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Замком ЧФ дал напутствие морякам возле усыпальницы адмиралов - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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Замком ЧФ дал напутствие морякам возле усыпальницы адмиралов
Замком ЧФ дал напутствие морякам возле усыпальницы адмиралов - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Замком ЧФ дал напутствие морякам возле усыпальницы адмиралов
Заместитель командующего Черноморским флотом, вице-адмирал Аркадий Романов призвал моряков равняться на жизнь и подвиг легендарного участника обороны... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T16:49
2023-02-13T16:49
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заместитель командующего Черноморским флотом, вице-адмирал Аркадий Романов призвал моряков равняться на жизнь и подвиг легендарного участника обороны Севастополя периода Крымской войны – адмирала Владимира Корнилова, память которого в 217-ю годовщину со дня его рождения пришли почтить во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов в городе-герое.Будьте достойны"Владимир Алексеевич Корнилов не просто адмирал, не просто моряк. Это тот человек, на которого необходимо равняться... Вся его жизнь является достойным примером. Будьте достойны его", – сказал замком Черноморского флота, выступая на торжественном митинге, который состоялся после молебна в храме.В свою очередь, помощник благочинного Севастопольского округа, протоиерей Стефан Сломчинский призвал военнослужащих "жить так, чтобы жизнь была не постыдна".В помощь участинкам СВОПо словам председателя Севастопольского Морского собрания, капитана 1 ранга Владимира Пискайкина, моряки в этот день пришли в храм не только, чтобы почтить память легендарного адмирала, но и попросить в том числе и его о помощи, как это всегда делало верующее русское войско, вставая за Отечество.Он отметил, что в нынешнее непростое время проявляют себя достойные люди и появляются имена новых героев, на которых также будут равняться. И напомнил, что сегодня, 13 февраля, на флоте чтут память участника СВО, замкомандующего Черноморским флотом Андрея Палия, погибшего при освобождении Мариуполя. "Сегодня день рождения Андрея Николаевича", – уточнил Пискайкин.В Севастополе с замкомом Палием простились в марте прошлого года.Торжественные мероприятия, посвященные 217-й годовщине со дня рождения героя Крымской войны, вице-адмирала Владимира Корнилова" прошли на главном городском холме, у Владимирского собора – усыпальницы адмиралов. Участие в них приняли представители командования и экипажей кораблей ЧФ, власти и ветераны флота. Организаторамми выступили флот, Севастопольское морское собрание и Музей обороны Севастополя.Интересные фактыВице-адмирал Владимир Корнилов – участник обороны Севастополя в годы Крымской войны. Погиб на Малаховом кургане 17 октября 1854 года в день начала массированной бомбардировки Севастополя англо-французскими войсками.Фраза смертельно раненного адмирала вошла в историю, став своего рода напутствием для будущих поколений и приказом для военных моряков на все времена: "Отстаивайте же Севастополь!"Эти слова выбиты на памятнике Корнилову. Сегодня можно видеть уже второй по счету монумент – первый был уничтожен в годы Великой Отечественной войны.Самым же первым памятником легендарном адмиралу стал крест из вражеских бомб и ядер, который выложил в день его гибели севастопольский юнга Дмитрий Бобырь с другими юными моряками по приказу еще одного знаменитого флотоводца, участника обороны Севастополя 1853 —1854 гг. адмирала Павла Нахимова.Прах Владимира Корнилова и трех других адмиралов – Павла Нахимова, Владимира Истомина и Михаила Лазарева находится в усыпальнице Владимирского собора Севастополя, расположенного на главном городском холме.Читайте также на РИА Новости Крым:След адмирала: 217 лет назад родился Владимир Корнилов Девять жизней матроса Кошки Командующий ЧФ наградил бойцов в Севастополе База Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективы
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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севастополь, крым, новости, новости крыма, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Замком ЧФ дал напутствие морякам возле усыпальницы адмиралов

Моряки и командование ЧФ почтили память Корнилова в день рождения легендарного флотоводца

16:49 13.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваЗамком ЧФ дал напутствие морякам возле усыпальницы адмиралов
Замком ЧФ дал напутствие морякам возле усыпальницы адмиралов - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заместитель командующего Черноморским флотом, вице-адмирал Аркадий Романов призвал моряков равняться на жизнь и подвиг легендарного участника обороны Севастополя периода Крымской войны – адмирала Владимира Корнилова, память которого в 217-ю годовщину со дня его рождения пришли почтить во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов в городе-герое.

Будьте достойны

"Владимир Алексеевич Корнилов не просто адмирал, не просто моряк. Это тот человек, на которого необходимо равняться... Вся его жизнь является достойным примером. Будьте достойны его", – сказал замком Черноморского флота, выступая на торжественном митинге, который состоялся после молебна в храме.
В свою очередь, помощник благочинного Севастопольского округа, протоиерей Стефан Сломчинский призвал военнослужащих "жить так, чтобы жизнь была не постыдна".

"Живите так, чтобы мы с вами воплотили главное, а главное – это то время и те обстоятельства, которые ставит нам сегодня Господь. А он говорит нам сегодня: будьте мужественными... будьте собраны, будьте внимательны, как и наши защитники, как тот, кого мы сегодня вспоминаем", – сказал Сломчинский.

В помощь участинкам СВО

По словам председателя Севастопольского Морского собрания, капитана 1 ранга Владимира Пискайкина, моряки в этот день пришли в храм не только, чтобы почтить память легендарного адмирала, но и попросить в том числе и его о помощи, как это всегда делало верующее русское войско, вставая за Отечество.
"Мы сегодня пришли сюда не только отпраздновать день рождения Корнилова, а сказать ему, что Родина сегодня снова в опасности. Она нуждается и в его помощи. В помощи и Корнилова, и Нахимова, и Истомина, и Лазарева, и покровителя нашего небесного, святого нашего военного моряка Федора Федоровича Ушакова. Вот за этим мы сегодня пришли: поздравить и попросить у него помощи человеческой, военной и божеской для наших ребят, для защиты Отечества", – сказал Пискайкин.
Он отметил, что в нынешнее непростое время проявляют себя достойные люди и появляются имена новых героев, на которых также будут равняться. И напомнил, что сегодня, 13 февраля, на флоте чтут память участника СВО, замкомандующего Черноморским флотом Андрея Палия, погибшего при освобождении Мариуполя. "Сегодня день рождения Андрея Николаевича", – уточнил Пискайкин.
В Севастополе с замкомом Палием простились в марте прошлого года.
Торжественные мероприятия, посвященные 217-й годовщине со дня рождения героя Крымской войны, вице-адмирала Владимира Корнилова" прошли на главном городском холме, у Владимирского собора – усыпальницы адмиралов. Участие в них приняли представители командования и экипажей кораблей ЧФ, власти и ветераны флота. Организаторамми выступили флот, Севастопольское морское собрание и Музей обороны Севастополя.

Интересные факты

Вице-адмирал Владимир Корнилов – участник обороны Севастополя в годы Крымской войны. Погиб на Малаховом кургане 17 октября 1854 года в день начала массированной бомбардировки Севастополя англо-французскими войсками.
Фраза смертельно раненного адмирала вошла в историю, став своего рода напутствием для будущих поколений и приказом для военных моряков на все времена: "Отстаивайте же Севастополь!"
Эти слова выбиты на памятнике Корнилову. Сегодня можно видеть уже второй по счету монумент – первый был уничтожен в годы Великой Отечественной войны.
Памятник адмиралу Владимиру Алексеевичу Корнилову на Малаховом кургане в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
07:03Эксклюзивы РИА Новости Крым
След адмирала: 217 лет назад родился Владимир Корнилов
Самым же первым памятником легендарном адмиралу стал крест из вражеских бомб и ядер, который выложил в день его гибели севастопольский юнга Дмитрий Бобырь с другими юными моряками по приказу еще одного знаменитого флотоводца, участника обороны Севастополя 1853 —1854 гг. адмирала Павла Нахимова.
Прах Владимира Корнилова и трех других адмиралов – Павла Нахимова, Владимира Истомина и Михаила Лазарева находится в усыпальнице Владимирского собора Севастополя, расположенного на главном городском холме.
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