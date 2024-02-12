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Мужчина погиб на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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Мужчина погиб на пожаре в Севастополе
Мужчина погиб на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Мужчина погиб на пожаре в Севастополе
На пожаре в пятиэтажном жилом доме в Севастополе погиб мужчина. Об этом сообщает городское подразделение МЧС. РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T10:02
2024-02-12T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. На пожаре в пятиэтажном жилом доме в Севастополе погиб мужчина. Об этом сообщает городское подразделение МЧС.По данным спасателей, пожар случился накануне вечером в квартире по улице Гагарина. К месту выдвинулись силы чрезвычайного ведомства – 13 человек личного состава, три автоцистерны и автолестница.Параллельно спасатели эвакуировали 16 жильцов соседних задымленных квартир, в том числе двоих детей. Пожар был ликвидировали в 21 час 55 минут на площади 15 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия установят эксперты.Накануне трагедия также произошла в Краснодарском крае, где на пожаре в жилой двухэтажке погибли трое детей. Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар произошел в общежитии СимферополяКрупный пожар в гостиничном комплексе ликвидирован - МЧСЧетырехлетний ребенок погиб на пожаре
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Мужчина погиб на пожаре в Севастополе

МЧС: на пожаре в севастопольской пятиэтажке погиб мужчина

10:02 12.02.2024
 
© Главное управление МЧС России по городу СевастополюПожарная машина
Пожарная машина
© Главное управление МЧС России по городу Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. На пожаре в пятиэтажном жилом доме в Севастополе погиб мужчина. Об этом сообщает городское подразделение МЧС.
По данным спасателей, пожар случился накануне вечером в квартире по улице Гагарина. К месту выдвинулись силы чрезвычайного ведомства – 13 человек личного состава, три автоцистерны и автолестница.
"По прибытии установили, что горит квартира на втором этаже пятиэтажки. Сформировав газодымозащитные звенья, огнеборцы проникли в помещение и подали на тушение стволы. К сожалению, внутри обнаружили погибшего мужчину", - сказано в сообщении.
Параллельно спасатели эвакуировали 16 жильцов соседних задымленных квартир, в том числе двоих детей. Пожар был ликвидировали в 21 час 55 минут на площади 15 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия установят эксперты.
Накануне трагедия также произошла в Краснодарском крае, где на пожаре в жилой двухэтажке погибли трое детей.
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ПожарГУ МЧС России по СевастополюПроисшествияНовости КрымаКрымСевастополь
 
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