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Путин поручил подготовиться к испытанию российского ядерного оружия - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Путин поручил подготовиться к испытанию российского ядерного оружия
Путин поручил подготовиться к испытанию российского ядерного оружия - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Путин поручил подготовиться к испытанию российского ядерного оружия
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и госкорпорации "Росатом" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Об этом он РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T14:29
2023-02-21T14:44
послание федеральному собранию
владимир путин (политик)
политика
оружие
росатом
сша
министерство обороны рф
испытание ядерного оружия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и госкорпорации "Росатом" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Об этом он заявил в послании Федеральному Собранию.По словам главы государства, это является реакцией на планы Вашингтона испытать собственное ядерное оружие.Он отметил, что Россия не будет первой испытывать свое ядерное оружие, "но если США проведут испытание, то и мы проведем".Ранее президент заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но не выходит из него. Путин, в частности, назвал "театром абсурда" заявление НАТО с требованием к России "вернуть к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях", включая допуск инспекций на российские ядерные оборонные объекты".По словам российского президента, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса по ДСНВ, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО".Читайте также на РИА Новости Крым:Чем ответит Россия на поставки Украине дальнобойного оружия – ПутинПобедить Россию на поле боя невозможно – ПутинРоссия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - Путин
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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), политика, оружие, росатом, сша, министерство обороны рф, испытание ядерного оружия
Путин поручил подготовиться к испытанию российского ядерного оружия

Путин поручил Минобороны и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию ядерного оружия

14:29 21.02.2023 (обновлено: 14:44 21.02.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкТренировки стратегических сил сдерживания РФ
Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и госкорпорации "Росатом" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Об этом он заявил в послании Федеральному Собранию.
По словам главы государства, это является реакцией на планы Вашингтона испытать собственное ядерное оружие.

"Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть. В этой ситуации Министерство обороны и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия", - сказал Путин.

Он отметил, что Россия не будет первой испытывать свое ядерное оружие, "но если США проведут испытание, то и мы проведем".
Ранее президент заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но не выходит из него. Путин, в частности, назвал "театром абсурда" заявление НАТО с требованием к России "вернуть к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях", включая допуск инспекций на российские ядерные оборонные объекты".
По словам российского президента, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса по ДСНВ, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО".
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Послание Федеральному СобраниюВладимир Путин (политик)ПолитикаОружиеРосатомСШАМинистерство обороны РФИспытание ядерного оружия
 
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