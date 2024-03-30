https://crimea.ria.ru/20240330/57-gruppovykh-udarov---na-ukraine-porazheny-tsentry-prinyatiya-resheniy-1136157448.html
57 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решений
57 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решений - РИА Новости Крым, 30.03.2024
57 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решений
Один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам и центрам принятия решений на Украине нанесли ВС РФ, все цели достигнуты, сообщает в субботу... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T15:36
2024-03-30T15:36
2024-03-30T15:36
министерство обороны рф
армия и флот
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133013130_0:125:1754:1112_1920x0_80_0_0_f489f9b3c52b6e261188b6abe36d6c14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам и центрам принятия решений на Украине нанесли ВС РФ, все цели достигнуты, сообщает в субботу Минобороны России.Удары наносились гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и аэробаллистическими "Кинжалами", а также беспилотниками по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре."В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены".Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по центрам принятия решений на Украине34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240330/v-krymu-otvetili-zelenskomu-na-ugrozy-udarit-atacms-po-poluostrovu-1136154968.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133013130_0:0:1654:1240_1920x0_80_0_0_06ebb6878bc04d895b6a13537b0f01c9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, армия и флот, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
57 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решений
Минобороны: ВС РФ нанесли 57 ударов по объектам и центрам принятия решений Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам и центрам принятия решений на Украине нанесли ВС РФ, все цели достигнуты, сообщает в субботу Минобороны России.
"С 23 по 30 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования", - сообщили в Минобороны.
Удары наносились гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и аэробаллистическими "Кинжалами", а также беспилотниками по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре.
"В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены".
Читайте также на РИА Новости Крым: