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Все обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены – Следком - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Все обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены – Следком
Все обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены – Следком - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Все обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены – Следком
Все обстоятельства теракта, совершенного в октябре 2022 года на транспортном переходе через Керченский пролив, установлены, расследование почти завершено. Об... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T08:52
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крымский мост
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Все обстоятельства теракта, совершенного в октябре 2022 года на транспортном переходе через Керченский пролив, установлены, расследование почти завершено. Об этом заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, новости крыма, крым, крымский мост, теракт, александр бастрыкин
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Все обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены – Следком

Следком России установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

08:52 28.02.2024 (обновлено: 08:59 28.02.2024)
 
© Пресс-служба Следственного комитета РФ / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту
© Пресс-служба Следственного комитета РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Все обстоятельства теракта, совершенного в октябре 2022 года на транспортном переходе через Керченский пролив, установлены, расследование почти завершено. Об этом заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.

"Следственный комитет России установил все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года, расследование дела завершается, обвиняемые знакомятся с его материалами", – сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиНовости КрымаКрымКрымский мостТерактАлександр Бастрыкин
 
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