https://crimea.ria.ru/20230430/shoygu-naznachil-novogo-zamestitelya-po-obespecheniyu-vooruzhennykh-sil-rossii-1128447869.html

Шойгу назначил нового заместителя по обеспечению Вооруженных сил России

Шойгу назначил нового заместителя по обеспечению Вооруженных сил России - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Шойгу назначил нового заместителя по обеспечению Вооруженных сил России

Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя министра обороны Российской Федерации. Он будет отвечать за материально-техническое... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T15:07

2023-04-30T15:07

2023-04-30T15:11

министерство обороны рф

россия

новости

алексей кузьменков

сергей шойгу

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя министра обороны Российской Федерации. Он будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Генерал-полковник Кузьменков в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла. По 2019 год проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.С 2014 по 2018 год возглавлял штаб материально-технического обеспечения ВС РФ. С 2018 по 2019 год являлся замкомандующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.С 2019 года занимал должность замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.Ранее на пост командующего Центральным военным округом был назначен гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые масштабы СВО: эксперт оценил замену Суровикина на Герасимова"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в РоссииЗамком ЧФ дал напутствие морякам возле усыпальницы адмиралов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, россия, новости, алексей кузьменков, сергей шойгу, армия и флот