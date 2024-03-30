https://crimea.ria.ru/20240330/57-gruppovykh-udarov---na-ukraine-porazheny-tsentry-prinyatiya-resheniy-1136157448.html

57 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решений

57 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решений - РИА Новости Крым, 30.03.2024

57 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решений

Один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам и центрам принятия решений на Украине нанесли ВС РФ, все цели достигнуты, сообщает в субботу... РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T15:36

2024-03-30T15:36

2024-03-30T15:36

министерство обороны рф

армия и флот

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133013130_0:125:1754:1112_1920x0_80_0_0_f489f9b3c52b6e261188b6abe36d6c14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам и центрам принятия решений на Украине нанесли ВС РФ, все цели достигнуты, сообщает в субботу Минобороны России.Удары наносились гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и аэробаллистическими "Кинжалами", а также беспилотниками по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре."В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены".Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по центрам принятия решений на Украине34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240330/v-krymu-otvetili-zelenskomu-na-ugrozy-udarit-atacms-po-poluostrovu-1136154968.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу