https://crimea.ria.ru/20240505/pozhar-v-partenite-lokalizovan---prokuratura-nachala-proverku-1137062686.html

Пожар в Партените ликвидирован - прокуратура начала проверку

Пожар в Партените ликвидирован - прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Пожар в Партените ликвидирован - прокуратура начала проверку

Прокуратура Крыма начала проверку в связи с пожаром в поселке Партенит, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T12:34

2024-05-05T12:34

2024-05-05T12:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку в связи с пожаром в поселке Партенит, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В Партените в воскресенье пожар охватил одно из нежилых зданий, обошлось без пострадавших сообщили ранее РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.По данным прокуратуры, пожар произошел в помещении магазина по улице Солнечной. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.Как уточняют в крымском главке МЧС, огонь затронул помещения магазина и прилегающие к нему торговые помещения. Пожар начался в10:30, локализовать его удалось в 11.20. К 12.35 он полностью ликвидирован.К тушению привлечено от РСЧС 20 человек и шесть единиц техники, из них от МЧС России 14 человек личного состава и 4 единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Кировском районе: загорелся магазинПожар произошел в общежитии СимферополяЖуткие пожары и ураганный ветер - в Сибири эвакуируют людей

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, пожар, происшествия, партенит, прокуратура республики крым, юбк