https://crimea.ria.ru/20221223/skoro-pereselyus-v-krym-nesbyvshayasya-mechta-aleksandra-i-1126076653.html

"Скоро переселюсь в Крым": несбывшаяся мечта Александра I

"Скоро переселюсь в Крым": несбывшаяся мечта Александра I - РИА Новости Крым, 23.12.2022

"Скоро переселюсь в Крым": несбывшаяся мечта Александра I

РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T07:04

2022-12-23T07:04

2022-12-23T07:04

крым

крым в истории: секреты, факты, фото

авторы

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старый крым

ялта

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Для этого человека Крым должен был стать наградой за многолетнее служение. Тихим, уютным уголком, ради которого стоило оставить… трон. Император Александр I не раз повторял близким людям: "Скоро переселюсь в Крым… я буду жить частным человеком. Я отслужил 25 лет, и солдату в этот срок дают отставку".23 декабря исполняется 245 лет со дня рождения русского самодержца Александра I, прозванного Благословенным. Императора-путешественника, победителя Бонапарта, собирателя земель. Мечтателя, легко увлекавшегося разными идеями. Умелого дипломата и человека, про которого говорили: "научился нравиться всем".РИА Новости Крым собрали интересные "крымские" факты об императоре и о событиях, происходивших на полуострове во время его правления.Вернул СимферопольАдминистративный центр Крыма Екатерина II нарекла Симферополем. Однако занявший престол после ее смерти Павел I повелел переименовать город в Ак-Мечеть. Заодно и понизил его статус с губернского города до уездного.В 1802-м, через год после того, как Александр I стал императором, он восстановил Таврическую губернию, вернул Симферополю прежнее название и статус.Купил ОреандуМесто, в которое Александр I влюбился с первого взгляда — Ореанда. Он побывал в этом уголке Крыма в 1818 году. Тогда земля принадлежала графу Кушелеву-Безбородько. Семь лет спустя имение было выкуплено императором. Он преподнес его в подарок жене, Елизавете Алексеевне. На Ореанду у монарха были большие планы, именно здесь он собирался поселиться.СправкаАлександр I, российский император, сын Павла I. Родился 23 декабря 1777 года в Петербурге. Взошел на престол в марте 1801 г. Его правление ознаменовалось умеренно-либеральными реформами, успешными войнами с Турцией, Персией, Швецией. И первой Отечественной войной, в которой Россия победила Наполеона Бонапарта. Во время его царствования к Российской империи были присоединены Восточная Грузия, Финляндия, Бессарабия, бывшее герцогство Варшавское.Умер 1 декабря 1825 г. в Таганроге. Внезапная смерть императора, славившегося крепким здоровьем, породила легенду о том, что похоронили двойника, а Александр I отказался от престола и стал вести жизнь отшельника.Заглянул в гарем на Чуфут-КалеАлександр I стал первым из российских императоров, кто посетил пещерный город Чуфут-Кале около Бахчисарая. До него в старинной крепости побывали братья монарха: великие князья Николай и Михаил.Чем-то караимский Чуфут-Кале зацепил Александра I. Потому что в пещерный город он поднимался трижды, во время каждого своего крымского визита. Подробности второго из них остались в работах историков. Так, Александр Михайловский-Данилевский описывал, как в мае 1824 года император осмотрел в Чуфут-Кале караимскую кенасу и даже был на богослужении. Посетил дом местного богача Биньямина бен Самуила Ага и изволил отведать угощение: орехи, сотовый мед, сыр, фрукты, конфеты.Хозяин дома даже показал императору свой гарем, в котором жили около десяти женщин его семьи. Незнакомца те испугались, но, когда им сообщили, кем является гость, "изумленно смотрели". Александр I обратился к ним по-французски, и попросил перевести: "Сообщите этим дамам, что я в восторге от знакомства с ними". Гостеприимному караиму император прислал золотое кольцо с бриллиантом.Оставил след в ЕвпаторииВ Евпатории, во дворике храмового комплекса "Караимские кенасы", находится памятник Александру I, поставленный в честь его визита в город в 1825 году. У этого монумента удивительная судьба. Он пережил времена борьбы с "наследием царизма" в советское время, Гражданскую и Великую Отечественную войны.Император в Евпатории пробыл неполный день. Осмотрел храмовый комплекс, поговорил с караимским священником. Принял приглашения городского головы Бобовича посетить его имение, где отдохнул и пообедал.КстатиВо время правления Александра I (1801-1825 гг.):Потерял баронессуВ возрасте 38 лет Александр I познакомился с баронессой Варварой-Юлией Крюденер. Про нее говорили, что эта немолодая женщина общается с духами, может предугадывать важные события. Инициатором знакомства была она, добиваясь приема у императора. Позже, в Париже, он посещал ее собрания. Но затем эти отношения прервались.Весной 1824 года баронесса вместе с дочерью и княгиней Голицыной отправились в Крым. В Карасубазаре (нынче городок Старый Крым) ей пришлось сделать длительную остановку из-за ослабевшего здоровья. Продолжить путешествие женщина уже не могла, через три месяца она умерла. Останки ее были помещены в склеп местной армянской церкви.Будучи в Крыму, император наводил справки о баронессе, но сведения о ее последних днях были немногочисленными.Побывал в любимых местахПоследний раз в Крыму Александр I был осенью 1825 года. Еще раз навестил пещерный город, остановился в Успенском монастыре, обедал в Ханском дворце Бахчисарая, завернул в Евпаторию.Успел заехать в Ореанду, в Никитский ботанический сад, в Гурзуф, ночевал в Алупке. Любовался Байдарскими воротами, посетил Балаклаву, отправился в Георгиевский монастырь.Биографы считают, что именно визит в монастырь, когда теплый день сменился холодным вечером с резким ветром, стал причиной простуды императора. Но он менять программу визита не собирался. Поехал в Севастополь, осматривал там порт, казармы, арсеналы.По другой версии, царь мог заразиться в Евпатории: он заходил в противолихорадочные карантины и даже долго разговаривал с одним из капитанов, который еще не прошел процедуру изоляции.На обратной дороге, у Перекопа, Александру I стало хуже. Но не считал, озноб чем-то серьезным. До Таганрога он доехал и там слег окончательно. Умер император 1 декабря, не оставив наследника. Трон перешел к его брату Николаю.

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https://crimea.ria.ru/20221218/pervyy-legendarnyy-boy-kutuzova-uvekovechili-na-diorame-v-krymu-1125954306.html

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Наталья Дремова

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