https://crimea.ria.ru/20240402/kak-totalnaya-mobilizatsiya-na-ukraine-izmenit-situatsiyu-v-zone-svo-1136201784.html

Как тотальная мобилизация на Украине изменит ситуацию в зоне СВО

Как тотальная мобилизация на Украине изменит ситуацию в зоне СВО - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Как тотальная мобилизация на Украине изменит ситуацию в зоне СВО

Тотальная мобилизация на Украине в рамках нового закона, который сейчас пытаются принять, не изменит расклада сил в зоне спецоперации и не остановит армию... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T06:04

2024-04-02T06:04

2024-04-02T06:04

украина

радио "спутник в крыму"

мобилизация на украине

вадим петров

мнения

в мире

верховная рада украины

всу (вооруженные силы украины)

минобороны украины

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135420341_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1861c79d9d27ba3f6114af7988743b5f.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Тотальная мобилизация на Украине в рамках нового закона, который сейчас пытаются принять, не изменит расклада сил в зоне спецоперации и не остановит армию России в условиях непрерывного роста военно-промышленного потенциала страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.По его словам, держать фронт, протяженностью более 1200 км у Киева уже "просто не хватает сил", поэтому сейчас он "усиленно готовится к так называемой сплошной мобилизации", которая затронет даже юных украинцев.Эксперт отметил, что ситуация на всех направлениях СВО складывается успешно для вооруженных сил России, которые продолжают продвигаться. Это происходит на фоне того, что военно-промышленный потенциал РФ продолжает крепнуть, а армия совершенствоваться, отметил Петров, и это также играет не на руку Киеву, отправляющему на фронт людей против их воли."Наш военный потенциал дает все больше оснований для гордости за то, какими темпами идет производство вооружений и насколько быстро наша армия овладевает навыками современной войны с точки зрения участия в ней тех или иных технических средств и сил специальных операций", – заявил Петров.На днях нардеп Ярослав Железняк сообщил, что проект нового закона о мобилизации на Украине зайдет в парламент 10-11 апреля после рассмотрения во всех комитетах. По его словам, за документ проголосуют быстро. Но есть риск, что оппозиция потом внесет блокирующее постановление, что задержит подписание закона до конца весны.Согласно законопроекту, мобилизационный возраст предлагается снизить с 27 до 25 лет, а право демобилизоваться предоставить после 36 месяцев непрерывной службы. Помимо этого, всех без исключения гражданин Украины в возрасте от 18 до 60 лет намерены обязать пройти базовую военную подготовку и иметь при себе военно-учетный документ, который требуется предъявлять по первому требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования (ТЦК) или полиции. Также документом исключается понятие "ограничено годен", а повестка в армию считается врученной с момента получения уведомления в электронном кабинете резервиста, который обязаны создать все.Еще в конце прошлого года эксперты прочили Украине катастрофу на фоне новой волны тотальной мобилизации уже к осени 2024 года. Экс-премьер Украины Николай Азаров предупреждал, что принятие нового законопроекта о мобилизации ударит по экономике страны, в которой заканчиваются рабочие руки. Кроме того, по его мнению, расчет минобороны Украины на 400–500 тысяч новобранцев сделан явно на основе завышенных данных о численности населения в стране.Только за последнюю неделю марта ВСУ потеряли на фронтах в зоне СВО свыше 5770 своих боевиков. Читайте также на РИА Новости Крым:Киев завышает ВВП в три раза – Азаров назвал реальные цифрыШойгу проинспектировал оборонные заводы - производство растетФАБ-3000: характеристики и радиус поражения "царь-бомбы"

https://crimea.ria.ru/20240319/mozhet-rvanut-chto-zhdet-ukrainu-v-sluchae-totalnoy-mobilizatsii-molodezhi-1135827543.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мобилизация на украине, вадим петров, мнения, в мире, верховная рада украины, всу (вооруженные силы украины), минобороны украины, новости сво