Путин поручил подготовиться к испытанию российского ядерного оружия
Путин поручил Минобороны и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию ядерного оружия
14:29 21.02.2023 (обновлено: 14:44 21.02.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и госкорпорации "Росатом" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Об этом он заявил в послании Федеральному Собранию.
По словам главы государства, это является реакцией на планы Вашингтона испытать собственное ядерное оружие.
"Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть. В этой ситуации Министерство обороны и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия", - сказал Путин.
Он отметил, что Россия не будет первой испытывать свое ядерное оружие, "но если США проведут испытание, то и мы проведем".
Ранее президент заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но не выходит из него. Путин, в частности, назвал "театром абсурда" заявление НАТО с требованием к России "вернуть к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях", включая допуск инспекций на российские ядерные оборонные объекты".
По словам российского президента, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса по ДСНВ, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО".
Читайте также на РИА Новости Крым: