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Намеренный вброс: эксперт назвал цель заявления Омеляна о Крыме

Намеренный вброс: эксперт назвал цель заявления Омеляна о Крыме - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Намеренный вброс: эксперт назвал цель заявления Омеляна о Крыме

Слова экс-министра инфраструктуры Украины, капитана ВСУ Владимира Омеляна по поводу Крыма и Донбасса – намеренный вброс с целью проследить реакцию российской... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T16:02

2023-11-20T16:02

2023-11-20T16:22

александр шатилов

политика

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

украина

мнения

владимир омелян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Слова экс-министра инфраструктуры Украины, капитана ВСУ Владимира Омеляна по поводу Крыма и Донбасса – намеренный вброс с целью проследить реакцию российской элиты на предмет возможных переговоров с Киевом. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.В понедельник экс-министр инфраструктуры Украины, действующий капитан ВСУ Владимир Омелян в интервью британской газете The Guardian заявил, что украинские солдаты не желают умирать ради захвата Крыма и Донбасса, а Запад не готов поставлять необходимое для этого вооружение и в нужных Киеву объемах.По мнению эксперта, через Омеляна и подобных ему спикеров киевский режим также пытается оправдать свою неэффективность, обвиняя Запад в неготовности поставлять необходимое вооружение."Думаю, такого рода упаднические настроения в украинской элите будут проявляться все чаще. Но при этом они по-прежнему будут публично заявлять, что не откажутся от "возвращения" Крыма и Донбасса и от вступления в НАТО и Евросоюз. Конечно, это "хотелки", не имеющие под собой политических резонов, и в нынешней ситуации нереалистичны", - считает политолог.Эксперт полагает, что российской стороне в этой ситуации не стоит ориентироваться на подобные заявления, не идти на переговоры и продолжать "гнуть свою линию", пока киевский режим не "сломается психологически".Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму. Он констатировал, что фокус западных стран смещается с поддержки Украины из-за ситуации на Ближнем Востоке.Читайте также на РИА Новости Крым:Никакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВОЧто кроется за словами Зеленского об отступлении ВСУЗахарова жестко ответила на идею принять Украину в НАТО по частям

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2023

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александр шатилов, политика, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, мнения, владимир омелян