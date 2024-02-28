https://crimea.ria.ru/20240228/vse-obstoyatelstva-terakta-na-krymskom-mostu-ustanovleny--sledkom--1135266755.html
Все обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены – Следком
Все обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены – Следком - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Все обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены – Следком
Все обстоятельства теракта, совершенного в октябре 2022 года на транспортном переходе через Керченский пролив, установлены, расследование почти завершено. Об... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T08:52
2024-02-28T08:52
2024-02-28T08:59
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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теракт
александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Все обстоятельства теракта, совершенного в октябре 2022 года на транспортном переходе через Керченский пролив, установлены, расследование почти завершено. Об этом заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, новости крыма, крым, крымский мост, теракт, александр бастрыкин
Материал дополняется
Все обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены – Следком
Следком России установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту
08:52 28.02.2024 (обновлено: 08:59 28.02.2024)