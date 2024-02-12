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Трое детей погибли на пожаре в Краснодарском крае

Трое детей погибли на пожаре в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Трое детей погибли на пожаре в Краснодарском крае

Трое детей погибли на пожаре в ночь на понедельник в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T09:15

2024-02-12T09:15

2024-02-12T09:17

пожар

краснодарский край

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

дети

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Трое детей погибли на пожаре в ночь на понедельник в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС России.Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом двухэтажном доме в поселке Южный Крымского района поступило диспетчеру в 02.54. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошло загорание в одной из квартир на площади 30 м.кв.Из горящей квартиры пожарным удалось спасти только троих детей. Предварительно, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. На данный момент его ликвидировали.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырехлетний ребенок погиб на пожареВозгорание газопровода в Пермском крае: пострадали детиПожар произошел в общежитии Симферополя

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, краснодарский край, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, дети, безопасность