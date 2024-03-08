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34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ

34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ - РИА Новости Крым, 08.03.2024

34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ

Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 групповых удара по арсеналам оружия, военной техники, пунктам дислокации наемников и сборки морских дронов. Об этом РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T14:50

2024-03-08T14:50

2024-03-08T14:52

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 групповых удара по арсеналам оружия, военной техники, пунктам дислокации наемников и сборки морских дронов. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Удары наносились высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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