https://crimea.ria.ru/20240726/ukrainskiy-shturmovik-na-peredovoy-zhivet-okolo-shesti-minut--voenkor-1139156416.html

Украинский штурмовик на передовой живет около шести минут – военкор

Украинский штурмовик на передовой живет около шести минут – военкор - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Украинский штурмовик на передовой живет около шести минут – военкор

Средняя продолжительность жизни украинского штурмовика на передовой не превышает шести минут. Об этом РИА Новости Крым заявила член центрального штаба Народного РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T22:36

2024-07-26T22:36

2024-07-26T22:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Средняя продолжительность жизни украинского штурмовика на передовой не превышает шести минут. Об этом РИА Новости Крым заявила член центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта "Служба сопровождения ветеранов СВО", военкор Ирина Куксенкова.Украинцы стали заложниками преступных киевских властей, которые стремятся увеличить численность боевиков за счет жесточайших условий мобилизации, отмечает военкор. "У них берут с заболеваниями, берут уже пожилых людей. Мы прекрасно видели список тех болезней и увечий, с которыми можно сейчас призывать. Мы видим, что творят ТЦКашники - людей хватают на улицах, в торговых центрах, в общественном транспорте", - подчеркнула она.При этом под удар попадают обычные украинцы, которые не могут откупиться или выехать за рубеж."Все понимают, что выхода нет, что ситуация страшная, и стараются ее максимально избежать. А те, у кого не получается, становятся жертвами", - подытожила военкор.Согласно изменениям в украинском законодательстве, которые вступили в силу 4 февраля 2024 года, на Украине отменен статус ограниченно годных к воинской службе. В Минобороны Украины был издан приказ, согласно которому в армию будут призывать граждан, страдающих ВИЧ, гепатитом С, онкологическими заболеваниями и психическими расстройствами.В апреле Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации. Согласно документу, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны всегда иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. В течение 60 дней после принятия закона они должны были явиться в территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов) для уточнения учетных данных.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина безвластия: почему мобилизация в ВСУ незаконнаВ Раду внесен законопроект о продлении мобилизации на УкраинеМобилизация на Украине: как новый закон повлияет на численность ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240724/v-vsu-nachali-prinimat-zhenschin-zaklyuchennykh-1139095019.html

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