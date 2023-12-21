https://crimea.ria.ru/20231221/dyrku-im-ot-bublika-aksenov-otvetil-na-plany-ukrainy-zakhvatit-krym-1133707744.html

"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым

"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым - РИА Новости Крым, 21.12.2023

"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым

Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о планах захватить Крым в 2024 году является пустой угрозой, полуостров полностью защищен, в первую очередь... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T14:41

2023-12-21T14:41

2023-12-21T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о планах захватить Крым в 2024 году является пустой угрозой, полуостров полностью защищен, в первую очередь благодаря мужеству и умению российских бойцов на передовой в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он также добавил, что безопасность полуострова в самом регионе также обеспечивают силовой блок и правоохранительная система, которые "полностью встроены в систему обороны". Все возможные сценарии отработаны, в том числе на случай попытки высадки вражеского десанта на полуостров, подчеркнул глава республики.Ранее Умеров в интервью западным СМИ заявил, что захват Крыма является "стратегической целью Украины", которую планируется реализовать в 2024 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор СШАУмеров заявил о подготовке Киева к "возврату" Крыма в 2024 годуНамеренный вброс: эксперт назвал цель заявления Омеляна о Крыме

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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