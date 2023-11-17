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Что кроется за словами Зеленского об отступлении ВСУ - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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https://crimea.ria.ru/20231117/chto-kroetsya-za-slovami-zelenskogo-ob-otstuplenii-vsu--ekspert-1132869245.html
Что кроется за словами Зеленского об отступлении ВСУ
Что кроется за словами Зеленского об отступлении ВСУ - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Что кроется за словами Зеленского об отступлении ВСУ
Публичное признание президента Украины Владимира Зеленского о неизбежности отступления ВСУ без западной поддержки свидетельствуют о скором завершении активных... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T21:28
2023-11-17T22:45
эксклюзивы риа новости крым
алексей анпилогов
мнения
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Публичное признание президента Украины Владимира Зеленского о неизбежности отступления ВСУ без западной поддержки свидетельствуют о скором завершении активных наступательных действий украинских войск и переходе к стратегической обороне по всей линии боевого соприкосновения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.По словам эксперта, военная практика и объективная ситуация вынуждают киевский режим переходить к стратегической обороне практически по всему фронту и отказаться от попыток "пиар-наступления", которые приводят к бессмысленным потерям под Артемовском, "мясорубке" на левом берегу Днепра в Херсонской области и другим тяжелым для украинских войск ситуациям.По мнению аналитика, Зеленскому сейчас придется лавировать "в ситуации, когда он может уже ясно понимать, что следующую военную помощь, возможно, уже будут давать не ему, а каким-то другим людям, которые будут более угодны Западу".Ранее Зеленский заявил, что украинские войска будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму. Он констатировал, что фокус западных стран смещается с поддержки Украины из-за ситуации на Ближнем Востоке.Также он заявил, что ВСУ начали испытывать нехватку снарядов калибра 155 миллиметров из-за обострения палестино-израильского конфликта.Читайте также на РИА Новости Крым:"Звыняйте": чем США и ЕС помогут Украине в ближайшие полгодаКонец близок: почему НАТО уже не поможет ЗеленскомуЗачем Зеленский добивается разговора с Трампом
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алексей анпилогов, мнения, владимир зеленский (президент украины), украина, нато
Что кроется за словами Зеленского об отступлении ВСУ

Слова Зеленского об отступлении свидетельствуют о переходе ВСУ к стратегической обороне

21:28 17.11.2023 (обновлено: 22:45 17.11.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Публичное признание президента Украины Владимира Зеленского о неизбежности отступления ВСУ без западной поддержки свидетельствуют о скором завершении активных наступательных действий украинских войск и переходе к стратегической обороне по всей линии боевого соприкосновения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.

"В этих словах Зеленского можно выделить два акцента. Первый – классический: "дайте денег, вы, проклятые западники, которые нас бросили в самый ответственный момент". Второй касается инстинкта самосохранения, в первую очередь, команды Зеленского во главе с (руководителем офиса Андреем – ред.) Ермаком в условиях противостояния с военными. Зеленский не может сейчас их полностью подвинуть в силу огромного авторитета Залужного и в целом военного сословия. Поэтому приходится учитывать мнения руководства ВСУ", – сказал Анпилогов.

По словам эксперта, военная практика и объективная ситуация вынуждают киевский режим переходить к стратегической обороне практически по всему фронту и отказаться от попыток "пиар-наступления", которые приводят к бессмысленным потерям под Артемовском, "мясорубке" на левом берегу Днепра в Херсонской области и другим тяжелым для украинских войск ситуациям.
По мнению аналитика, Зеленскому сейчас придется лавировать "в ситуации, когда он может уже ясно понимать, что следующую военную помощь, возможно, уже будут давать не ему, а каким-то другим людям, которые будут более угодны Западу".

"Сейчас именно Зеленский ассоциируется с провалом украинского "контрнаступления", и не исключено, что именно его назначат виновным в разбазаривании западных ресурсов, подрыве имиджа военной машины НАТО, которая оказалась абсолютно бессильной перед российской армией", – подытожил Анпилогов.

Ранее Зеленский заявил, что украинские войска будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму. Он констатировал, что фокус западных стран смещается с поддержки Украины из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Также он заявил, что ВСУ начали испытывать нехватку снарядов калибра 155 миллиметров из-за обострения палестино-израильского конфликта.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАлексей АнпилоговМненияВладимир Зеленский (президент Украины)УкраинаНАТО
 
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