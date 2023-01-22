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Девять жизней матроса Кошки - РИА Новости Крым, 22.01.2023
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Девять жизней матроса Кошки
Девять жизней матроса Кошки - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Девять жизней матроса Кошки
РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T09:38
2023-01-22T09:38
севастополь
крым
крымская война
матрос кошка
крым в истории: секреты, факты, фото
история
чф рф (черноморский флот российской федерации)
санкт-петербург
пирогов
украина
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Наталья ДремоваИногда под вечер командир отдавал приказание: "Кошку закрыть!" Потому, что в спланированную вылазку дерзкий одиночка не вписывался. А потом ругался, когда подчиненные рапортовали: мол, кинулись, а он уже утек… И между собой обсуждали, кого в этот раз притащит с вражеских позиций своевольный матрос. Причем не сомневались, что тот вернется живой и с добычей.22 января исполняется 195 лет со дня рождения Петра Марковича Кошки. Человека, который при жизни стал легендой русской армии, удерживавшей осажденный войсками нескольких государств Севастополь в 1854-1855 годах. Отчаянный, храбрый, стремившийся навстречу опасности, и каждый раз чудом избегавший смерти. Будто заколдованный. Или будто у него, как в народном присловье о настоящей кошке, было девять жизней?Первая: Прощайте, Ометинцы!Почти ничего неизвестно о родителях, братьях и сестрах Петра Кошки. Ну, разве что все они были крепостными крестьянами помещицы Анны Докедухиной, владевшей селом Ометинцы Гайсинского уезда Подольской губернии.Знала бы барыня, что сама фамилия её останется в истории, благодаря крепостному! В перечне самых известных и состоятельных родов помещица не значилась, но и не бедствовала. В Ометинцах жило около двух тысяч крестьян, немало по тем временам. Вряд ли Докедухина была, как рисовали ее в многочисленных рассказах советских времен о матросе Кошке, злобной самодуркой и деспотом. А то, что сдала в рекруты 21-летнего Петра — дело самое обычное. Помещики были обязаны отправлять определенное количество крепостных в солдаты. И избавлялись от "малоценных" крестьян - не слишком работящих, дерзких, которые себе на уме. Для семьи Петр Кошка почти что умер: в солдатах служили 25 лет, и они редко возвращались домой.Но Кошка к тому временем успел "мир повидать". Ходил с чумацкими обозами за солью в Крым."Скоро переселюсь в Крым": несбывшаяся мечта Александра I&gt;&gt;Вторая: под командованием НахимоваЧетыре года, с 1849-го, матрос 2-й статьи Петр Кошка постигал морскую науку на парусном линейном корабле Черноморского флота "Силистрия". Корабль считался образцовым, и командовал им… Павел Нахимов.С началом осады Севастополя Нахимов приказал затопить семь кораблей у входа в Севастопольскую бухту. Это было заграждение против вражеского флота. И Петр Кошка вместе с товарищами смотрел, как уходят под воду мачты "Силистрии".Так закончилась его морская жизнь. Матроса направили на 15-ю батарею 4-го бастиона.Третья: человек в мешкеК зиме открытых боев уже не было. Но начались вылазки. Добровольцы тревожили неприятеля, убирая часовых, добывая "языков". Но самый большой ущерб можно было нанести, выйдя к батареям вражеских орудий. Смельчаки снимали часовых и вбивали в отверстие для запала орудия "заершенный" — с зазубринами, гвоздь. В полевых условиях заклепанное таким образом орудие починить было нельзя.С каждой "охоты" возвращалась хорошо если часть солдат.Даша из Севастополя: легенда Крымской войны&gt;&gt;После первой же вылазки Кошка пристрастился к таким "путешествиям". Матрос сам придумал маскировочный балахон-мешок с дырами для глаз. В нем незаметно подкрадывался к передовым цепям неприятеля. Осматривал, что нужно, убирал часовых или просто забирал у спящих оружие.Говорили, что специальные железные крючья, которыми прокравшиеся по траншеям "охотники" цепляли за ноги вражеских солдат и стаскивали вниз, тоже изобретение Кошки.КстатиКрымская война была последней, где не было вычеркнуто человеческое отношение представителей воюющих сторон друг к другу. После битв объявлялось время для сбора раненых и убитых. Солдаты во время этой миссии могли переговариваться, предлагать друг другу выпить или закурить. К пленным обычно относились без жестокости, раненым врагам оказывали помощь.Четвертая: слава СевастополяСлава Кошки быстро начала жить сама по себе. Реальные его подвиги обрастали выдумками и дополнениями.Самая известная история — о том, как удалой матрос утащил от английской траншеи тело товарища. Во время ночной вылазки в колодец провалились двое солдат. Один труп вытащили англичане, установили на своей позиции, подперев камнями. Кошка вызвался спасти останки от глумления. Ему удалось подобраться, разворотить камни и освободить тело.Легенды расписывали, как он тащил мертвого товарища на спине, а вокруг свистели пули… Нет, англичане, конечно, стреляли. Но Кошке просто не под силу было ползти с грузом, весящем больше, чем он сам. "Поскорей обе его ноги привязал к своей. Да и пополз домой, волоча его за собой, — рассказывал он сам эту историю. — Притащил под горку, а тут мочи совсем не стало… Попробовал было на плечи его взвалить, да и пяти шагов не сделал. Стал кричать: "Подмоги давайте!" Услышали наши…" Эту историю он рассказывал и сыновьям императора, которые в Севастополе захотели повидать знаменитого "охотника".След адмирала Корнилова&gt;&gt;Английский жеребец, гарцевавший между русскими и британскими позициями, стал "призом" Кошки. Тот договорился с товарищами, чтобы стреляли по нему холостыми, как только он выбежит из укрытия. Англичане решили, что к ним направляется перебежчик. А Кошка поймал коня — и был таков. Вырученные за коня 50 рублей отдал на памятник матросу Шевченко: тот погиб, закрыв собой командира.Троих французов он однажды увел прямо от костра, связав конской сбруей.Из воспоминаний капитана Охотского егерского полка Петра Алабина о матросе Кошке:Пятая: в руках ПироговаКошка участвовал почти в двух десятках вылазок. Часто "на дело" он отправлялся без оружия, с одним ножом-засапожником. И всегда возвращался "с прибылью".Капитан Алабин, видевший Кошку на торжественном ужине в честь отбывающего на иное место службы офицера, не мог не спросить: неужели не страшно? И удивился уверенности, с которой матрос говорил о своей неуязвимости: Одна из легенд про Кошку — о том, как бомба упала прямо у ног адмирала Корнилова, а матрос схватил ее и бросил в котел с кашей. Фитиль погас, бомба не рванула. Поблагодарившему его адмиралу удалец ответил: "Доброе слово и Кошке приятно!"Но насчет штыка он как в воду глядел.26 января 1855 года великий хирург Николай Пирогов записал: "На перевязочном пункте лежит матрос Кошка. Он сделался знаменитым человеком, его посещали и великие князья… Его хватили на вылазке штыком в брюхо. Но, к счастью, штык прошел только под кожей, не задев кишки. Он теперь уже оправился, погуливает, покуривает папироску, и содрал еще недавно с попа и с Калашникова по двугривенному на водку".Шестая: работал на УкраинеВ конце 1856 года Кошку отправили в бессрочный отпуск. В запас.В Ометинцы вернулся не шебутной парень, а солидный и уважаемый Петр Маркович, которого знали адмиралы и великие князья. Герой с наградами, портрет которого напечатали в "Русском художественном листке".Кошка женился на вдове с дочерью, через год порадовался рождению сына Тимофея. Зарабатывать стал тем, что сопровождал в качестве охранника обозы в Херсон, Николаев, Одессу.Живой город-памятник: как Севастополь стал "гордостью русских моряков"&gt;&gt;Седьмая: опять на службуЧерез четыре года Кошку снова призвали на флот. На этот раз — далеко от мест, где стреляли и шли в штыковые атаки. Служить довелось в почетном 8-м флотском экипаже Балтийского флота, размещавшегося в столице.В Петербурге Кошка участвовал в параде георгиевских кавалеров, встретил одного из "севастопольских генералов" — Хрулева. Тот взял на себя хлопоты по вручению герою "недополученных" наград. Посодействовал, чтобы в отставку Кошка вышел с пенсией в 60 рублей в год.Восьмая: подвиг напоследокВ сорок пять лет Кошку "списали подчистую". Он вернулся к семье. О куске хлеба можно было не беспокоиться: он снова устроился на государственную службу. Стал объездчиком казенных лесов. Перебрался из деревни к лесу, выстроил дом. Прожил девять тихих и спокойных лет.Однажды зимой проходил мимо пруда и увидел, что под лед провалились две девочки. Отставной севастопольский матрос бросился их спасать, вытащил обеих. И когда заболел, наверное, отшучивался: мол, ядра и гранаты его не взяли, штык промахнулся — что там какая-то простуда… 25 февраля 1882 года Петр Кошка скончался от горячки.Они не сражались за Родину: что осталось от чужих армий в Севастополе&gt;&gt;Девятая: потомки по духуНа месте домика, где вырос Петр Кошка, давным-давно устроен ставок. Могила его на кладбище в Ометинцах не сохранилась. Односельчане говорят, что разрушен погост был в 20-х годах.Жизнь человека продолжается в детях. Но о потомках матроса Кошки неизвестно ничего. Но раз был сын, были и внуки, правнуки. В реестре жертв голода, который прошел по Украине в 1932-1933 годах, значатся умершие в это время жители села Ометинцы:"Кошка Ванька,Кошка Марфа,Кошка Мария,Кошка Митрофан,Кошка Яков".Тимофея Петровича Кошки, которому было бы около семидесяти пяти, в этом реестре нет. Скорей всего, его не стало раньше. Но были же наверняка и выжившие родственники. И приемная дочь, которую вырастил Петр Кошка. И девочки, спасенные им из полыньи. Были их дети и внуки.А еще — потомки, которые родные по духу. Такие же отважные и бесстрашные. И они сегодня снова защищают свою страну."Смотря смерти прямо в рыло": сколько жизней спас великий хирург&gt;&gt;Кстати- Матрос Кошка навсегда стал частью истории Севастополя. В его честь названа одна из центральных улица города, на улице Героев Севастополя поставлен памятник. Бюст героя установлен в наружной нише на здании Панорамы, он есть также в нескольких музеях.- В селе Ометинцы, которое сейчас относится к Винницкой области, много лет стоял бронзовый бюст матроса Кошки. В марте 2014 года неизвестные похитили его. Предположительно, чтобы сдать на металл. Памятник был восстановлен год спустя.
https://crimea.ria.ru/20220917/borolsya-s-vorami-i-proslavlyal-yaltu-10-epizodov-iz-zhizni-vracha-botkina-1124515569.html
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Девять жизней матроса Кошки

Жизнь и смерть героя Крымской войны матроса Кошки

09:38 22.01.2023
 
© "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г. Портрет Петра Кошки был сделан с натуры. Фото: "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г.
Портрет Петра Кошки был сделан с натуры. Фото: Альбом фотографических снимков с картин Эпизоды Севастопольской жизни 1864-1855, издание 1872 г.
© "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г.
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Наталья Дремова
Иногда под вечер командир отдавал приказание: "Кошку закрыть!" Потому, что в спланированную вылазку дерзкий одиночка не вписывался. А потом ругался, когда подчиненные рапортовали: мол, кинулись, а он уже утек… И между собой обсуждали, кого в этот раз притащит с вражеских позиций своевольный матрос. Причем не сомневались, что тот вернется живой и с добычей.
22 января исполняется 195 лет со дня рождения Петра Марковича Кошки. Человека, который при жизни стал легендой русской армии, удерживавшей осажденный войсками нескольких государств Севастополь в 1854-1855 годах. Отчаянный, храбрый, стремившийся навстречу опасности, и каждый раз чудом избегавший смерти. Будто заколдованный. Или будто у него, как в народном присловье о настоящей кошке, было девять жизней?

Первая: Прощайте, Ометинцы!

Почти ничего неизвестно о родителях, братьях и сестрах Петра Кошки. Ну, разве что все они были крепостными крестьянами помещицы Анны Докедухиной, владевшей селом Ометинцы Гайсинского уезда Подольской губернии.
Знала бы барыня, что сама фамилия её останется в истории, благодаря крепостному! В перечне самых известных и состоятельных родов помещица не значилась, но и не бедствовала. В Ометинцах жило около двух тысяч крестьян, немало по тем временам. Вряд ли Докедухина была, как рисовали ее в многочисленных рассказах советских времен о матросе Кошке, злобной самодуркой и деспотом. А то, что сдала в рекруты 21-летнего Петра — дело самое обычное. Помещики были обязаны отправлять определенное количество крепостных в солдаты. И избавлялись от "малоценных" крестьян - не слишком работящих, дерзких, которые себе на уме. Для семьи Петр Кошка почти что умер: в солдатах служили 25 лет, и они редко возвращались домой.
Но Кошка к тому временем успел "мир повидать". Ходил с чумацкими обозами за солью в Крым.
"Скоро переселюсь в Крым": несбывшаяся мечта Александра I>>

Вторая: под командованием Нахимова

Четыре года, с 1849-го, матрос 2-й статьи Петр Кошка постигал морскую науку на парусном линейном корабле Черноморского флота "Силистрия". Корабль считался образцовым, и командовал им… Павел Нахимов.
С началом осады Севастополя Нахимов приказал затопить семь кораблей у входа в Севастопольскую бухту. Это было заграждение против вражеского флота. И Петр Кошка вместе с товарищами смотрел, как уходят под воду мачты "Силистрии".
Так закончилась его морская жизнь. Матроса направили на 15-ю батарею 4-го бастиона.

Третья: человек в мешке

К зиме открытых боев уже не было. Но начались вылазки. Добровольцы тревожили неприятеля, убирая часовых, добывая "языков". Но самый большой ущерб можно было нанести, выйдя к батареям вражеских орудий. Смельчаки снимали часовых и вбивали в отверстие для запала орудия "заершенный" — с зазубринами, гвоздь. В полевых условиях заклепанное таким образом орудие починить было нельзя.
С каждой "охоты" возвращалась хорошо если часть солдат.
Даша из Севастополя: легенда Крымской войны>>
После первой же вылазки Кошка пристрастился к таким "путешествиям". Матрос сам придумал маскировочный балахон-мешок с дырами для глаз. В нем незаметно подкрадывался к передовым цепям неприятеля. Осматривал, что нужно, убирал часовых или просто забирал у спящих оружие.
Говорили, что специальные железные крючья, которыми прокравшиеся по траншеям "охотники" цепляли за ноги вражеских солдат и стаскивали вниз, тоже изобретение Кошки.
© "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г. Вылазка к траншеям неприятеля. Фото: "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г.
Вылазка к траншеям неприятеля. Фото: Альбом фотографических снимков с картин Эпизоды Севастопольской жизни 1864-1855, издание 1872 г.
1 из 3
Вылазка к траншеям неприятеля. Фото: "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г.
© "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г.
© "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г. После боя. Фото: "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г.
После боя. Фото: Альбом фотографических снимков с картин Эпизоды Севастопольской жизни 1864-1855, издание 1872 г.
2 из 3
После боя. Фото: "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г.
© "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г.
© Фото: "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г. Ядра иногда удавалось потушить до того, как они взрывались. Фото: "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г.
Ядра иногда удавалось потушить до того, как они взрывались. Фото: Альбом фотографических снимков с картин Эпизоды Севастопольской жизни 1864-1855, издание 1872 г.
3 из 3
Ядра иногда удавалось потушить до того, как они взрывались. Фото: "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г.
© Фото: "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г.
1 из 3
Вылазка к траншеям неприятеля. Фото: "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г.
© "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г.
2 из 3
После боя. Фото: "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г.
© "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г.
3 из 3
Ядра иногда удавалось потушить до того, как они взрывались. Фото: "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г.
© Фото: "Альбом фотографических снимков с картин "Эпизоды Севастопольской жизни" 1864-1855", издание 1872 г.
Памятник врачу Сергею Боткину на территории клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября 2022, 18:41
Боролся с ворами и прославлял Ялту: 10 эпизодов из жизни врача Боткина
Кстати
Крымская война была последней, где не было вычеркнуто человеческое отношение представителей воюющих сторон друг к другу. После битв объявлялось время для сбора раненых и убитых. Солдаты во время этой миссии могли переговариваться, предлагать друг другу выпить или закурить. К пленным обычно относились без жестокости, раненым врагам оказывали помощь.
В декабре 1845 года матрос Кошка самовольно ушел на вылазку, притащил в казармы англичанина. Накормил. Напоил, уложил спать на свою кровать. Так же поступили и другие солдаты со своими пленными, добытыми в этой вылазке.

Четвертая: слава Севастополя

Слава Кошки быстро начала жить сама по себе. Реальные его подвиги обрастали выдумками и дополнениями.
Самая известная история — о том, как удалой матрос утащил от английской траншеи тело товарища. Во время ночной вылазки в колодец провалились двое солдат. Один труп вытащили англичане, установили на своей позиции, подперев камнями. Кошка вызвался спасти останки от глумления. Ему удалось подобраться, разворотить камни и освободить тело.
Легенды расписывали, как он тащил мертвого товарища на спине, а вокруг свистели пули… Нет, англичане, конечно, стреляли. Но Кошке просто не под силу было ползти с грузом, весящем больше, чем он сам.
"Поскорей обе его ноги привязал к своей. Да и пополз домой, волоча его за собой, — рассказывал он сам эту историю. — Притащил под горку, а тут мочи совсем не стало… Попробовал было на плечи его взвалить, да и пяти шагов не сделал. Стал кричать: "Подмоги давайте!" Услышали наши…"
Эту историю он рассказывал и сыновьям императора, которые в Севастополе захотели повидать знаменитого "охотника".
След адмирала Корнилова>>
Английский жеребец, гарцевавший между русскими и британскими позициями, стал "призом" Кошки. Тот договорился с товарищами, чтобы стреляли по нему холостыми, как только он выбежит из укрытия. Англичане решили, что к ним направляется перебежчик. А Кошка поймал коня — и был таков. Вырученные за коня 50 рублей отдал на памятник матросу Шевченко: тот погиб, закрыв собой командира.
Троих французов он однажды увел прямо от костра, связав конской сбруей.
Из воспоминаний капитана Охотского егерского полка Петра Алабина о матросе Кошке:
"Фигурка невидная, невзрачная, но коренастая, глаза небольшие, но вострые, полные сметливости. На груди солдатский Георгий, на шее, на Андреевской ленте, поверх ворота шинели — серебряный крест… Кошка говорит, что этот крест ему прислала Государыня Императрица Александра Федоровна".

Пятая: в руках Пирогова

Кошка участвовал почти в двух десятках вылазок. Часто "на дело" он отправлялся без оружия, с одним ножом-засапожником. И всегда возвращался "с прибылью".
Капитан Алабин, видевший Кошку на торжественном ужине в честь отбывающего на иное место службы офицера, не мог не спросить: неужели не страшно? И удивился уверенности, с которой матрос говорил о своей неуязвимости:
"Ни ядра, ни гранаты, ни бомбы или пули не боюсь, а вот штык — не знаю как!"
Одна из легенд про Кошку — о том, как бомба упала прямо у ног адмирала Корнилова, а матрос схватил ее и бросил в котел с кашей. Фитиль погас, бомба не рванула. Поблагодарившему его адмиралу удалец ответил: "Доброе слово и Кошке приятно!"
Но насчет штыка он как в воду глядел.
26 января 1855 года великий хирург Николай Пирогов записал: "На перевязочном пункте лежит матрос Кошка. Он сделался знаменитым человеком, его посещали и великие князья… Его хватили на вылазке штыком в брюхо. Но, к счастью, штык прошел только под кожей, не задев кишки. Он теперь уже оправился, погуливает, покуривает папироску, и содрал еще недавно с попа и с Калашникова по двугривенному на водку".

Шестая: работал на Украине

В конце 1856 года Кошку отправили в бессрочный отпуск. В запас.
В Ометинцы вернулся не шебутной парень, а солидный и уважаемый Петр Маркович, которого знали адмиралы и великие князья. Герой с наградами, портрет которого напечатали в "Русском художественном листке".
Кошка женился на вдове с дочерью, через год порадовался рождению сына Тимофея. Зарабатывать стал тем, что сопровождал в качестве охранника обозы в Херсон, Николаев, Одессу.
Живой город-памятник: как Севастополь стал "гордостью русских моряков">>

Седьмая: опять на службу

Через четыре года Кошку снова призвали на флот. На этот раз — далеко от мест, где стреляли и шли в штыковые атаки. Служить довелось в почетном 8-м флотском экипаже Балтийского флота, размещавшегося в столице.
В Петербурге Кошка участвовал в параде георгиевских кавалеров, встретил одного из "севастопольских генералов" — Хрулева. Тот взял на себя хлопоты по вручению герою "недополученных" наград. Посодействовал, чтобы в отставку Кошка вышел с пенсией в 60 рублей в год.

Восьмая: подвиг напоследок

В сорок пять лет Кошку "списали подчистую". Он вернулся к семье. О куске хлеба можно было не беспокоиться: он снова устроился на государственную службу. Стал объездчиком казенных лесов. Перебрался из деревни к лесу, выстроил дом. Прожил девять тихих и спокойных лет.
Однажды зимой проходил мимо пруда и увидел, что под лед провалились две девочки. Отставной севастопольский матрос бросился их спасать, вытащил обеих. И когда заболел, наверное, отшучивался: мол, ядра и гранаты его не взяли, штык промахнулся — что там какая-то простуда… 25 февраля 1882 года Петр Кошка скончался от горячки.
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Девятая: потомки по духу

На месте домика, где вырос Петр Кошка, давным-давно устроен ставок. Могила его на кладбище в Ометинцах не сохранилась. Односельчане говорят, что разрушен погост был в 20-х годах.
Жизнь человека продолжается в детях. Но о потомках матроса Кошки неизвестно ничего. Но раз был сын, были и внуки, правнуки. В реестре жертв голода, который прошел по Украине в 1932-1933 годах, значатся умершие в это время жители села Ометинцы:
"Кошка Ванька,
Кошка Марфа,
Кошка Мария,
Кошка Митрофан,
Кошка Яков".
Тимофея Петровича Кошки, которому было бы около семидесяти пяти, в этом реестре нет. Скорей всего, его не стало раньше. Но были же наверняка и выжившие родственники. И приемная дочь, которую вырастил Петр Кошка. И девочки, спасенные им из полыньи. Были их дети и внуки.
А еще — потомки, которые родные по духу. Такие же отважные и бесстрашные. И они сегодня снова защищают свою страну.
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Кстати
- Матрос Кошка навсегда стал частью истории Севастополя. В его честь названа одна из центральных улица города, на улице Героев Севастополя поставлен памятник. Бюст героя установлен в наружной нише на здании Панорамы, он есть также в нескольких музеях.
- В селе Ометинцы, которое сейчас относится к Винницкой области, много лет стоял бронзовый бюст матроса Кошки. В марте 2014 года неизвестные похитили его. Предположительно, чтобы сдать на металл. Памятник был восстановлен год спустя.
© РИА Новости . Еланчук / Перейти в фотобанкПамятник герою первой обороны Севастополя матросу П.Кошке. Открыт 26 мая 1956 года (авторы - скульпторы братья И.и В.Кейдуки).
Памятник герою первой обороны Севастополя матросу П.Кошке. Открыт 26 мая 1956 года (авторы - скульпторы братья И.и В.Кейдуки). - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Еланчук
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Памятник герою первой обороны Севастополя матросу П.Кошке. Открыт 26 мая 1956 года (авторы - скульпторы братья И.и В.Кейдуки).
 
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