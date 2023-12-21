https://crimea.ria.ru/20231221/dyrku-im-ot-bublika-aksenov-otvetil-na-plany-ukrainy-zakhvatit-krym-1133707744.html
"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым
"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым - РИА Новости Крым, 21.12.2023
"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым
Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о планах захватить Крым в 2024 году является пустой угрозой, полуостров полностью защищен, в первую очередь... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T14:41
2023-12-21T14:41
2023-12-21T14:48
сергей аксенов
крым
новости
новости крыма
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
рустем умеров
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127572380_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_60aec3fc82afe8f58ec2e436e6980265.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о планах захватить Крым в 2024 году является пустой угрозой, полуостров полностью защищен, в первую очередь благодаря мужеству и умению российских бойцов на передовой в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он также добавил, что безопасность полуострова в самом регионе также обеспечивают силовой блок и правоохранительная система, которые "полностью встроены в систему обороны". Все возможные сценарии отработаны, в том числе на случай попытки высадки вражеского десанта на полуостров, подчеркнул глава республики.Ранее Умеров в интервью западным СМИ заявил, что захват Крыма является "стратегической целью Украины", которую планируется реализовать в 2024 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор СШАУмеров заявил о подготовке Киева к "возврату" Крыма в 2024 годуНамеренный вброс: эксперт назвал цель заявления Омеляна о Крыме
крым
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127572380_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_9203efee0d60eec580b9246310a61214.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, крым, новости, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, рустем умеров, херсонская область, запорожская область
"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым
Заявление Умерова о планах захватить Крым является пустой угрозой -Аксенов
14:41 21.12.2023 (обновлено: 14:48 21.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о планах захватить Крым в 2024 году является пустой угрозой, полуостров полностью защищен, в первую очередь благодаря мужеству и умению российских бойцов на передовой в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Глубокого погружен во всю ситуацию и могу сказать, что ничего Крыму не угрожает абсолютно, в первую очередь благодаря мужеству ребят, которые на передовой стоят и свои задачи выполняют. Ни Херсонскую, ни Запорожскую области, и, разумеется, Луганскую и Донецкую республики никто не сдаст, без сомнений. В этой части мы застрахованы", – сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
Он также добавил, что безопасность полуострова в самом регионе также обеспечивают силовой блок и правоохранительная система, которые "полностью встроены в систему обороны". Все возможные сценарии отработаны, в том числе на случай попытки высадки вражеского десанта на полуостров, подчеркнул глава республики.
"Мы готовы к абсолютно любому развитию ситуации, но абсолютно уверен, что Крыму не придется применять оружие… Дырку им от бублика, а не Крым. Пусть они о себе думают, что они будут говорить после капитуляции и пленения", – заключил Аксенов.
Ранее Умеров в интервью западным СМИ заявил, что захват Крыма является "стратегической целью Украины", которую планируется реализовать в 2024 году.
Читайте также на РИА Новости Крым: