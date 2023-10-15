https://crimea.ria.ru/20231015/pchelovod-kuleba-i-markiz-de-arestovich-chto-tam-u-sosedey-1132108590.html

Пчеловод Кулеба и маркиз де Арестович*: что там у соседей?

Пчеловод Кулеба и маркиз де Арестович*: что там у соседей? - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Пчеловод Кулеба и маркиз де Арестович*: что там у соседей?

Завершающаяся неделя запомнилась минно-медовой инициативой украинских дипломатов и началом уголовного преследования Алексея Арестовича* по гендерно-политическим РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T21:47

2023-10-15T21:47

2023-10-15T21:47

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политика

мнения

украина

в мире

алексей арестович

дмитрий кулеба

мид украины

владимир зеленский (президент украины)

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Завершающаяся неделя запомнилась минно-медовой инициативой украинских дипломатов и началом уголовного преследования Алексея Арестовича* по гендерно-политическим мотивам.Липкий украинский МИДокЧто ни говорите, а по части создания экстравагантных инфоповодов украинский политикум даст фору многим. Но и внутри этой тусовки есть безоговорочные лидеры. Это гении пиара из Министерства иностранных дел, которые на прошлой неделе спродуцировали новый шедевр.Речь идет об их инициативе "Мед минных полей". Ее суть в следующем: с помощью дронов над минными полями, коих по всей Украине теперь с избытком, будут распыляться семена медоносных растений. Их цветение должно привлечь пчел, которые соберут нектар и сделают мед. А уже этот мед украинские дипломаты хотят расфасовать по банкам и угощать своих коллег-дипломатов по всему миру. Ну и в процессе угощения/чаепития, разумеется, будет преследоваться главная цель: под разговоры о необходимости решать вопрос с разминированием украинской территории продолжится выклянчивание денег и всего, что только можно, для поддержания жизнедеятельности киевского режима.Вот прям так и представляется как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с горшочком меда на изготовку штурмует дипломатические резиденции. Сотрудники которых, опасаясь новых набегов на закрома своих родин, пытаются, подобно Кролику из мультфильма "Винни-Пух", держать оборону со словами "Никого нет дома".Ведь мед, помимо того, что вкусный, еще и очень липкий. И именно второе качество уже давно стало визитной карточкой украинской дипломатии. Соответственно, какими бы трогательно-лирическими образами не обставлялись хотелки Киева, оскомину они уже набили изрядную.Арестовать Арестовича*Буквально в прошлом обзоре мы говорили о том, что неповторимый Алексей Арестович*, решив начать сольную политическую карьеру (да еще и с позиций критики украинской власти), рискует навлечь на себя гнев Офиса президента Украины. Ибо там крайне болезненно относятся к любым негативным оценкам своей работы. Тем более – аргументированным, да еще и сформулированных яркой медиаличностью.И вот, пожалуйста: на этой неделе в отношении личности Арестовича* начали уголовное производство по статье "распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости" (ст. 300 УК Украины). Депутат Верховной Рады Украины Инна Совсун обратилась в правоохранительные органы с заявлением, в котором услышала среди многочисленных речей экс-советника офиса Зеленского женоненавистнические высказывания. И, справедливости ради, нужно отметить, что Алексей Николаевич* таки дал повод для претензий со стороны силовиков. Ведь, как языком ни крути, его рассуждения о женщинах никак не назовешь любовной лирикой. Пусть даже и специфической. Тем более, что стрим, в котором это прозвучало, не был посвящен разбору творчества, к примеру, Франсуа де Сада.В общем, подловили словоблуда весьма технично. Особенно если учесть, что именно женщины – основа электората Арестовича*, а он о них вот так вот.Другое дело, что сказано это было 25 сентября, а возбудились силовики по прошествии почти месяца, в аккурат после того, как градус антивластных высказываний экс-чиновника превысил допустимый лимит.Разумеется, если этот самый градус вернется к приемлемым показателям, правоохранители вполне себе могут спустить эпизод на тормозах (в конце-концов, и не такое сливали). Но если фигурант продолжит "жестить", то не исключена перспектива доведения этого до чего-то более предметного. Как вариант – до ареста. Ну, а в таком случае реализация политических амбиций может оказаться как минимум, под угрозой.Шерше ля Зеленский, короче говоря."Рамштайн" уже не тотВпрочем, борьба с оппозицией Арестовича* была для Владимира Зеленского далеко не единственной проблемой на прошлой неделе.Куда серьезнее – угроза того, что украинский вопрос в ближайшей перспективе рискует окончательно пропасть с радаров ключевых тем международной политики. Тренд, который четко обозначился после эпического провала эпически же анонсируемого контрнаступления, усилился после очередного обострения палестино-израильского конфликта.Поэтому президент Украины, был вынужден, придерживая корону на голове, впервые лично участвовать в шестнадцатом заседании контактной группы в формате "Рамштайн" в Брюсселе.Однако даже такой жест отчаяния, хоть и разнообразил мероприятие, но особых дивидендов Зеленскому не принес. Участники встречи, в котором традиционного солировали США в лице министра обороны Ллойд Остин, сочувственно покивали призывам украинского лидера "не останавливаться" в поддержке Киева. Но после этого согласовали пакет помощи, который уж никак не тянет на полновесную помощь. Ибо пакет на $200 млн, в который войдут боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские и авиационные высокоточные снаряды, противотанковое оружие и оборудование для противодействия беспилотникам – как бы уже нет тянет на стимулирование безудержного наступления. Не те объемы-с.Да и лейтмотив заседания был все же другим: участники встречи не скрывали своей озабоченности по поводу того, как распределить военные ресурсы между Украиной и Израилем. Судя по всему, именно это дилемма будет доминирующей в ближайшей перспективе. Поэтому, действительно, "Рамштайн" уже не тот, Владимир Александрович.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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Сергей Таврин

Сергей Таврин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Таврин

авторы, политика, мнения, украина, в мире, алексей арестович, дмитрий кулеба, мид украины, владимир зеленский (президент украины)