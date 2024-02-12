https://crimea.ria.ru/20240212/muzhchina-pogib-na-pozhare-v-sevastopole-1134883232.html

Мужчина погиб на пожаре в Севастополе

Мужчина погиб на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Мужчина погиб на пожаре в Севастополе

На пожаре в пятиэтажном жилом доме в Севастополе погиб мужчина. Об этом сообщает городское подразделение МЧС. РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T10:02

2024-02-12T10:02

2024-02-12T10:02

пожар

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крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. На пожаре в пятиэтажном жилом доме в Севастополе погиб мужчина. Об этом сообщает городское подразделение МЧС.По данным спасателей, пожар случился накануне вечером в квартире по улице Гагарина. К месту выдвинулись силы чрезвычайного ведомства – 13 человек личного состава, три автоцистерны и автолестница.Параллельно спасатели эвакуировали 16 жильцов соседних задымленных квартир, в том числе двоих детей. Пожар был ликвидировали в 21 час 55 минут на площади 15 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия установят эксперты.Накануне трагедия также произошла в Краснодарском крае, где на пожаре в жилой двухэтажке погибли трое детей. Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар произошел в общежитии СимферополяКрупный пожар в гостиничном комплексе ликвидирован - МЧСЧетырехлетний ребенок погиб на пожаре

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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