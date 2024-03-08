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34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ
34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ - РИА Новости Крым, 08.03.2024
34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ
Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 групповых удара по арсеналам оружия, военной техники, пунктам дислокации наемников и сборки морских дронов. Об этом РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T14:50
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 групповых удара по арсеналам оружия, военной техники, пунктам дислокации наемников и сборки морских дронов. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Удары наносились высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф
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34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ

ВС России нанесли 37 групповых ударов по местам сборки морских дронов ВСУ и наемникам

14:50 08.03.2024 (обновлено: 14:52 08.03.2024)
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 групповых удара по арсеналам оружия, военной техники, пунктам дислокации наемников и сборки морских дронов. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.
Удары наносились высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами
"Нанесено 34 групповых удара, в результате которых поражены объекты, где осуществлялась сборка и подготовка для боевого применения безэкипажных катеров, арсеналы, базы топлива для военной техники, пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников", - сказано в сообщении.
 
Министерство обороны РФ
 
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