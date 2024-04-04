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"Ограниченно годных" украинцев обязали пройти повторную медкомиссию - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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"Ограниченно годных" украинцев обязали пройти повторную медкомиссию
"Ограниченно годных" украинцев обязали пройти повторную медкомиссию - РИА Новости Крым, 04.04.2024
"Ограниченно годных" украинцев обязали пройти повторную медкомиссию
Граждане Украины, имеющие статус "ограниченно годен" к воинской службе, должны до февраля следующего года заново пройти медкомиссию. Об этом сообщило минобороны РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T14:18
2024-04-04T14:13
украина
мобилизация на украине
всу (вооруженные силы украины)
минобороны украины
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Граждане Украины, имеющие статус "ограниченно годен" к воинской службе, должны до февраля следующего года заново пройти медкомиссию. Об этом сообщило минобороны страны, разъясняя положения нового закона о мобилизации, который вступит в силу 4 мая.Как отметили в ведомстве, отмена новым законом статуса "ограниченно годен" не означает автоматического перехода к статусу "годен" или "не годен".После вступления закона в силу правительство должно в течение трех месяцев принять соответствующие нормативно-правовые акты, определяющие обновленный перечень заболеваний для определения годности к военной службе.Военнообязанные, которых повторная комиссия признает годными, будут проходить службу в рядах ВСУ, уточнили в минобороны.Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал принятый Верховной радой новый закон о мобилизации. Согласно документу, мобилизационный возраст снижается с 27 до 25 лет, а право демобилизоваться может быть предоставлено после 36 месяцев непрерывной службы. Помимо этого, всех без исключения граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет намерены обязать пройти базовую военную подготовку и иметь при себе военно-учетный документ, который требуется предъявлять по первому требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования (ТЦК) или полиции. Также документом исключается понятие "ограниченно годен", а повестка в армию считается врученной с момента получения уведомления в электронном кабинете резервиста, который обязаны создать все.Экс-премьер Украины Николай Азаров предупреждал, что принятие нового законопроекта о мобилизации ударит по экономике страны, в которой заканчиваются рабочие руки. Кроме того, по его мнению, расчет минобороны Украины на 400–500 тысяч новобранцев сделан явно на основе завышенных данных о численности населения в стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Может рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежиМалюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронтКак тотальная мобилизация на Украине изменит ситуацию в зоне СВО
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украина, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), минобороны украины, новости, в мире
"Ограниченно годных" украинцев обязали пройти повторную медкомиссию

Киев обязал "ограниченно годных" к армии украинцев повторно пройти медкомиссию

14:18 04.04.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМедицинские карты
Медицинские карты - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Граждане Украины, имеющие статус "ограниченно годен" к воинской службе, должны до февраля следующего года заново пройти медкомиссию. Об этом сообщило минобороны страны, разъясняя положения нового закона о мобилизации, который вступит в силу 4 мая.
Как отметили в ведомстве, отмена новым законом статуса "ограниченно годен" не означает автоматического перехода к статусу "годен" или "не годен".
"Граждане, которые признаны "ограниченно годными", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию в течение девяти месяцев после вступления закона в силу, то есть до 4 февраля 2025 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
После вступления закона в силу правительство должно в течение трех месяцев принять соответствующие нормативно-правовые акты, определяющие обновленный перечень заболеваний для определения годности к военной службе.
Военнообязанные, которых повторная комиссия признает годными, будут проходить службу в рядах ВСУ, уточнили в минобороны.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал принятый Верховной радой новый закон о мобилизации. Согласно документу, мобилизационный возраст снижается с 27 до 25 лет, а право демобилизоваться может быть предоставлено после 36 месяцев непрерывной службы. Помимо этого, всех без исключения граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет намерены обязать пройти базовую военную подготовку и иметь при себе военно-учетный документ, который требуется предъявлять по первому требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования (ТЦК) или полиции. Также документом исключается понятие "ограниченно годен", а повестка в армию считается врученной с момента получения уведомления в электронном кабинете резервиста, который обязаны создать все.
Экс-премьер Украины Николай Азаров предупреждал, что принятие нового законопроекта о мобилизации ударит по экономике страны, в которой заканчиваются рабочие руки. Кроме того, по его мнению, расчет минобороны Украины на 400–500 тысяч новобранцев сделан явно на основе завышенных данных о численности населения в стране.
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