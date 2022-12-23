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"Скоро переселюсь в Крым": несбывшаяся мечта Александра I - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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"Скоро переселюсь в Крым": несбывшаяся мечта Александра I
"Скоро переселюсь в Крым": несбывшаяся мечта Александра I - РИА Новости Крым, 23.12.2022
"Скоро переселюсь в Крым": несбывшаяся мечта Александра I
РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T07:04
2022-12-23T07:04
крым
крым в истории: секреты, факты, фото
авторы
симферополь
бахчисарай
евпатория
старый крым
ялта
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Для этого человека Крым должен был стать наградой за многолетнее служение. Тихим, уютным уголком, ради которого стоило оставить… трон. Император Александр I не раз повторял близким людям: "Скоро переселюсь в Крым… я буду жить частным человеком. Я отслужил 25 лет, и солдату в этот срок дают отставку".23 декабря исполняется 245 лет со дня рождения русского самодержца Александра I, прозванного Благословенным. Императора-путешественника, победителя Бонапарта, собирателя земель. Мечтателя, легко увлекавшегося разными идеями. Умелого дипломата и человека, про которого говорили: "научился нравиться всем".РИА Новости Крым собрали интересные "крымские" факты об императоре и о событиях, происходивших на полуострове во время его правления.Вернул СимферопольАдминистративный центр Крыма Екатерина II нарекла Симферополем. Однако занявший престол после ее смерти Павел I повелел переименовать город в Ак-Мечеть. Заодно и понизил его статус с губернского города до уездного.В 1802-м, через год после того, как Александр I стал императором, он восстановил Таврическую губернию, вернул Симферополю прежнее название и статус.Купил ОреандуМесто, в которое Александр I влюбился с первого взгляда — Ореанда. Он побывал в этом уголке Крыма в 1818 году. Тогда земля принадлежала графу Кушелеву-Безбородько. Семь лет спустя имение было выкуплено императором. Он преподнес его в подарок жене, Елизавете Алексеевне. На Ореанду у монарха были большие планы, именно здесь он собирался поселиться.СправкаАлександр I, российский император, сын Павла I. Родился 23 декабря 1777 года в Петербурге. Взошел на престол в марте 1801 г. Его правление ознаменовалось умеренно-либеральными реформами, успешными войнами с Турцией, Персией, Швецией. И первой Отечественной войной, в которой Россия победила Наполеона Бонапарта. Во время его царствования к Российской империи были присоединены Восточная Грузия, Финляндия, Бессарабия, бывшее герцогство Варшавское.Умер 1 декабря 1825 г. в Таганроге. Внезапная смерть императора, славившегося крепким здоровьем, породила легенду о том, что похоронили двойника, а Александр I отказался от престола и стал вести жизнь отшельника.Заглянул в гарем на Чуфут-КалеАлександр I стал первым из российских императоров, кто посетил пещерный город Чуфут-Кале около Бахчисарая. До него в старинной крепости побывали братья монарха: великие князья Николай и Михаил.Чем-то караимский Чуфут-Кале зацепил Александра I. Потому что в пещерный город он поднимался трижды, во время каждого своего крымского визита. Подробности второго из них остались в работах историков. Так, Александр Михайловский-Данилевский описывал, как в мае 1824 года император осмотрел в Чуфут-Кале караимскую кенасу и даже был на богослужении. Посетил дом местного богача Биньямина бен Самуила Ага и изволил отведать угощение: орехи, сотовый мед, сыр, фрукты, конфеты.Хозяин дома даже показал императору свой гарем, в котором жили около десяти женщин его семьи. Незнакомца те испугались, но, когда им сообщили, кем является гость, "изумленно смотрели". Александр I обратился к ним по-французски, и попросил перевести: "Сообщите этим дамам, что я в восторге от знакомства с ними". Гостеприимному караиму император прислал золотое кольцо с бриллиантом.Оставил след в ЕвпаторииВ Евпатории, во дворике храмового комплекса "Караимские кенасы", находится памятник Александру I, поставленный в честь его визита в город в 1825 году. У этого монумента удивительная судьба. Он пережил времена борьбы с "наследием царизма" в советское время, Гражданскую и Великую Отечественную войны.Император в Евпатории пробыл неполный день. Осмотрел храмовый комплекс, поговорил с караимским священником. Принял приглашения городского головы Бобовича посетить его имение, где отдохнул и пообедал.КстатиВо время правления Александра I (1801-1825 гг.):Потерял баронессуВ возрасте 38 лет Александр I познакомился с баронессой Варварой-Юлией Крюденер. Про нее говорили, что эта немолодая женщина общается с духами, может предугадывать важные события. Инициатором знакомства была она, добиваясь приема у императора. Позже, в Париже, он посещал ее собрания. Но затем эти отношения прервались.Весной 1824 года баронесса вместе с дочерью и княгиней Голицыной отправились в Крым. В Карасубазаре (нынче городок Старый Крым) ей пришлось сделать длительную остановку из-за ослабевшего здоровья. Продолжить путешествие женщина уже не могла, через три месяца она умерла. Останки ее были помещены в склеп местной армянской церкви.Будучи в Крыму, император наводил справки о баронессе, но сведения о ее последних днях были немногочисленными.Побывал в любимых местахПоследний раз в Крыму Александр I был осенью 1825 года. Еще раз навестил пещерный город, остановился в Успенском монастыре, обедал в Ханском дворце Бахчисарая, завернул в Евпаторию.Успел заехать в Ореанду, в Никитский ботанический сад, в Гурзуф, ночевал в Алупке. Любовался Байдарскими воротами, посетил Балаклаву, отправился в Георгиевский монастырь.Биографы считают, что именно визит в монастырь, когда теплый день сменился холодным вечером с резким ветром, стал причиной простуды императора. Но он менять программу визита не собирался. Поехал в Севастополь, осматривал там порт, казармы, арсеналы.По другой версии, царь мог заразиться в Евпатории: он заходил в противолихорадочные карантины и даже долго разговаривал с одним из капитанов, который еще не прошел процедуру изоляции.На обратной дороге, у Перекопа, Александру I стало хуже. Но не считал, озноб чем-то серьезным. До Таганрога он доехал и там слег окончательно. Умер император 1 декабря, не оставив наследника. Трон перешел к его брату Николаю.
https://crimea.ria.ru/20220828/v-alushte-ustanovili-pamyatnik-pervoosnovatelyu-mesta-imperatoru-yustinianu-1124320678.html
https://crimea.ria.ru/20210807/Gorod-bez-kotov-i-lyudey-Mostik-pobyval-v-Chufut-Kale-1119879795.html
https://crimea.ria.ru/20221218/pervyy-legendarnyy-boy-kutuzova-uvekovechili-na-diorame-v-krymu-1125954306.html
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Наталья Дремова
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
крым, крым в истории: секреты, факты, фото, авторы, симферополь, бахчисарай, евпатория, старый крым, ялта
"Скоро переселюсь в Крым": несбывшаяся мечта Александра I

Император Благословенный: крымские поездки Александра I

07:04 23.12.2022
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетитель у работы Степана Щукина "Портрет императора Александра I"
Посетитель у работы Степана Щукина Портрет императора Александра I - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Наталья Дремова
Все материалы
Для этого человека Крым должен был стать наградой за многолетнее служение. Тихим, уютным уголком, ради которого стоило оставить… трон. Император Александр I не раз повторял близким людям: "Скоро переселюсь в Крым… я буду жить частным человеком. Я отслужил 25 лет, и солдату в этот срок дают отставку".
23 декабря исполняется 245 лет со дня рождения русского самодержца Александра I, прозванного Благословенным. Императора-путешественника, победителя Бонапарта, собирателя земель. Мечтателя, легко увлекавшегося разными идеями. Умелого дипломата и человека, про которого говорили: "научился нравиться всем".
РИА Новости Крым собрали интересные "крымские" факты об императоре и о событиях, происходивших на полуострове во время его правления.

Вернул Симферополь

Административный центр Крыма Екатерина II нарекла Симферополем. Однако занявший престол после ее смерти Павел I повелел переименовать город в Ак-Мечеть. Заодно и понизил его статус с губернского города до уездного.
В 1802-м, через год после того, как Александр I стал императором, он восстановил Таврическую губернию, вернул Симферополю прежнее название и статус.
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В Алуште установили памятник первооснователю места императору Юстиниану

Купил Ореанду

Место, в которое Александр I влюбился с первого взгляда — Ореанда. Он побывал в этом уголке Крыма в 1818 году. Тогда земля принадлежала графу Кушелеву-Безбородько. Семь лет спустя имение было выкуплено императором. Он преподнес его в подарок жене, Елизавете Алексеевне. На Ореанду у монарха были большие планы, именно здесь он собирался поселиться.
Справка
Александр I, российский император, сын Павла I. Родился 23 декабря 1777 года в Петербурге. Взошел на престол в марте 1801 г. Его правление ознаменовалось умеренно-либеральными реформами, успешными войнами с Турцией, Персией, Швецией. И первой Отечественной войной, в которой Россия победила Наполеона Бонапарта. Во время его царствования к Российской империи были присоединены Восточная Грузия, Финляндия, Бессарабия, бывшее герцогство Варшавское.
Умер 1 декабря 1825 г. в Таганроге. Внезапная смерть императора, славившегося крепким здоровьем, породила легенду о том, что похоронили двойника, а Александр I отказался от престола и стал вести жизнь отшельника.

Заглянул в гарем на Чуфут-Кале

Александр I стал первым из российских императоров, кто посетил пещерный город Чуфут-Кале около Бахчисарая. До него в старинной крепости побывали братья монарха: великие князья Николай и Михаил.
Чем-то караимский Чуфут-Кале зацепил Александра I. Потому что в пещерный город он поднимался трижды, во время каждого своего крымского визита. Подробности второго из них остались в работах историков. Так, Александр Михайловский-Данилевский описывал, как в мае 1824 года император осмотрел в Чуфут-Кале караимскую кенасу и даже был на богослужении. Посетил дом местного богача Биньямина бен Самуила Ага и изволил отведать угощение: орехи, сотовый мед, сыр, фрукты, конфеты.
Хозяин дома даже показал императору свой гарем, в котором жили около десяти женщин его семьи. Незнакомца те испугались, но, когда им сообщили, кем является гость, "изумленно смотрели". Александр I обратился к ним по-французски, и попросил перевести: "Сообщите этим дамам, что я в восторге от знакомства с ними". Гостеприимному караиму император прислал золотое кольцо с бриллиантом.
Кот Мостик на экскурсии в древнем караимском городе Чуфут-Кале - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа 2021, 13:00Новости от кота Мостика
Город без котов и людей: Мостик побывал в Чуфут-Кале

Оставил след в Евпатории

В Евпатории, во дворике храмового комплекса "Караимские кенасы", находится памятник Александру I, поставленный в честь его визита в город в 1825 году. У этого монумента удивительная судьба. Он пережил времена борьбы с "наследием царизма" в советское время, Гражданскую и Великую Отечественную войны.
Император в Евпатории пробыл неполный день. Осмотрел храмовый комплекс, поговорил с караимским священником. Принял приглашения городского головы Бобовича посетить его имение, где отдохнул и пообедал.
© Открытка из коллекции Н. ДремовойСимферополь переименовывали в Ак-Мечеть и снова возвращали прежнее имя. Вот здесь город заканчивался
Симферополь переименовывали в Ак-Мечеть и снова возвращали прежнее имя. Вот здесь город заканчивался
1 из 5
Симферополь переименовывали в Ак-Мечеть и снова возвращали прежнее имя. Вот здесь город заканчивался
© Открытка из коллекции Н. Дремовой
© Фото: открытка из коллекции Н. ДремовойОреанда: любимый уголок Крыма императора Александра I
Ореанда: любимый уголок Крыма императора Александра I
2 из 5
Ореанда: любимый уголок Крыма императора Александра I
© Фото: открытка из коллекции Н. Дремовой
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРепродукция картины "Портрет императора Александра I" (1777-1825 гг). Художник Джордж Доу. Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно".
Репродукция картины Портрет императора Александра I (1777-1825 гг). Художник Джордж Доу.
3 из 5
Репродукция картины "Портрет императора Александра I" (1777-1825 гг). Художник Джордж Доу. Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно".
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкНа территории средневекового пещерного города-крепости Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе в Крыму.
Пещерный город Чуфут-Кале
4 из 5
На территории средневекового пещерного города-крепости Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр ПолегенькоКараимские кенассы в Евпатории
Караимские кенассы в Евпатории
5 из 5
Караимские кенассы в Евпатории
© РИА Новости . Александр Полегенько
1 из 5
Симферополь переименовывали в Ак-Мечеть и снова возвращали прежнее имя. Вот здесь город заканчивался
© Открытка из коллекции Н. Дремовой
2 из 5
Ореанда: любимый уголок Крыма императора Александра I
© Фото: открытка из коллекции Н. Дремовой
3 из 5
Репродукция картины "Портрет императора Александра I" (1777-1825 гг). Художник Джордж Доу. Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно".
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 5
На территории средневекового пещерного города-крепости Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
5 из 5
Караимские кенассы в Евпатории
© РИА Новости . Александр Полегенько
Кстати
Во время правления Александра I (1801-1825 гг.):
  • Ялта сделала шаг к своему превращению в курорт. Новороссийский генерал-губернатор Михаил Воронцов приказал раздать двести участков земли вблизи Ялты состоятельным людям. Они были обязаны выстроить дома, высадить сады, парки.
  • На подъеме тонкорунное овцеводство. Породистых овец выписывали из Испании.
  • До 1810 года в Симферополе жил знаменитый ученый Петр Симон Паллас, составивший первое описание Крыма. Здесь написал шесть научных трудов.
  • В 1811 году основан Никитский ботанический сад.
  • Степные районы стали настоящей житницей, крымские землевладельцы продавали зерно за границу.
  • В Симферополе в 1812 году основана первая гимназия для воспитания будущих государственных чиновников.
  • В 1815 году доходы от продажи крымской соли составили более 1,2 млн рублей.
  • Керчь получила в 1821 году статус города "полного карантина". Здесь выдерживались все суда, направлявшиеся из Черного в Азовское море, и наоборот. Городу это принесло солидный доход.
  • Основана первая метеорологическая станция. Она появилась в Симферополе в 1821 году.
  • В 1823 году в Крыму случилось нашествие саранчи. Для борьбы с ней из Турции были приглашены дервиши с водой из чудесного источника. В Крыму приезд этой делегации вызвал такие волнения в народе, что через три месяца власти попросили дервишей вернуться домой.
  • Таинственная француженка обосновалась в 1824 году в Старом Крыму. Графиня Гаше, она же Жанна де Ламотт — фигурантка громкого "Дела о бриллиантовом ожерелье". Ее обвиняли в похищении украшения, предназначенного для французской королевы стоимостью в 1,6 млн ливров. Графиня - прототип Миледи из романа Дюма о трех мушкетерах.
  • В этом же году началось строительство дороги на Южный берег.

Потерял баронессу

В возрасте 38 лет Александр I познакомился с баронессой Варварой-Юлией Крюденер. Про нее говорили, что эта немолодая женщина общается с духами, может предугадывать важные события. Инициатором знакомства была она, добиваясь приема у императора. Позже, в Париже, он посещал ее собрания. Но затем эти отношения прервались.
Весной 1824 года баронесса вместе с дочерью и княгиней Голицыной отправились в Крым. В Карасубазаре (нынче городок Старый Крым) ей пришлось сделать длительную остановку из-за ослабевшего здоровья. Продолжить путешествие женщина уже не могла, через три месяца она умерла. Останки ее были помещены в склеп местной армянской церкви.
Будучи в Крыму, император наводил справки о баронессе, но сведения о ее последних днях были немногочисленными.
Панорама Шумское сражение в Алуштинском краеведческом музее
18 декабря, 03:29Эксклюзивы РИА Новости Крым
Первый легендарный бой Кутузова увековечили на диораме в Крыму

Побывал в любимых местах

Последний раз в Крыму Александр I был осенью 1825 года. Еще раз навестил пещерный город, остановился в Успенском монастыре, обедал в Ханском дворце Бахчисарая, завернул в Евпаторию.
Успел заехать в Ореанду, в Никитский ботанический сад, в Гурзуф, ночевал в Алупке. Любовался Байдарскими воротами, посетил Балаклаву, отправился в Георгиевский монастырь.
Биографы считают, что именно визит в монастырь, когда теплый день сменился холодным вечером с резким ветром, стал причиной простуды императора. Но он менять программу визита не собирался. Поехал в Севастополь, осматривал там порт, казармы, арсеналы.
По другой версии, царь мог заразиться в Евпатории: он заходил в противолихорадочные карантины и даже долго разговаривал с одним из капитанов, который еще не прошел процедуру изоляции.
На обратной дороге, у Перекопа, Александру I стало хуже. Но не считал, озноб чем-то серьезным. До Таганрога он доехал и там слег окончательно. Умер император 1 декабря, не оставив наследника. Трон перешел к его брату Николаю.
 
КрымКрым в истории: секреты, факты, фотоАвторыСимферопольБахчисарайЕвпаторияСтарый КрымЯлта
 
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