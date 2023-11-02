https://crimea.ria.ru/20231102/zaluzhnyy-ili-arestovich-zapad-gotovit-zamenu-zelenskomu-1132527880.html

Залужный или Арестович*: Запад готовит замену Зеленскому

Залужный или Арестович*: Запад готовит замену Зеленскому - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Залужный или Арестович*: Запад готовит замену Зеленскому

Запад рассматривает главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича* в качестве замены Владимиру Зеленскому,... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T19:39

2023-11-02T19:39

2023-11-02T19:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Запад рассматривает главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича* в качестве замены Владимиру Зеленскому, которого свергнут, как только он перестанет устраивать США и Британию. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий."Сейчас Украина фактически находится под внешним управлением, поэтому говорить о том, что это (смена Зеленского – ред.) произойдет как-то спонтанно и с места, не приходится. До тех пор, пока Зеленский устраивает США и Британию, он будет находиться на своем месте. Естественно, ему будут устраивать какие-то "стимулирующие ситуации" в лице Залужного и Арестовича*, которых можно потом очень быстро "разбудить", чтобы они заняли место несостоятельного Зеленского", - сказал политолог.Комментируя все чаще появляющиеся в западных СМИ статьи и заявления политиков о необходимости возобновления российско-украинских переговоров, эксперт отметил, что Запад пытается продемонстрировать Москве "смягчение" своей позиции, но на самом деле хочет лишь дать передышку Украине и ее армии."Перемирие долгосрочным быть не может, это понимают все. Как "Минск" (Минские соглашения об урегулировании в Донбассе – ред.) был ширмой, так же и сейчас: любая переговорная линия, если она увенчается каким-то результатом, будет означать заморозку конфликта и восстановление его спустя достаточно ограниченное время на гораздо худших для нас условиях", - убежден Бедрицкий.Ранее британская газета The Times сообщила, что главком ВСУ Залужный и президент страны Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления. Так, Залужный утверждает, что украинское наступление почти завершено, что надо удержать то, что есть, и подготовиться к операции в следующем году. Но Зеленский "не согласен или не признает этого".В частности, по данным ряда средств массовой информации, главком ВСУ настаивает на выводе украинских формирований из Авдеевки (ДНР), где идут ожесточенные бои. Представители украинского военного командования признают, что ситуация для ВСУ там складывается очень тяжело. По оценкам и российских, и украинских военных экспертов, существует высокая вероятность попадания боевиков в "котел". При этом Зеленский отказывается отводить войска и настаивает на удержании Авдеевки любой ценой.Алексей Арестович*, ушедший в отставку с поста советника главы Офиса президента в январе этого года, ранее объявил о начале сольной политической карьеры и выступил с резкой критикой Владимира Зеленского. В частности, он назвал украинского лидера "одиноким диктатором" и предрек ему судьбу Адольфа Гитлера.Также военный эксперт Подберезкин эксперт оценил признание Залужного, что контрнаступление ВСУ провалилось.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Пчеловод Кулеба и маркиз де Арестович*: что там у соседей?Прорыва не будет и до Крыма не дойдем: Залужный понял причину неудач ВСУЗеленский против Залужного: выведет ли Киев войска из Авдеевки

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

политика, украина, валерий залужный, алексей арестович, александр бедрицкий