https://crimea.ria.ru/20240304/bessilnaya-zloba-ekspert-o-priznanii-gur-ukrainy-podryva-zheleznoy-dorogi-1135397566.html

Бессильная злоба: эксперт о признании ГУР Украины подрыва железной дороги

Бессильная злоба: эксперт о признании ГУР Украины подрыва железной дороги - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Бессильная злоба: эксперт о признании ГУР Украины подрыва железной дороги

Ударами по инфраструктуре мирных российских регионов киевский режим в очередной раз подтверждает свою террористическую сущность, при этом все преступления Киева РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T15:31

2024-03-04T15:31

2024-03-04T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Ударами по инфраструктуре мирных российских регионов киевский режим в очередной раз подтверждает свою террористическую сущность, при этом все преступления Киева совершаются с одобрения и при помощи коллективного Запада в надежде дестабилизировать ситуацию внутри РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.4 марта на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области произошел взрыв. Это повлекло задержку движения пассажирских поездов. Сбой произошел в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщила позже пресс-служба Куйбышевской железной дороги. Как пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Самарской области, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. При этом в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили факт выведения из строя железнодорожного моста путем подрыва силовых конструкций.Он приводит пример с опубликованной записью разговора офицеров бундесфера, где речь идет о подготовке теракта на Крымском мосту. Каждое такое преступление, по словам эксперта, – продуманное, глубоко просчитанное действие, направленное на дестабилизацию ситуацию внутри России. В этой связи Кошкин призывает граждан РФ не поддаваться на провокации, не паниковать, хотя и сохранять высокую бдительность.Также Кошкин подчеркивает: проведение спецоперации не мешает экономическому развитию России, реализации социальных программ и национальных проектов, а также решение о проведении СВО имеет огромную народную поддержку. Все это, а также явные провалы ВСУ на линии боевого соприкосновения, заставляют киевский режим все чаще проявлять террористическую сущность.Президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами, с которыми не договариваются, заявлял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Читайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт оценил новые угрозы Буданова* КрымуРоссиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористамВсе обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены – Следком

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самара, железная дорога, мнения, безопасность, главное управление разведки украины (гур), украина