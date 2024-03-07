https://crimea.ria.ru/20240307/vzryvy-v-khersone--povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-1135479971.html

Взрывы в Херсоне – повреждена критическая инфраструктура

Взрывы в Херсоне – повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Взрывы в Херсоне – повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы – повреждены припортовые объекты. Об этом в Telegram-канале написал глава областной военной администрации... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T10:19

2024-03-07T10:19

2024-03-07T10:20

херсон

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы – повреждены припортовые объекты. Об этом в Telegram-канале написал глава областной военной администрации Александр Прокудин.Кроме того, попадания в объект критической инфраструктуры были зафиксированы в подконтрольной Украине части Херсонской области.Накануне, 6 марта, армия России ударила ракетами по ангару с морскими беспилотниками в Одессе, сообщили в Минобороны РФ. На Украине в этот день прозвучала серия взрывов в трех областях: Одесской, Хмельницкой и Харьковской.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв автобуса в ЛНР: в минздраве рассказали о состоянии раненыхБессильная злоба: эксперт о признании ГУР Украины подрыва железной дорогиВ Херсонской области и Запорожье повреждены объекты инфраструктуры

херсон

херсонская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, херсонская область, происшествия, украина, россия, новости сво, взрыв