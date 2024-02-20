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Пожар в Кировском районе: загорелся магазин
Пожар в Кировском районе: загорелся магазин - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Пожар в Кировском районе: загорелся магазин
Пожар произошел вечером во вторник в одном из магазинов в селе Первомайском Кировского района Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T22:21
2024-02-20T22:21
2024-02-20T22:37
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Пожар произошел вечером во вторник в одном из магазинов в селе Первомайском Кировского района Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.По данным пресс-службы, сообщение о задымлении в магазине по Советской улице поступило спасателям 20 февраля в 18:15. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.Уточняется, что огонь удалось локализовать в 18:55, а полностью ликвидировать к 20:11. К тушению привлекались 22 специалиста и восемь единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар под Алуштой потушили – пострадали четыре частных дома Пожар произошел в общежитии Симферополя3500 тысяч "квадратов": в Ижевске большой пожар
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пожар, новости крыма, происшествия, мчс крыма, кировский район крыма
Пожар в Кировском районе: загорелся магазин
МЧС: пожар в магазине в Кировском районе ликвидирован
22:21 20.02.2024 (обновлено: 22:37 20.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Пожар произошел вечером во вторник в одном из магазинов в селе Первомайском Кировского района Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.
По данным пресс-службы, сообщение о задымлении в магазине по Советской улице поступило спасателям 20 февраля в 18:15. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.
"По прибытии подразделений установлено, что произошло возгорание на площади 30 кв. м. Информации о пострадавших не поступало. Эвакуация граждан не проводилась", – сообщили в МЧС.
Уточняется, что огонь удалось локализовать в 18:55, а полностью ликвидировать к 20:11. К тушению привлекались 22 специалиста и восемь единиц техники.
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