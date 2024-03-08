https://crimea.ria.ru/20240308/sotni-vzryvov-v-odesse-i-zaporozhe-povrezhdeny-port-i-infrastruktura-1135501612.html

Сотни взрывов в Одессе и Запорожье: повреждены порт и инфраструктура

Сотни взрывов в Одессе и Запорожье: повреждены порт и инфраструктура - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Сотни взрывов в Одессе и Запорожье: повреждены порт и инфраструктура

Больше 250 взрывов раздались в ночь на пятницу в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Одессе и области. Ударами повреждены объекты в порту... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T09:53

2024-03-08T09:53

2024-03-08T10:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Больше 250 взрывов раздались в ночь на пятницу в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Одессе и области. Ударами повреждены объекты в порту и инфраструктура. Об этом сообщают власти украинских регионов.В вою очередь начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк утверждает, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения объект инфраструктуры в результате взрывов.По словам поставленного Киевом главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, взрывами повреждены объект критической инфраструктуры и административное здание.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.6 марта армия России ударила ракетами по ангару с морскими беспилотниками в Одессе, сообщили в Минобороны РФ. На Украине в этот день прозвучала серия взрывов в трех областях: Одесской, Хмельницкой и Харьковской.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Херсоне – повреждена критическая инфраструктураВ Одессе новый мощный взрыв – в городе воздушная тревогаОт Одессы до Хмельницкого: серия мощных взрывов на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, одесса, одесская область, запорожье, в мире, новости