https://crimea.ria.ru/20230221/putin-poruchil-podgotovitsya-k-ispytaniyu-rossiyskogo-yadernogo-oruzhiya-1127127274.html

Путин поручил подготовиться к испытанию российского ядерного оружия

Путин поручил подготовиться к испытанию российского ядерного оружия - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Путин поручил подготовиться к испытанию российского ядерного оружия

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и госкорпорации "Росатом" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Об этом он РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T14:29

2023-02-21T14:29

2023-02-21T14:44

послание федеральному собранию

владимир путин (политик)

политика

оружие

росатом

сша

министерство обороны рф

испытание ядерного оружия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и госкорпорации "Росатом" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Об этом он заявил в послании Федеральному Собранию.По словам главы государства, это является реакцией на планы Вашингтона испытать собственное ядерное оружие.Он отметил, что Россия не будет первой испытывать свое ядерное оружие, "но если США проведут испытание, то и мы проведем".Ранее президент заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но не выходит из него. Путин, в частности, назвал "театром абсурда" заявление НАТО с требованием к России "вернуть к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях", включая допуск инспекций на российские ядерные оборонные объекты".По словам российского президента, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса по ДСНВ, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО".Читайте также на РИА Новости Крым:Чем ответит Россия на поставки Украине дальнобойного оружия – ПутинПобедить Россию на поле боя невозможно – ПутинРоссия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - Путин

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание федеральному собранию, владимир путин (политик), политика, оружие, росатом, сша, министерство обороны рф, испытание ядерного оружия