнения, андрей никифоров, украина