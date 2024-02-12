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Трое детей погибли на пожаре в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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Трое детей погибли на пожаре в Краснодарском крае
Трое детей погибли на пожаре в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Трое детей погибли на пожаре в Краснодарском крае
Трое детей погибли на пожаре в ночь на понедельник в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T09:15
2024-02-12T09:17
пожар
краснодарский край
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
дети
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Трое детей погибли на пожаре в ночь на понедельник в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС России.Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом двухэтажном доме в поселке Южный Крымского района поступило диспетчеру в 02.54. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошло загорание в одной из квартир на площади 30 м.кв.Из горящей квартиры пожарным удалось спасти только троих детей. Предварительно, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. На данный момент его ликвидировали.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырехлетний ребенок погиб на пожареВозгорание газопровода в Пермском крае: пострадали детиПожар произошел в общежитии Симферополя
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пожар, краснодарский край, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, дети, безопасность
Трое детей погибли на пожаре в Краснодарском крае

Трое детей погибли на пожаре в Краснодарском крае - МЧС

09:15 12.02.2024 (обновлено: 09:17 12.02.2024)
 
© МЧС РоссииТрое детей погибли на пожаре в Краснодарском крае
Трое детей погибли на пожаре в Краснодарском крае
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Трое детей погибли на пожаре в ночь на понедельник в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС России.
Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом двухэтажном доме в поселке Южный Крымского района поступило диспетчеру в 02.54. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошло загорание в одной из квартир на площади 30 м.кв.
"В момент пожара дома была многодетная семья с шестью детьми. Двоих из дома вынесли родители, к сожалению, малыши скончались в больнице. Еще одного ребенка обнаружили огнеборцы МЧС России. Он тоже погиб", - говорится в сообщении.
Из горящей квартиры пожарным удалось спасти только троих детей.
Предварительно, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. На данный момент его ликвидировали.
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ПожарКраснодарский крайПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостидетиБезопасность
 
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