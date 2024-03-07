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Взрывы в Херсоне – повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Взрывы в Херсоне – повреждена критическая инфраструктура
Взрывы в Херсоне – повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Взрывы в Херсоне – повреждена критическая инфраструктура
В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы – повреждены припортовые объекты. Об этом в Telegram-канале написал глава областной военной администрации... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы – повреждены припортовые объекты. Об этом в Telegram-канале написал глава областной военной администрации Александр Прокудин.Кроме того, попадания в объект критической инфраструктуры были зафиксированы в подконтрольной Украине части Херсонской области.Накануне, 6 марта, армия России ударила ракетами по ангару с морскими беспилотниками в Одессе, сообщили в Минобороны РФ. На Украине в этот день прозвучала серия взрывов в трех областях: Одесской, Хмельницкой и Харьковской.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв автобуса в ЛНР: в минздраве рассказали о состоянии раненыхБессильная злоба: эксперт о признании ГУР Украины подрыва железной дорогиВ Херсонской области и Запорожье повреждены объекты инфраструктуры
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херсон, херсонская область, происшествия, украина, россия, новости сво, взрыв
Взрывы в Херсоне – повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольном Украине Херсоне разрушена припортовая инфраструктура

10:19 07.03.2024 (обновлено: 10:20 07.03.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы – повреждены припортовые объекты. Об этом в Telegram-канале написал глава областной военной администрации Александр Прокудин.
"В Херсоне… зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру", - написал он.
Кроме того, попадания в объект критической инфраструктуры были зафиксированы в подконтрольной Украине части Херсонской области.
Накануне, 6 марта, армия России ударила ракетами по ангару с морскими беспилотниками в Одессе, сообщили в Минобороны РФ. На Украине в этот день прозвучала серия взрывов в трех областях: Одесской, Хмельницкой и Харьковской.
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ХерсонХерсонская областьПроисшествияУкраинаРоссияНовости СВОВзрыв
 
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