https://crimea.ria.ru/20231117/chto-kroetsya-za-slovami-zelenskogo-ob-otstuplenii-vsu--ekspert-1132869245.html

Что кроется за словами Зеленского об отступлении ВСУ

Что кроется за словами Зеленского об отступлении ВСУ - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Что кроется за словами Зеленского об отступлении ВСУ

Публичное признание президента Украины Владимира Зеленского о неизбежности отступления ВСУ без западной поддержки свидетельствуют о скором завершении активных... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T21:28

2023-11-17T21:28

2023-11-17T22:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Публичное признание президента Украины Владимира Зеленского о неизбежности отступления ВСУ без западной поддержки свидетельствуют о скором завершении активных наступательных действий украинских войск и переходе к стратегической обороне по всей линии боевого соприкосновения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.По словам эксперта, военная практика и объективная ситуация вынуждают киевский режим переходить к стратегической обороне практически по всему фронту и отказаться от попыток "пиар-наступления", которые приводят к бессмысленным потерям под Артемовском, "мясорубке" на левом берегу Днепра в Херсонской области и другим тяжелым для украинских войск ситуациям.По мнению аналитика, Зеленскому сейчас придется лавировать "в ситуации, когда он может уже ясно понимать, что следующую военную помощь, возможно, уже будут давать не ему, а каким-то другим людям, которые будут более угодны Западу".Ранее Зеленский заявил, что украинские войска будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму. Он констатировал, что фокус западных стран смещается с поддержки Украины из-за ситуации на Ближнем Востоке.Также он заявил, что ВСУ начали испытывать нехватку снарядов калибра 155 миллиметров из-за обострения палестино-израильского конфликта.Читайте также на РИА Новости Крым:"Звыняйте": чем США и ЕС помогут Украине в ближайшие полгодаКонец близок: почему НАТО уже не поможет ЗеленскомуЗачем Зеленский добивается разговора с Трампом

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

алексей анпилогов, мнения, владимир зеленский (президент украины), украина, нато