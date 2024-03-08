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34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ
34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ - РИА Новости Крым, 08.03.2024
34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ
Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 групповых удара по арсеналам оружия, военной техники, пунктам дислокации наемников и сборки морских дронов. Об этом РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T14:50
2024-03-08T14:50
2024-03-08T14:52
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 групповых удара по арсеналам оружия, военной техники, пунктам дислокации наемников и сборки морских дронов. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Удары наносились высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф
Материал дополняется
34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ
ВС России нанесли 37 групповых ударов по местам сборки морских дронов ВСУ и наемникам
14:50 08.03.2024 (обновлено: 14:52 08.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 групповых удара по арсеналам оружия, военной техники, пунктам дислокации наемников и сборки морских дронов. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.
Удары наносились высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами
"Нанесено 34 групповых удара, в результате которых поражены объекты, где осуществлялась сборка и подготовка для боевого применения безэкипажных катеров, арсеналы, базы топлива для военной техники, пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников", - сказано в сообщении.