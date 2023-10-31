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Зеленский против Залужного: выведет ли Киев войска из Авдеевки - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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https://crimea.ria.ru/20231031/zelenskiy-protiv-zaluzhnogo-vyvedet-li-kiev-voyska-iz-avdeevki-1132424941.html
Зеленский против Залужного: выведет ли Киев войска из Авдеевки
Зеленский против Залужного: выведет ли Киев войска из Авдеевки - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Зеленский против Залужного: выведет ли Киев войска из Авдеевки
Президент Украины Владимир Зеленский не будет отводить войска из Авдеевки, вопреки мнению главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку такое отступление грозит... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T06:35
2023-10-31T06:35
радио "спутник в крыму"
владимир зеленский (президент украины)
валерий залужный
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
мнения
вооруженные силы россии
сша
сергей горбачев
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военный эксперт Сергей Горбачев - о том, чем сдача Авдеевки грозит Зеленскому
военный эксперт Сергей Горбачев - о том, чем сдача Авдеевки грозит Зеленскому
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский не будет отводить войска из Авдеевки, вопреки мнению главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку такое отступление грозит украинскому лидеру политическим крахом. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению эксперта, до тех пор, пока Зеленский нужен Западу, он продолжит демонстрировать свою "востребованность и кредитоспособность". А поддерживать их можно только какими-либо успехами на фронте, пусть даже "почти нулевыми", уверен аналитик.Горбачев также выразил уверенность, что США не прекратят поддержку Украины, несмотря на обострение ближневосточного конфликта."Думаю, нам не нужно питать какие-то иллюзии и надеяться на то, что на этом фоне радикально изменится отношение Запада к поддержке Киева. Оно не изменится, потому что главное для Запада – ослабление России. Этот вектор может несколько колебаться по направленности и силе, но он абсолютно не изменится", - полагает политолог.По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке, безусловно, оказывает влияние на ход украинского конфликта, но это влияние "не радикальное".Ранее британская газета The Times сообщила, что главком ВСУ Залужный и президент страны Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления. Так, Залужный утверждает, что украинское наступление почти завершено, что надо удержать то, что есть, и подготовиться к операции в следующем году. Но Зеленский "не согласен или не признает этого".В частности, по данным ряда средств массовой информации, главком ВСУ настаивает на выводе украинских формирований из Авдеевки (ДНР), где идут ожесточенные бои. Представители украинского военного командования признают, что ситуация для ВСУ там складывается очень тяжело. По оценкам и российских, и украинских военных экспертов, существует высокая вероятность попадания боевиков в "котел".При этом Зеленский отказывается отводить войска и настаивает на удержании Авдеевки любой ценой.Авдеевский укрепрайон – один из ключевых узлов первой линии обороны ВСУ в Донбассе. Оттуда боевики постоянно обстреливают из артиллерии Донецк и его пригород. В плане обеспечения безопасности столицы ДНР ликвидация авдеевского плацдарма имеет принципиальное значение.Читайте также на РИА Новости Крым:Военная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимойНовый пакет американской военной помощи для Украины: что в него войдетВыборы спикера палаты представителей США: чего ждать Украине
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владимир зеленский (президент украины), валерий залужный, всу (вооруженные силы украины), новости сво, мнения, вооруженные силы россии, сша, сергей горбачев
Зеленский против Залужного: выведет ли Киев войска из Авдеевки

Сдача Авдеевки грозит Зеленскому крахом - военный эксперт

06:35 31.10.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский не будет отводить войска из Авдеевки, вопреки мнению главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку такое отступление грозит украинскому лидеру политическим крахом. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".
военный эксперт Сергей Горбачев - о том, чем сдача Авдеевки грозит Зеленскому
06:35
"Зеленский стремится добиться максимума из нынешней не очень приглядной ситуации для того, чтобы сохраниться самому как политическому деятелю и сохранить свою жизнь. Ему так или иначе нужны успехи, чтобы та протянутая рука, с которой он ходит по миру, каким-то образом наполнялась. Неуспех чреват для него дальнейшим крахом", - сказал Горбачев.
По мнению эксперта, до тех пор, пока Зеленский нужен Западу, он продолжит демонстрировать свою "востребованность и кредитоспособность". А поддерживать их можно только какими-либо успехами на фронте, пусть даже "почти нулевыми", уверен аналитик.
Горбачев также выразил уверенность, что США не прекратят поддержку Украины, несмотря на обострение ближневосточного конфликта.
"Думаю, нам не нужно питать какие-то иллюзии и надеяться на то, что на этом фоне радикально изменится отношение Запада к поддержке Киева. Оно не изменится, потому что главное для Запада – ослабление России. Этот вектор может несколько колебаться по направленности и силе, но он абсолютно не изменится", - полагает политолог.
По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке, безусловно, оказывает влияние на ход украинского конфликта, но это влияние "не радикальное".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
29 октября, 20:27
Зеленский без формулы мира, Харьков без флага Украины: что там у соседей?
Ранее британская газета The Times сообщила, что главком ВСУ Залужный и президент страны Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления. Так, Залужный утверждает, что украинское наступление почти завершено, что надо удержать то, что есть, и подготовиться к операции в следующем году. Но Зеленский "не согласен или не признает этого".
В частности, по данным ряда средств массовой информации, главком ВСУ настаивает на выводе украинских формирований из Авдеевки (ДНР), где идут ожесточенные бои. Представители украинского военного командования признают, что ситуация для ВСУ там складывается очень тяжело. По оценкам и российских, и украинских военных экспертов, существует высокая вероятность попадания боевиков в "котел".
При этом Зеленский отказывается отводить войска и настаивает на удержании Авдеевки любой ценой.
Авдеевский укрепрайон – один из ключевых узлов первой линии обороны ВСУ в Донбассе. Оттуда боевики постоянно обстреливают из артиллерии Донецк и его пригород. В плане обеспечения безопасности столицы ДНР ликвидация авдеевского плацдарма имеет принципиальное значение.
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Радио "Спутник в Крыму"Владимир Зеленский (президент Украины)Валерий ЗалужныйВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОМненияВооруженные силы РоссииСШАСергей Горбачев
 
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