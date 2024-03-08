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Сотни взрывов в Одессе и Запорожье: повреждены порт и инфраструктура - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Сотни взрывов в Одессе и Запорожье: повреждены порт и инфраструктура
Сотни взрывов в Одессе и Запорожье: повреждены порт и инфраструктура - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Сотни взрывов в Одессе и Запорожье: повреждены порт и инфраструктура
Больше 250 взрывов раздались в ночь на пятницу в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Одессе и области. Ударами повреждены объекты в порту... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T09:53
2024-03-08T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Больше 250 взрывов раздались в ночь на пятницу в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Одессе и области. Ударами повреждены объекты в порту и инфраструктура. Об этом сообщают власти украинских регионов.В вою очередь начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк утверждает, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения объект инфраструктуры в результате взрывов.По словам поставленного Киевом главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, взрывами повреждены объект критической инфраструктуры и административное здание.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.6 марта армия России ударила ракетами по ангару с морскими беспилотниками в Одессе, сообщили в Минобороны РФ. На Украине в этот день прозвучала серия взрывов в трех областях: Одесской, Хмельницкой и Харьковской.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Херсоне – повреждена критическая инфраструктураВ Одессе новый мощный взрыв – в городе воздушная тревогаОт Одессы до Хмельницкого: серия мощных взрывов на Украине
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украина, взрыв, одесса, одесская область, запорожье, в мире, новости
Сотни взрывов в Одессе и Запорожье: повреждены порт и инфраструктура

Серией мощных взрывов в Запорожье, Херсоне и Одессе повреждены порт и критические объекты

09:53 08.03.2024 (обновлено: 10:03 08.03.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Больше 250 взрывов раздались в ночь на пятницу в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Одессе и области. Ударами повреждены объекты в порту и инфраструктура. Об этом сообщают власти украинских регионов.
По данным назначенного Киевом главы Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова, в 11 населенных пунктах региона раздались в общей сложности 256 взрывов, в результате "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры". Сейчас в регионе также звучит сигнал воздушной тревоги.
В вою очередь начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк утверждает, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения объект инфраструктуры в результате взрывов.
"Этой ночью снова работали силы противовоздушной обороны юга на протяжении трех часов, отбивая атаку. К сожалению, не получилось избежать попаданий. В Белгород-Днестровском районе области поврежден объект инфраструктуры", - заявила Гуменюк в эфире национального телемарафона.
По словам поставленного Киевом главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, взрывами повреждены объект критической инфраструктуры и административное здание.
"В результате атак в населенных пунктах области зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание и хозяйственные сооружения", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
6 марта армия России ударила ракетами по ангару с морскими беспилотниками в Одессе, сообщили в Минобороны РФ. На Украине в этот день прозвучала серия взрывов в трех областях: Одесской, Хмельницкой и Харьковской.
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