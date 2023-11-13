https://crimea.ria.ru/20231113/ukraina-protestuet-grozit-li-strane-grazhdanskaya-voyna-1132760651.html
Украина протестует: грозит ли стране гражданская война
Украина протестует: грозит ли стране гражданская война - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Украина протестует: грозит ли стране гражданская война
украинцев всегда рукотворны и завершаются, как только кукловоды достигают своих целей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, главный редактор... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T19:13
2023-11-13T19:13
2023-11-13T19:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. На фоне провала ВСУ украинские элиты готовят почву для смещения Зеленского, подогревая протестные настроения внутри украинского народа, уставшего от бесконечных волн мобилизации. При этом серьезных внутренних конфликтов на Украине ждать не нужно - все "майданы" украинцев всегда рукотворны и завершаются, как только кукловоды достигают своих целей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.В ряде городов Украины прошли митинги за демобилизацию военных ВСУ, люди требуют установить сроки демобилизации и произвести ротацию тех, кто с начала боевых действий находится на передовой. Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что раскол между Зеленским и руководством ВСУ, а также отсутствие украинских побед на фронте и отсутствие ротации военных может спровоцировать конфликт внутри страны. "Зажигать" и "гасить"Понимая свой политический провал, Зеленский отменяет выборы, ссылаясь на военное положение. При этом администрация Байдена слишком погрязла в коррупционной связи с официальным Киевом и пока не будет "менять коня на переправе" - украинцы еще "должны поумирать" за интересы Запада, чтобы оправдать громадные финансовые вливания перед американскими избирателями и конгрессменами-республиканцами, критикующими политику Белого Дома, считает эксперт. Однако все участники этой игры понимают: полный военный провал Киева близок. В этой связи украинские элиты начинают "качать волну" в народных массах, но делают это осторожно: с одной стороны, заявляют о своем присутствии, с другой - показывают, что способны не только инициировать какие-то внутренние процессы, но и управлять ими - "зажигать" и "гасить"."Поэтому больших волнений не будет. Но это режиссируют те, кто хочет встать во главе страны, попытаться рулить в новых условиях. Потому что Зеленский как руководитель не смог справиться ни с одной поставленной задачей", - убежден политолог.Возвращение в игруПо мнению Леонкова, речь может идти о тех силах, которые долгое время сохраняли выжидательную позицию, а теперь готовы снова вступать в игру и снова появляются в медийном пространстве с критикой в адрес Зеленского."Мы видим, что всплыли такие украинские политики, как Порошенко и Тимошенко. Например, последняя во время СВО очень долго отсиживалась. Та дамочка, которая кричала, что нужно сбросить ядерную бомбу на Донбасс, почему-то где-то отмалчивалась. Она понимала, что в этих условиях была никем, а тут появился шанс вновь стать политической фигурой и может быть даже переговорной политической фигурой, поскольку у нее имеется успешный опыт переговоров с "Газпромом" по тарифам на газ - это были достаточно выгодные для Украины переговоры", - напомнил политолог.Эту фигуру Запад может задействовать в будущих попытках достичь договоренностей с РФ о заморозке конфликта. Другое дело, что России не выгодны такие договоренности, поскольку снять угрозы может только достижение всех целей спецоперации, заключает эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание ЗалужногоЭто провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУЗалужный или Арестович*: Запад готовит замену Зеленскому
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
украина, мнения, алексей леонков, общество, потери всу , владимир зеленский (президент украины), политика
Украина протестует: грозит ли стране гражданская война
Украинские элиты поджигают митинги в стране для смещения Зеленского - эксперт Леонков
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым.
На фоне провала ВСУ украинские элиты готовят почву для смещения Зеленского, подогревая протестные настроения внутри украинского народа, уставшего от бесконечных волн мобилизации. При этом серьезных внутренних конфликтов на Украине ждать не нужно - все "
майданы"
украинцев всегда рукотворны и завершаются, как только кукловоды достигают своих целей. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
В ряде городов Украины прошли митинги за демобилизацию военных ВСУ, люди требуют установить сроки демобилизации и произвести ротацию тех, кто с начала боевых действий находится на передовой. Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что раскол между Зеленским и руководством ВСУ, а также отсутствие украинских побед на фронте и отсутствие ротации военных может спровоцировать конфликт внутри страны.
"Зажигать" и "гасить"
"Все митинги на Украине всегда рукотворны. И тут верно говорить, что Украина стоит не на пороге внутреннего конфликта, а на пороге коллапса. Происходит следующее: главным поставщиком западных денег был Зеленский, который проводит политику в интересах Запада, воюя с Россией до последнего украинца. Однако теперь киевская элита поняла, что существенных денег со стороны Запада больше не будет. Поэтому они не довольны. Они хотят его поменять, предоставить следующего кандидата", - считает политолог.
Понимая свой политический провал, Зеленский отменяет выборы, ссылаясь на военное положение. При этом администрация Байдена слишком погрязла в коррупционной связи с официальным Киевом и пока не будет "менять коня на переправе" - украинцы еще "должны поумирать" за интересы Запада, чтобы оправдать громадные финансовые вливания перед американскими избирателями и конгрессменами-республиканцами, критикующими политику Белого Дома, считает эксперт. Однако все участники этой игры понимают: полный военный провал Киева близок. В этой связи украинские элиты начинают "качать волну" в народных массах, но делают это осторожно: с одной стороны, заявляют о своем присутствии, с другой - показывают, что способны не только инициировать какие-то внутренние процессы, но и управлять ими - "зажигать" и "гасить".
"Поэтому больших волнений не будет. Но это режиссируют те, кто хочет встать во главе страны, попытаться рулить в новых условиях. Потому что Зеленский как руководитель не смог справиться ни с одной поставленной задачей", - убежден политолог.
Возвращение в игру
По мнению Леонкова, речь может идти о тех силах, которые долгое время сохраняли выжидательную позицию, а теперь готовы снова вступать в игру и снова появляются в медийном пространстве с критикой в адрес Зеленского.
"Мы видим, что всплыли такие украинские политики, как Порошенко и Тимошенко. Например, последняя во время СВО очень долго отсиживалась. Та дамочка, которая кричала, что нужно сбросить ядерную бомбу на Донбасс, почему-то где-то отмалчивалась. Она понимала, что в этих условиях была никем, а тут появился шанс вновь стать политической фигурой и может быть даже переговорной политической фигурой, поскольку у нее имеется успешный опыт переговоров с "Газпромом" по тарифам на газ - это были достаточно выгодные для Украины переговоры", - напомнил политолог.
Эту фигуру Запад может задействовать в будущих попытках достичь договоренностей с РФ о заморозке конфликта. Другое дело, что России не выгодны такие договоренности, поскольку снять угрозы может только достижение всех целей спецоперации, заключает эксперт.
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