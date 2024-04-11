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На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации
На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации - РИА Новости Крым, 11.04.2024
На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации
Верховная рада Украины в четверг приняла в окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T10:51
2024-04-11T11:14
украина
верховная рада украины
мобилизация на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Верховная рада Украины в четверг приняла в окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.По словам Гончаренко, за принятие документа проголосовали 283 нардепа при 226 необходимых.Законопроект о мобилизации был принят в первом чтении в феврале. В ходе подготовки документа ко второму чтению в него внесли ряд поправок. В частности, из законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после 36 месяцев службы.Также согласно закону все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Его отсутствие сможет стать основанием для задержания.Также в течение 60 дней военнообязанные должны являться в территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов) для уточнения учетных данных. Консульские услуги для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут предоставляться без военно-учетных документов. То есть въехать на территорию Украины и выехать за границу без военного билета будет невозможно.Кроме того, мужчины, признанные ранее частично годными к службе, должны будут пройти повторное обследование в течение 12 месяцев. Лица, получившие II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому освидетельствованию для определения годности к службе.Граждан, уклоняющихся от мобилизации, решениями судов по искам ТЦК будут лишать водительских прав.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленский обвинил Россию в провале мобилизации на Украине"Ограниченно годных" украинцев обязали пройти повторную медкомиссиюМожет рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи
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украина, верховная рада украины, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), новости, в мире, общество
На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации

Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации – депутат парламента

10:51 11.04.2024 (обновлено: 11:14 11.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Верховная рада Украины в четверг приняла в окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Все! Закон о мобилизации принят!" - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
По словам Гончаренко, за принятие документа проголосовали 283 нардепа при 226 необходимых.
Законопроект о мобилизации был принят в первом чтении в феврале. В ходе подготовки документа ко второму чтению в него внесли ряд поправок. В частности, из законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после 36 месяцев службы.
Также согласно закону все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Его отсутствие сможет стать основанием для задержания.
Также в течение 60 дней военнообязанные должны являться в территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов) для уточнения учетных данных. Консульские услуги для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут предоставляться без военно-учетных документов. То есть въехать на территорию Украины и выехать за границу без военного билета будет невозможно.
Кроме того, мужчины, признанные ранее частично годными к службе, должны будут пройти повторное обследование в течение 12 месяцев. Лица, получившие II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому освидетельствованию для определения годности к службе.
Граждан, уклоняющихся от мобилизации, решениями судов по искам ТЦК будут лишать водительских прав.
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