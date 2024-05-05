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Пожар в Партените ликвидирован - прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 05.05.2024
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Пожар в Партените ликвидирован - прокуратура начала проверку
Пожар в Партените ликвидирован - прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Пожар в Партените ликвидирован - прокуратура начала проверку
Прокуратура Крыма начала проверку в связи с пожаром в поселке Партенит, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку в связи с пожаром в поселке Партенит, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В Партените в воскресенье пожар охватил одно из нежилых зданий, обошлось без пострадавших сообщили ранее РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.По данным прокуратуры, пожар произошел в помещении магазина по улице Солнечной. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.Как уточняют в крымском главке МЧС, огонь затронул помещения магазина и прилегающие к нему торговые помещения. Пожар начался в10:30, локализовать его удалось в 11.20. К 12.35 он полностью ликвидирован.К тушению привлечено от РСЧС 20 человек и шесть единиц техники, из них от МЧС России 14 человек личного состава и 4 единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Кировском районе: загорелся магазинПожар произошел в общежитии СимферополяЖуткие пожары и ураганный ветер - в Сибири эвакуируют людей
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, новости крыма, пожар, происшествия, партенит, прокуратура республики крым, юбк
Пожар в Партените ликвидирован - прокуратура начала проверку

В Партените горел магазин на площади 80 "квадратов"

12:34 05.05.2024 (обновлено: 12:41 05.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку в связи с пожаром в поселке Партенит, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В Партените в воскресенье пожар охватил одно из нежилых зданий, обошлось без пострадавших сообщили ранее РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.
По данным прокуратуры, пожар произошел в помещении магазина по улице Солнечной. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности при организации торговой деятельности", - сообщили в прокуратуре.
Как уточняют в крымском главке МЧС, огонь затронул помещения магазина и прилегающие к нему торговые помещения. Пожар начался в10:30, локализовать его удалось в 11.20. К 12.35 он полностью ликвидирован.
К тушению привлечено от РСЧС 20 человек и шесть единиц техники, из них от МЧС России 14 человек личного состава и 4 единицы техники.
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