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"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым
"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым - РИА Новости Крым, 21.12.2023
"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым
Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о планах захватить Крым в 2024 году является пустой угрозой, полуостров полностью защищен, в первую очередь... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T14:41
2023-12-21T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о планах захватить Крым в 2024 году является пустой угрозой, полуостров полностью защищен, в первую очередь благодаря мужеству и умению российских бойцов на передовой в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он также добавил, что безопасность полуострова в самом регионе также обеспечивают силовой блок и правоохранительная система, которые "полностью встроены в систему обороны". Все возможные сценарии отработаны, в том числе на случай попытки высадки вражеского десанта на полуостров, подчеркнул глава республики.Ранее Умеров в интервью западным СМИ заявил, что захват Крыма является "стратегической целью Украины", которую планируется реализовать в 2024 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор СШАУмеров заявил о подготовке Киева к "возврату" Крыма в 2024 годуНамеренный вброс: эксперт назвал цель заявления Омеляна о Крыме
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сергей аксенов, крым, новости, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, рустем умеров, херсонская область, запорожская область
"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым

Заявление Умерова о планах захватить Крым является пустой угрозой -Аксенов

14:41 21.12.2023 (обновлено: 14:48 21.12.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о планах захватить Крым в 2024 году является пустой угрозой, полуостров полностью защищен, в первую очередь благодаря мужеству и умению российских бойцов на передовой в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Глубокого погружен во всю ситуацию и могу сказать, что ничего Крыму не угрожает абсолютно, в первую очередь благодаря мужеству ребят, которые на передовой стоят и свои задачи выполняют. Ни Херсонскую, ни Запорожскую области, и, разумеется, Луганскую и Донецкую республики никто не сдаст, без сомнений. В этой части мы застрахованы", – сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
Он также добавил, что безопасность полуострова в самом регионе также обеспечивают силовой блок и правоохранительная система, которые "полностью встроены в систему обороны". Все возможные сценарии отработаны, в том числе на случай попытки высадки вражеского десанта на полуостров, подчеркнул глава республики.
"Мы готовы к абсолютно любому развитию ситуации, но абсолютно уверен, что Крыму не придется применять оружие… Дырку им от бублика, а не Крым. Пусть они о себе думают, что они будут говорить после капитуляции и пленения", – заключил Аксенов.
Ранее Умеров в интервью западным СМИ заявил, что захват Крыма является "стратегической целью Украины", которую планируется реализовать в 2024 году.
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Сергей АксеновКрымНовостиНовости КрымаБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяРустем УмеровХерсонская областьЗапорожская область
 
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