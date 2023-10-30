https://crimea.ria.ru/20231030/voennaya-pomosch-ssha-ukraine-s-chem-ostanetsya-kiev-etoy-zimoy-1132410855.html

Военная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимой

Военная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимой - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Военная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимой

США и Пентагон переводят Украину в режим глухой обороны – военная помощь Киеву ограничится ракетами, снарядами и ПВО, а финансирование урежут ввиду... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T11:42

2023-10-30T11:42

2023-10-30T12:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. США и Пентагон переводят Украину в режим глухой обороны – военная помощь Киеву ограничится ракетами, снарядами и ПВО, а финансирование урежут ввиду ограниченности ресурсов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист Малек Дудаков.Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон в интервью Fox News заявил, что Конгресс разделит вопрос предоставления средств на оказание военной помощи Израилю и Украине.По словам Малека Дудакова, это означает лишь то, что средства будут разделены: Израилю Конгресс предоставит деньги уже на этой неделе, а вопрос выделения помощи Украине отложат, но не откажутся выделять.Тем не менее, по мнению эксперта, хотя деньги Киев и получит, объемы будут уже не те: вероятнее всего, на 60 миллиардов долларов, которые запрашивает Байден, Украина может не рассчитывать.Что касается Пентагона, то пока у него еще остаются "несколько миллиардов долларов, поэтому они небольшими траншами будут что-то отправлять Киеву в ближайшие три недели", считает политолог. В дальнейшем, "если деньги появятся", помощь продолжится, но ее тоже урежут, добавил он.Что касается вооружения, то на зиму ВСУ не получат ничего существеннее ракет и ПВО, считает Дудаков.Президент США 20 октября запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Украине и Израилю на сумму более 75 млрд долларов в рамках общего пакета расходов на безопасность в размере 105 млрд. Байден заявил, что Америка способна помогать обоих государствам и предложил выделить 61,4 млрд долларов Украине и 14,3 млрд – Израилю. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CBS News сообщил, что такая помощь "безусловно будет включать "военную технику, необходимую для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для, чтобы помочь Израилю защитить себя в борьбе со своими противниками-террористами".Ранее политолог, глава экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение о том, что избрание спикером палаты представителей США республиканца Майка Джонсона не может радовать ни Джо Байдена, ни Украину, которой все меньше интересуются в конгрессе в связи с подготовкой к выборам. Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев, напротив, считает, что питать иллюзии относительно урезания военной помощи Киеву со стороны США, в том числе на фоне палестино-израильского конфликта, не стоит. Читайте также на РИА Новости Крым:Во что США могут превратить конфликт вокруг Палестины – политолог

https://crimea.ria.ru/20231025/pochemu-na-ukraine-ne-budet-zavodov-po-proizvodstvu-oruzhiya--ekspert-1132291124.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

сша, украина, поставки западного оружия украине, оружие, мнения, малек дудаков, политика, пентагон