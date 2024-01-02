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"Изолировать Крым": Зеленский назвал основную цель ВСУ в 2024 году - РИА Новости Крым, 02.01.2024
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"Изолировать Крым": Зеленский назвал основную цель ВСУ в 2024 году
"Изолировать Крым": Зеленский назвал основную цель ВСУ в 2024 году - РИА Новости Крым, 02.01.2024
"Изолировать Крым": Зеленский назвал основную цель ВСУ в 2024 году
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из основных целей ВСУ в 2024 году станет "изоляция Крыма". Об этом он рассказал в интервью британскому... РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T10:36
2024-01-02T10:36
владимир зеленский (президент украины)
новости
политика
крым
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из основных целей ВСУ в 2024 году станет "изоляция Крыма". Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Economist.По его словам, "Крым и боевые действия в Черном море станут основным фокусом конфликта".Украинский президент добавил, что достижение любого успеха будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров. В частности, Зеленский попросил у Германии ракеты Taurus, с помощью которых ВСУ могли бы попытаться атаковать Крымский мост и тем самым "изолировать полуостров от России"."Для нас это (Крымский мост – ред.) военный объект", – заявил Зеленский.Он не стал называть сроки достижения тех или иных целей ВСУ, но отметил, что "ближайшей задачей в сухопутной войне будет защита Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева", а также защита критически важной инфраструктуры Украины.Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил, что эффективность защиты Крымского моста от атак с воздуха и морской акватории со стороны ВСУ близка к 100 процентам. По его словам, объекту на сегодняшний день ничего не угрожает.Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что киевский режим не оставит попыток нанести удары по Крымскому мосту различными способами, но российские военные и спецслужбы тоже не стоят на месте и постоянно совершенствуют систему защиты этого объекта.Теракты на Крымском мосту и восстановление объектаПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года.На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками.В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения.Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить КрымВерещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму - ответ Госдумы
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4.7
96
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владимир зеленский (президент украины), новости, политика, крым, всу (вооруженные силы украины)
"Изолировать Крым": Зеленский назвал основную цель ВСУ в 2024 году

Зеленский: ВСУ сосредоточатся на изоляции Крыма в 2024 году

10:36 02.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из основных целей ВСУ в 2024 году станет "изоляция Крыма". Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Economist.
"Изоляция Крыма… и снижение военного потенциала России чрезвычайно важны для нас, потому что это способ для нас сократить количество атак из этого региона", – приводит журнал слова Зеленского.
По его словам, "Крым и боевые действия в Черном море станут основным фокусом конфликта".
Украинский президент добавил, что достижение любого успеха будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров. В частности, Зеленский попросил у Германии ракеты Taurus, с помощью которых ВСУ могли бы попытаться атаковать Крымский мост и тем самым "изолировать полуостров от России".
"Для нас это (Крымский мост – ред.) военный объект", – заявил Зеленский.
Он не стал называть сроки достижения тех или иных целей ВСУ, но отметил, что "ближайшей задачей в сухопутной войне будет защита Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева", а также защита критически важной инфраструктуры Украины.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил, что эффективность защиты Крымского моста от атак с воздуха и морской акватории со стороны ВСУ близка к 100 процентам. По его словам, объекту на сегодняшний день ничего не угрожает.
Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что киевский режим не оставит попыток нанести удары по Крымскому мосту различными способами, но российские военные и спецслужбы тоже не стоят на месте и постоянно совершенствуют систему защиты этого объекта.

Теракты на Крымском мосту и восстановление объекта

Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года.
На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.
ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.
Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.
Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками.
В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения.
Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.
Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.
14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.
В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.
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