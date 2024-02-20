https://crimea.ria.ru/20240220/magazin-zagorelsya-v-krymskom-sele--ogon-likvidirovan-1135112167.html

Пожар в Кировском районе: загорелся магазин

Пожар в Кировском районе: загорелся магазин - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Пожар в Кировском районе: загорелся магазин

Пожар произошел вечером во вторник в одном из магазинов в селе Первомайском Кировского района Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T22:21

2024-02-20T22:21

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пожар

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мчс крыма

кировский район крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Пожар произошел вечером во вторник в одном из магазинов в селе Первомайском Кировского района Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.По данным пресс-службы, сообщение о задымлении в магазине по Советской улице поступило спасателям 20 февраля в 18:15. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.Уточняется, что огонь удалось локализовать в 18:55, а полностью ликвидировать к 20:11. К тушению привлекались 22 специалиста и восемь единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар под Алуштой потушили – пострадали четыре частных дома Пожар произошел в общежитии Симферополя3500 тысяч "квадратов": в Ижевске большой пожар

кировский район крыма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, новости крыма, происшествия, мчс крыма, кировский район крыма