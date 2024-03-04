Бессильная злоба: эксперт о признании ГУР Украины подрыва железной дороги
Киев при поддержке Запада пытается дестабилизировать ситуацию внутри РФ – эксперт
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Ударами по инфраструктуре мирных российских регионов киевский режим в очередной раз подтверждает свою террористическую сущность, при этом все преступления Киева совершаются с одобрения и при помощи коллективного Запада в надежде дестабилизировать ситуацию внутри РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.
4 марта на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области произошел взрыв. Это повлекло задержку движения пассажирских поездов. Сбой произошел в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщила позже пресс-служба Куйбышевской железной дороги. Как пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Самарской области, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. При этом в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили факт выведения из строя железнодорожного моста путем подрыва силовых конструкций.
"Киевский режим уже давно – режим террористический. При том все согласуется с Вашингтоном, и вообще координируется коллективным Западом. Поэтому ГУР и не стесняется фактически делать намеки на свою причастность к терактам", – констатирует Кошкин.
Он приводит пример с опубликованной записью разговора офицеров бундесфера, где речь идет о подготовке теракта на Крымском мосту. Каждое такое преступление, по словам эксперта, – продуманное, глубоко просчитанное действие, направленное на дестабилизацию ситуацию внутри России. В этой связи Кошкин призывает граждан РФ не поддаваться на провокации, не паниковать, хотя и сохранять высокую бдительность.
"Нам нельзя расслабляться, нужно быть мобилизованными и понимать, что на сегодняшний день такие структуры как СБУ, ГУР заинтересованы в том, чтобы запугать население. Исходя из этого, сегодня наши спецслужбы делают все для того, чтобы эти ячейки – активные, полуактивные и спящие – вскрывать и ликвидировать", – говорит собеседник агентства.
Также Кошкин подчеркивает: проведение спецоперации не мешает экономическому развитию России, реализации социальных программ и национальных проектов, а также решение о проведении СВО имеет огромную народную поддержку. Все это, а также явные провалы ВСУ на линии боевого соприкосновения, заставляют киевский режим все чаще проявлять террористическую сущность.
"Это бессильная злоба. Но цели специальной военной операции несомненно будут достигнуты. Одна из задач как раз и заключается в том, чтобы ликвидировать этот террористический режим – мы занимаемся демилитаризацией и денацификацией Украины. Конечно, все эти преступники будут привлечены к суду, но для этого еще предстоит потрудиться", – подытожил эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами, с которыми не договариваются, заявлял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также на РИА Новости Крым: