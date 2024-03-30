https://crimea.ria.ru/20240330/vs-rf-unichtozhili-5770-ukrainskikh-boevikov---nedelnye-poteri-vsu-1136157642.html

ВС РФ уничтожили 5770 украинских боевиков - недельные потери ВСУ

ВС РФ уничтожили 5770 украинских боевиков - недельные потери ВСУ - РИА Новости Крым, 30.03.2024

ВС РФ уничтожили 5770 украинских боевиков - недельные потери ВСУ

Российские военные за неделю уничтожили 5770 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения, в том числе иностранного производства, сообщает в субботу... РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T15:53

2024-03-30T15:53

2024-03-30T15:53

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю уничтожили 5770 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения, в том числе иностранного производства, сообщает в субботу Минобороны России.На Купянском направлении отражены 11 контратак. Потери противника составили до 310 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 22 автомобиля, поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе три гаубицы: американские М777 и М198, а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.На Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное и улучшено тактическое положение по переднему краю. Поражены формирования шести штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ, отражено 12 контратак. Противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства.На Авдеевском направлении российские подразделения продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. Поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777, самоходная артустановка М109 Paladin, САУ Panzerhaubitze 2000, боевая машина РСЗО "Град".На Южно-Донецком направлении улучшено тактическое положение по переднему краю, отражены пять контратак. Потери противника составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе: две самоходные артиллерийские установки Krab и две гаубицы FH-70.На Херсонском направлении уничтожены 370 боевиков ВСУ, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых пять гаубиц М777."Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе: MARS II производства ФРГ, Vampire чешского производства и "Град", пять радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, три станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих", - сообщили в россиском оборонном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки: почти 800 боевиков и иностранная техника57 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решенийСырский: армия России имеет многократное преимущество в снарядах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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