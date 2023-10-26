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Новый пакет американской военной помощи для Украины: что в него войдет
Новый пакет американской военной помощи для Украины: что в него войдет - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Новый пакет американской военной помощи для Украины: что в него войдет
Пентагон предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 150 миллионов долларов, киевскому режиму планируется передать средства противовоздушной... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T21:17
2023-10-26T21:17
2023-10-26T21:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Пентагон предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 150 миллионов долларов, киевскому режиму планируется передать средства противовоздушной обороны и противотанковые вооружения. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.Он уточнил, что вооружение будет поставлено Киеву за счет запасов Пентагона. И добавил, что страны Запада, в том числе и США, будут и дальше поддерживать Украину. При этом общая сумма военной поддержки США Украины за время Джо Байдена на посту президента превысила 44,5 миллиарда долларов, а с начала СВО - 43,9 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.11 октября в Брюсселе состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн", в рамках которой встретились министр обороны стран НАТО и заседание Совета Украина – НАТО с участием украинского лидера Владимира Зеленского.В ходе саммита шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставят Киеву новый транш военной помощи на 200 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которую также доставят украинской стороне и боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с БПЛА.Ранее политолог и военный эксперт Сергей Горбачев выразил мнение, что США не будут урезать военную помощь Украине из-за обострения арабо-израильского конфликта, а статьи в западной прессе по этому поводу – всего лишь информационное прикрытие. В то же время, по мнению политолога Ростислава Ищенко, Запад перестанет оказывать военную и финансовую помощь киевскому режиму только тогда, когда ее вооруженные силы потерпят окончательное поражение на поле боя.Читайте также на РИА Новости Крым:Оружие НАТО и США "расползается" по миру – Захарова озвучила фактыОслабнет ли поддержка Киева из-за войны Израиля и Палестины – Яков КедмиВозможна ли война России и США в ближайшие годы – мнение
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сша, украина, поставки западного оружия украине, в мире, энтони блинкен, новости сво, пентагон
Новый пакет американской военной помощи для Украины: что в него войдет
Блинкен: в новый пакет военной помощи от США Киеву войдут ПВО и противотанковое вооружение
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Пентагон предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 150 миллионов долларов, киевскому режиму планируется передать средства противовоздушной обороны и противотанковые вооружения. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.
"США сегодня объявляют о новом транше поставок оружия и техники, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя... Этот новый пакет вооружений и техники включает средства противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковые и другие вооружения", - заявил Блинкен.
Он уточнил, что вооружение будет поставлено Киеву за счет запасов Пентагона. И добавил, что страны Запада, в том числе и США, будут и дальше поддерживать Украину.
При этом общая сумма военной поддержки США Украины за время Джо Байдена на посту президента превысила 44,5 миллиарда долларов, а с начала СВО - 43,9 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
11 октября в Брюсселе состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн", в рамках которой встретились министр обороны стран НАТО и заседание Совета Украина – НАТО с участием украинского лидера Владимира Зеленского.
В ходе саммита шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставят Киеву новый транш военной помощи на 200 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которую также доставят украинской стороне и боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с БПЛА.
Ранее политолог и военный эксперт Сергей Горбачев выразил мнение, что США не будут урезать военную помощь
Украине из-за обострения арабо-израильского конфликта, а статьи в западной прессе по этому поводу – всего лишь информационное прикрытие. В то же время, по мнению политолога Ростислава Ищенко, Запад перестанет
оказывать военную и финансовую помощь киевскому режиму только тогда, когда ее вооруженные силы потерпят окончательное поражение на поле боя.
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