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Военная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимой - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Военная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимой
Военная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимой - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Военная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимой
США и Пентагон переводят Украину в режим глухой обороны – военная помощь Киеву ограничится ракетами, снарядами и ПВО, а финансирование урежут ввиду... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T11:42
2023-10-30T12:36
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поставки западного оружия украине
оружие
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малек дудаков
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. США и Пентагон переводят Украину в режим глухой обороны – военная помощь Киеву ограничится ракетами, снарядами и ПВО, а финансирование урежут ввиду ограниченности ресурсов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист Малек Дудаков.Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон в интервью Fox News заявил, что Конгресс разделит вопрос предоставления средств на оказание военной помощи Израилю и Украине.По словам Малека Дудакова, это означает лишь то, что средства будут разделены: Израилю Конгресс предоставит деньги уже на этой неделе, а вопрос выделения помощи Украине отложат, но не откажутся выделять.Тем не менее, по мнению эксперта, хотя деньги Киев и получит, объемы будут уже не те: вероятнее всего, на 60 миллиардов долларов, которые запрашивает Байден, Украина может не рассчитывать.Что касается Пентагона, то пока у него еще остаются "несколько миллиардов долларов, поэтому они небольшими траншами будут что-то отправлять Киеву в ближайшие три недели", считает политолог. В дальнейшем, "если деньги появятся", помощь продолжится, но ее тоже урежут, добавил он.Что касается вооружения, то на зиму ВСУ не получат ничего существеннее ракет и ПВО, считает Дудаков.Президент США 20 октября запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Украине и Израилю на сумму более 75 млрд долларов в рамках общего пакета расходов на безопасность в размере 105 млрд. Байден заявил, что Америка способна помогать обоих государствам и предложил выделить 61,4 млрд долларов Украине и 14,3 млрд – Израилю. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CBS News сообщил, что такая помощь "безусловно будет включать "военную технику, необходимую для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для, чтобы помочь Израилю защитить себя в борьбе со своими противниками-террористами".Ранее политолог, глава экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение о том, что избрание спикером палаты представителей США республиканца Майка Джонсона не может радовать ни Джо Байдена, ни Украину, которой все меньше интересуются в конгрессе в связи с подготовкой к выборам. Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев, напротив, считает, что питать иллюзии относительно урезания военной помощи Киеву со стороны США, в том числе на фоне палестино-израильского конфликта, не стоит. Читайте также на РИА Новости Крым:Во что США могут превратить конфликт вокруг Палестины – политолог
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сша, украина, поставки западного оружия украине, оружие, мнения, малек дудаков, политика, пентагон
Военная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимой

Дудаков: США продолжат помогать Украине ракетами и ПВО

11:42 30.10.2023 (обновлено: 12:36 30.10.2023)
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo Andrew Kravchenko
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. США и Пентагон переводят Украину в режим глухой обороны – военная помощь Киеву ограничится ракетами, снарядами и ПВО, а финансирование урежут ввиду ограниченности ресурсов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон в интервью Fox News заявил, что Конгресс разделит вопрос предоставления средств на оказание военной помощи Израилю и Украине.
"На этой неделе мы собираемся внести в палату представителей отдельный законопроект о финансировании Израиля… Мы считаем, что это неотложная необходимость. В мире происходит много вещей, которые мы должны решать. Но сейчас то, что происходит в Израиле, требует больше внимания", – сказал Джонсон.
По словам Малека Дудакова, это означает лишь то, что средства будут разделены: Израилю Конгресс предоставит деньги уже на этой неделе, а вопрос выделения помощи Украине отложат, но не откажутся выделять.
"Либо на следующую неделю, либо, скорее всего, до середины ноября, потому что к этому времени все бюджеты будут утверждаться. Соответственно, там уже будет пространство для возможностей и компромиссов", – отметил Дудаков.
Тем не менее, по мнению эксперта, хотя деньги Киев и получит, объемы будут уже не те: вероятнее всего, на 60 миллиардов долларов, которые запрашивает Байден, Украина может не рассчитывать.
Что касается Пентагона, то пока у него еще остаются "несколько миллиардов долларов, поэтому они небольшими траншами будут что-то отправлять Киеву в ближайшие три недели", считает политолог. В дальнейшем, "если деньги появятся", помощь продолжится, но ее тоже урежут, добавил он.
Что касается вооружения, то на зиму ВСУ не получат ничего существеннее ракет и ПВО, считает Дудаков.

"Учитывая, что украинский "контрнаступ" провалился, военные ресурсы у США и Пентагона тоже не безграничны, сейчас, как мы видим, они пытаются перевести Украину в режим глухой обороны на зимний период. Поэтому ракеты и снаряды будут поставляться, системы ПВО будут поставляться, но, скорее всего, не более чем это", – заключил эксперт.

Президент США 20 октября запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Украине и Израилю на сумму более 75 млрд долларов в рамках общего пакета расходов на безопасность в размере 105 млрд. Байден заявил, что Америка способна помогать обоих государствам и предложил выделить 61,4 млрд долларов Украине и 14,3 млрд – Израилю. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CBS News сообщил, что такая помощь "безусловно будет включать "военную технику, необходимую для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для, чтобы помочь Израилю защитить себя в борьбе со своими противниками-террористами".
Ранее политолог, глава экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение о том, что избрание спикером палаты представителей США республиканца Майка Джонсона не может радовать ни Джо Байдена, ни Украину, которой все меньше интересуются в конгрессе в связи с подготовкой к выборам.
Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев, напротив, считает, что питать иллюзии относительно урезания военной помощи Киеву со стороны США, в том числе на фоне палестино-израильского конфликта, не стоит.
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