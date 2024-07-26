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Олимпийская фигуристка проведет чемпионат по скандинавской ходьбе в Крыму
Олимпийская фигуристка проведет чемпионат по скандинавской ходьбе в Крыму - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Олимпийская фигуристка проведет чемпионат по скандинавской ходьбе в Крыму
Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая приехала в Крым для организации... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T21:59
2024-07-26T21:59
2024-07-26T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая приехала в Крым для организации большого фестиваля-чемпионата по северной ходьбе на плато Ай-Петри. Об этом в своем Telegram-канале написала глава администрации Ялты Янина Павленко.Знаменитая фигуристка после завершения спортивной карьеры всерьез увлеклась северной, или скандинавской ходьбой с палками. В 2020 году она организовала соревнования по этому виду спорта на набережной Ялты. Сейчас спортсменка планирует организовать чемпионат на вершине Ай-Петри, который в дальнейшем планируется проводить два раза в год – весной и летом.В Ялте Ирина Слуцкая встретилась с министром спорта РК Ольгой Торубаровой и главой администрации Яниной Павленко. Было принято решение обратиться к главе республики Сергею Аксенову с просьбой разместить на популярных туристических тропах пункты проката спортивного инвентаря для продвижения уличных видов спорта.3 июня на набережной Ялты прошел "Зеленый марафон", в котором участвовало более тысячи человек. Взрослым предлагалось пробежать 4,2 километра, 10 километров, 21,1 километра, а также попробовать свои силы на дистанции 2,1 километра скандинавской ходьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поблагодарили спортсменов – победителей игр БРИКСЛегкоатлетка из Ялты вошла в тройку лучших спортсменов РФ в метании копьяВ Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду
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крым, ялта, спорт, янина павленко, ай-петри, общество, новости крыма
Олимпийская фигуристка проведет чемпионат по скандинавской ходьбе в Крыму
Олимпийская фигуристка Слуцкая в сентябре проведет чемпионат на Ай-Петри в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая приехала в Крым для организации большого фестиваля-чемпионата по северной ходьбе на плато Ай-Петри. Об этом в своем Telegram-канале написала глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Уже в сентябре на Ай-Петри запланирован большой многодневный фестиваль-чемпионат – его подготовкой Ирина Эдуардовна с соратниками занимается плечом к плечу с ялтинской федерацией северной ходьбы, минспорта Крыма, заповедником и нашей всецелой поддержке", - написала она.
Знаменитая фигуристка после завершения спортивной карьеры всерьез увлеклась северной, или скандинавской ходьбой с палками. В 2020 году она организовала соревнования по этому виду спорта на набережной Ялты. Сейчас спортсменка планирует организовать чемпионат на вершине Ай-Петри, который в дальнейшем планируется проводить два раза в год – весной и летом.
В Ялте Ирина Слуцкая встретилась с министром спорта РК Ольгой Торубаровой и главой администрации Яниной Павленко. Было принято решение обратиться к главе республики Сергею Аксенову с просьбой разместить на популярных туристических тропах пункты проката спортивного инвентаря для продвижения уличных видов спорта.
3 июня на набережной Ялты прошел "Зеленый марафон",
в котором участвовало более тысячи человек. Взрослым предлагалось пробежать 4,2 километра, 10 километров, 21,1 километра, а также попробовать свои силы на дистанции 2,1 километра скандинавской ходьбы.
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