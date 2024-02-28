https://crimea.ria.ru/20240228/vse-obstoyatelstva-terakta-na-krymskom-mostu-ustanovleny--sledkom--1135266755.html

Все обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены – Следком

Все обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены – Следком - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Все обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены – Следком

Все обстоятельства теракта, совершенного в октябре 2022 года на транспортном переходе через Керченский пролив, установлены, расследование почти завершено. Об... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T08:52

2024-02-28T08:52

2024-02-28T08:59

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

новости крыма

крым

крымский мост

теракт

александр бастрыкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Все обстоятельства теракта, совершенного в октябре 2022 года на транспортном переходе через Керченский пролив, установлены, расследование почти завершено. Об этом заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.

крым

крымский мост

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, новости крыма, крым, крымский мост, теракт, александр бастрыкин