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Шойгу назначил нового заместителя по обеспечению Вооруженных сил России - РИА Новости Крым, 30.04.2023
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Шойгу назначил нового заместителя по обеспечению Вооруженных сил России
Шойгу назначил нового заместителя по обеспечению Вооруженных сил России - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Шойгу назначил нового заместителя по обеспечению Вооруженных сил России
Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя министра обороны Российской Федерации. Он будет отвечать за материально-техническое... РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T15:07
2023-04-30T15:11
министерство обороны рф
россия
новости
алексей кузьменков
сергей шойгу
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя министра обороны Российской Федерации. Он будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Генерал-полковник Кузьменков в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла. По 2019 год проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.С 2014 по 2018 год возглавлял штаб материально-технического обеспечения ВС РФ. С 2018 по 2019 год являлся замкомандующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.С 2019 года занимал должность замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.Ранее на пост командующего Центральным военным округом был назначен гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые масштабы СВО: эксперт оценил замену Суровикина на Герасимова"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в РоссииЗамком ЧФ дал напутствие морякам возле усыпальницы адмиралов
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, россия, новости, алексей кузьменков, сергей шойгу, армия и флот
Шойгу назначил нового заместителя по обеспечению Вооруженных сил России

Новым замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению стал Кузьменков

15:07 30.04.2023 (обновлено: 15:11 30.04.2023)
 
© Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкАлексей Кузьменков
Алексей Кузьменков
© Пресс-служба Государственной Думы РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя министра обороны Российской Федерации. Он будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков", – говорится в сообщении Telegram‑канале ведомства.
Генерал-полковник Кузьменков в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла. По 2019 год проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.
С 2014 по 2018 год возглавлял штаб материально-технического обеспечения ВС РФ. С 2018 по 2019 год являлся замкомандующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.
С 2019 года занимал должность замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.
Ранее на пост командующего Центральным военным округом был назначен гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
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Министерство обороны РФРоссияНовостиАлексей КузьменковСергей ШойгуАрмия и флот
 
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