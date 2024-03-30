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57 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решений - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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57 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решений
57 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решений - РИА Новости Крым, 30.03.2024
57 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решений
Один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам и центрам принятия решений на Украине нанесли ВС РФ, все цели достигнуты, сообщает в субботу... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T15:36
2024-03-30T15:36
министерство обороны рф
армия и флот
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам и центрам принятия решений на Украине нанесли ВС РФ, все цели достигнуты, сообщает в субботу Минобороны России.Удары наносились гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и аэробаллистическими "Кинжалами", а также беспилотниками по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре."В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены".Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по центрам принятия решений на Украине34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240330/v-krymu-otvetili-zelenskomu-na-ugrozy-udarit-atacms-po-poluostrovu-1136154968.html
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министерство обороны рф, армия и флот, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
57 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решений

Минобороны: ВС РФ нанесли 57 ударов по объектам и центрам принятия решений Украины

15:36 30.03.2024
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам и центрам принятия решений на Украине нанесли ВС РФ, все цели достигнуты, сообщает в субботу Минобороны России.
"С 23 по 30 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования", - сообщили в Минобороны.
Удары наносились гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и аэробаллистическими "Кинжалами", а также беспилотниками по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре.
"В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены".
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