https://crimea.ria.ru/20230430/shoygu-naznachil-novogo-zamestitelya-po-obespecheniyu-vooruzhennykh-sil-rossii-1128447869.html
Шойгу назначил нового заместителя по обеспечению Вооруженных сил России
Шойгу назначил нового заместителя по обеспечению Вооруженных сил России - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Шойгу назначил нового заместителя по обеспечению Вооруженных сил России
Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя министра обороны Российской Федерации. Он будет отвечать за материально-техническое... РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T15:07
2023-04-30T15:07
2023-04-30T15:11
министерство обороны рф
россия
новости
алексей кузьменков
сергей шойгу
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1e/1128447753_0:0:825:464_1920x0_80_0_0_32b054ec4bcbb7456a71fb12fd4300e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя министра обороны Российской Федерации. Он будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Генерал-полковник Кузьменков в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла. По 2019 год проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.С 2014 по 2018 год возглавлял штаб материально-технического обеспечения ВС РФ. С 2018 по 2019 год являлся замкомандующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.С 2019 года занимал должность замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.Ранее на пост командующего Центральным военным округом был назначен гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые масштабы СВО: эксперт оценил замену Суровикина на Герасимова"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в РоссииЗамком ЧФ дал напутствие морякам возле усыпальницы адмиралов
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1e/1128447753_60:0:825:574_1920x0_80_0_0_e7b259f0ad7295763809ea1cdb9b49aa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, россия, новости, алексей кузьменков, сергей шойгу, армия и флот
Шойгу назначил нового заместителя по обеспечению Вооруженных сил России
Новым замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению стал Кузьменков
15:07 30.04.2023 (обновлено: 15:11 30.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя министра обороны Российской Федерации. Он будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков", – говорится в сообщении Telegram‑канале ведомства.
Генерал-полковник Кузьменков в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла. По 2019 год проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.
С 2014 по 2018 год возглавлял штаб материально-технического обеспечения ВС РФ. С 2018 по 2019 год являлся замкомандующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.
С 2019 года занимал должность замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.
Ранее на пост командующего Центральным военным округом был назначен
гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
Читайте также на РИА Новости Крым: