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Намеренный вброс: эксперт назвал цель заявления Омеляна о Крыме - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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Намеренный вброс: эксперт назвал цель заявления Омеляна о Крыме
Намеренный вброс: эксперт назвал цель заявления Омеляна о Крыме - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Намеренный вброс: эксперт назвал цель заявления Омеляна о Крыме
Слова экс-министра инфраструктуры Украины, капитана ВСУ Владимира Омеляна по поводу Крыма и Донбасса – намеренный вброс с целью проследить реакцию российской... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T16:02
2023-11-20T16:22
александр шатилов
политика
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
мнения
владимир омелян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Слова экс-министра инфраструктуры Украины, капитана ВСУ Владимира Омеляна по поводу Крыма и Донбасса – намеренный вброс с целью проследить реакцию российской элиты на предмет возможных переговоров с Киевом. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.В понедельник экс-министр инфраструктуры Украины, действующий капитан ВСУ Владимир Омелян в интервью британской газете The Guardian заявил, что украинские солдаты не желают умирать ради захвата Крыма и Донбасса, а Запад не готов поставлять необходимое для этого вооружение и в нужных Киеву объемах.По мнению эксперта, через Омеляна и подобных ему спикеров киевский режим также пытается оправдать свою неэффективность, обвиняя Запад в неготовности поставлять необходимое вооружение."Думаю, такого рода упаднические настроения в украинской элите будут проявляться все чаще. Но при этом они по-прежнему будут публично заявлять, что не откажутся от "возвращения" Крыма и Донбасса и от вступления в НАТО и Евросоюз. Конечно, это "хотелки", не имеющие под собой политических резонов, и в нынешней ситуации нереалистичны", - считает политолог.Эксперт полагает, что российской стороне в этой ситуации не стоит ориентироваться на подобные заявления, не идти на переговоры и продолжать "гнуть свою линию", пока киевский режим не "сломается психологически".Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму. Он констатировал, что фокус западных стран смещается с поддержки Украины из-за ситуации на Ближнем Востоке.Читайте также на РИА Новости Крым:Никакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВОЧто кроется за словами Зеленского об отступлении ВСУЗахарова жестко ответила на идею принять Украину в НАТО по частям
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РИА Новости Крым
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александр шатилов, политика, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, мнения, владимир омелян
Намеренный вброс: эксперт назвал цель заявления Омеляна о Крыме

Слова Омеляна о Крыме – вброс с целью проследить реакцию российской элиты – эксперт

16:02 20.11.2023 (обновлено: 16:22 20.11.2023)
 
© Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике КрымСтела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
© Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Слова экс-министра инфраструктуры Украины, капитана ВСУ Владимира Омеляна по поводу Крыма и Донбасса – намеренный вброс с целью проследить реакцию российской элиты на предмет возможных переговоров с Киевом. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.
В понедельник экс-министр инфраструктуры Украины, действующий капитан ВСУ Владимир Омелян в интервью британской газете The Guardian заявил, что украинские солдаты не желают умирать ради захвата Крыма и Донбасса, а Запад не готов поставлять необходимое для этого вооружение и в нужных Киеву объемах.
"Скорее всего, это целенаправленный вброс по линии британцев, чтобы посмотреть на реакцию российской элиты на предмет переговоров. Ситуация для ВСУ становится все тяжелее, они наверняка потеряют Авдеевку, более того, существует угроза обрушения фронта. Да и чисто психологически Украина уже устала тянуть этот конфликт – потери зашкаливают, бесперспективность "контрнаступа" очевидна", - сказал Шатилов.
По мнению эксперта, через Омеляна и подобных ему спикеров киевский режим также пытается оправдать свою неэффективность, обвиняя Запад в неготовности поставлять необходимое вооружение.
"Думаю, такого рода упаднические настроения в украинской элите будут проявляться все чаще. Но при этом они по-прежнему будут публично заявлять, что не откажутся от "возвращения" Крыма и Донбасса и от вступления в НАТО и Евросоюз. Конечно, это "хотелки", не имеющие под собой политических резонов, и в нынешней ситуации нереалистичны", - считает политолог.
Эксперт полагает, что российской стороне в этой ситуации не стоит ориентироваться на подобные заявления, не идти на переговоры и продолжать "гнуть свою линию", пока киевский режим не "сломается психологически".
"Полагаю, в таком случае мы добьемся гораздо большего, нежели если вдруг опять вернемся к какому-нибудь переговорному процессу. Нужно доводить ситуацию до того, чтобы украинское общество опустило руки, плюнуло на все и согласилось бы с любым вариантом развития событий", - подытожил Шатилов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму. Он констатировал, что фокус западных стран смещается с поддержки Украины из-за ситуации на Ближнем Востоке.
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Александр ШатиловПолитикаНовости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаМненияВладимир Омелян
 
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16:02Намеренный вброс: эксперт назвал цель заявления Омеляна о Крыме
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