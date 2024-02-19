https://crimea.ria.ru/20240219/pozhar-pod-alushtoy-potushili--postradali-chetyre-chastnykh-doma-1135067738.html

Пожар под Алуштой потушили – пострадали четыре частных дома

Пожар под Алуштой потушили – пострадали четыре частных дома - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Пожар под Алуштой потушили – пострадали четыре частных дома

Пожар в селе Кипарисное под Алуштой ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России по республике Крым. Там было зафиксировано возгорание в четырех частных двухэтажных... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T21:02

2024-02-19T21:02

2024-02-19T21:03

пожар

мчс крыма

гу мчс рф по республике крым

алушта

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/13/1135067833_0:171:1280:891_1920x0_80_0_0_a560abf8260c85b9ab022032ae583177.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Пожар в селе Кипарисное под Алуштой ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России по республике Крым. Там было зафиксировано возгорание в четырех частных двухэтажных жилых домах, расположенных по одному адресу – улица Алуштинская, 31.Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 14:10. На место выехали пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытии спасатели установили, что горят четыре двухэтажных дома, общая площадь пожара – 600 квадратных метров.Работы по тушению пожара были осложнены сильным ветром и очень плотной застройкой, затрудняющей передвижения спасательной техники. Огонь был локализован в 15:26, в результате происшествия пострадавших не оказалось. Ход расследования причин пожара взяла на контроль прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Годовалый ребенок погиб при пожаре в жилом домеМужчина погиб на пожаре в СевастополеПожар произошел в общежитии Симферополя

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, алушта, происшествия