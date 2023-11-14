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Конец близок: почему НАТО уже не поможет Зеленскому

Конец близок: почему НАТО уже не поможет Зеленскому - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Конец близок: почему НАТО уже не поможет Зеленскому

Запад никак не способен "улучшить переговорные позиции" Киева, поскольку практически исчерпал свой ресурс. При этом переговоры на каких-либо "приемлемых" для... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T17:44

2023-11-14T17:44

2023-11-14T17:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Запад никак не способен "улучшить переговорные позиции" Киева, поскольку практически исчерпал свой ресурс. При этом переговоры на каких-либо "приемлемых" для Украины условиях в принципе невозможны, Россию устроит только полная капитуляция противника. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ситуация в зоне украинского конфликта складывается сложно для Украины, однако военную помощь киевскому режиму необходимо продолжать, чтобы "улучшить переговорные позиции Киева". При этом Столтенберг заявил, что Киев якобы сам будет самостоятельно определять условия переговоров.Они никто и зовут их никак"Помните, прошлым летом были речевки о том, что Россия должна потерпеть поражение на поле боя. Теперь постепенно идет возвращение в реальность, и вот звучит слово "переговоры". Для Украины это очень болезненно, поскольку там уже главе киевского режима вот-вот не кем будет командовать. Для Запада - поскольку они убедились, что в реальности они никто и зовут их никак. Они ничего не могут, их техника горит, крылатые ракеты сбиваются, а если они прямо сунутся на территорию Украины, начнется совсем другая война - они это понимают", - описывает эксперт текущее положение вещей.Трудную для Запада ситуацию на украинском театре боевых действий еще более усложнил ближневосточный конфликт, заметил Хроленко. Общество потребления, "постепенно морально деградирующее", мнит себя всемогущим, но в реальности работать на два фронта западникам оказалось не под силу, учитывая масштабы расходов и главное - дефицит боеприпасов, говорит он."Обещали миллион боеприпасов, едва поставили 300 тысяч, и то их не изготовили, а где-то там наскребли по арсеналам - снарядов просто физически нет. РФ в этом плане независима за счет собственных мощностей ОПК. Поэтому, какие там переговоры? Какие там условия? В таком положении речь идет только о том, на каких рубежах и с какой оставшейся территорией возможны переговоры о капитуляции киевского режима, что будет означать полное поражение США и НАТО на украинском театре военных действий", - считает эксперт.Говорить не о чемПри этом сценариев, где Киев самостоятельно определял бы хоть что-нибудь, по словам Хроленко, не существует: "Понятно, что у инструмента, тупого и послушного, которым является киевский режим, ни о чем не спрашивают, его задача - просто гнать на убой подконтрольное население. Все разговоры о том, что Украина даже в теории может сама определять какие-то там переговорные условия - фикция", - комментирует заявление генсека НАТО Хроленко.Впрочем, и сами кукловоды уже не в состоянии определять какие-либо условия по украинскому кейсу. Россия неоднократно на самом высоком уровне подтверждала неизменность изначальных целей спецоперации. Демилитаризация и денацификация - цели ближайшие. Задача за видимым горизонтом - отвод войск НАТО в пределы 1997 года."Эти цели не меняются. Поэтому, зачем России переговоры? Россию уже так многократно обманывали, что мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы еще раз дать возможность собраться с силами Западу".Читайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание ЗалужногоВыпал из реальности: эксперт о планах Зеленского наступать в 2024 годуУкраина протестует: грозит ли стране гражданская война

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр хроленко, украина, политика, россия, в мире, нато, йенс столтенберг