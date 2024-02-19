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Пожар под Алуштой потушили – пострадали четыре частных дома
Пожар под Алуштой потушили – пострадали четыре частных дома - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Пожар под Алуштой потушили – пострадали четыре частных дома
Пожар в селе Кипарисное под Алуштой ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России по республике Крым. Там было зафиксировано возгорание в четырех частных двухэтажных... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T21:02
2024-02-19T21:02
2024-02-19T21:03
пожар
мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Пожар в селе Кипарисное под Алуштой ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России по республике Крым. Там было зафиксировано возгорание в четырех частных двухэтажных жилых домах, расположенных по одному адресу – улица Алуштинская, 31.Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 14:10. На место выехали пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытии спасатели установили, что горят четыре двухэтажных дома, общая площадь пожара – 600 квадратных метров.Работы по тушению пожара были осложнены сильным ветром и очень плотной застройкой, затрудняющей передвижения спасательной техники. Огонь был локализован в 15:26, в результате происшествия пострадавших не оказалось. Ход расследования причин пожара взяла на контроль прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Годовалый ребенок погиб при пожаре в жилом домеМужчина погиб на пожаре в СевастополеПожар произошел в общежитии Симферополя
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Пожар под Алуштой потушили – пострадали четыре частных дома
Масштабный пожар в четырех частных домах под Алуштой потушили – МЧС
21:02 19.02.2024 (обновлено: 21:03 19.02.2024)