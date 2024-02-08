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Возгорание газопровода в Пермском крае: пострадали дети
Возгорание газопровода в Пермском крае: пострадали дети - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Возгорание газопровода в Пермском крае: пострадали дети
В поселке Пермского края произошло возгорание газопровода. Среди пострадавших дети. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T22:15
2024-02-08T22:15
2024-02-08T22:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В поселке Пермского края произошло возгорание газопровода. Среди пострадавших дети. Об этом сообщает МЧС России.Губернатор Пермского края сообщил, что двоих пострадавших перевели в реанимацию. Врачи оказывают им необходимую помощь."По происшествию в Куеде. По предварительной информации, горят несколько домов. На месте работают экстренные службы", – уточнил губернатор.Пресс-служба РЖД опровергла первоначальную информацию о возгорании грузового поезда в районе поселка Куеда.Пожар был локализован на 180 квадратных метрах. По данным МЧС России, угрозы распространения огня нет. Экстренные службы продолжают работать на месте.Возгорание газопровода в конце прошлого года произошло в Керчи. От газоснабжения были отключены около 30 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в лесу над Ялтой произошел на территории заповедникаПожар в торговом центре в Крыму – эвакуировано 15 человекПожар произошел в общежитии Симферополя
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пермский край, новости, происшествия, газ, пожар
Возгорание газопровода в Пермском крае: пострадали дети
Шесть человек пострадали в результате возгорания на газопроводе в Пермском крае
22:15 08.02.2024 (обновлено: 22:16 08.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В поселке Пермского края произошло возгорание газопровода. Среди пострадавших дети. Об этом сообщает МЧС России.
"По предварительной информации, произошел порыв внутрипромыслового газопровода. Возникло факельное горение, огонь перешел на 3 частных жилых дома и хозпостройки. Пострадали 6 человек, из них двое детей, – все госпитализированы", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Губернатор Пермского края сообщил, что двоих пострадавших перевели в реанимацию. Врачи оказывают им необходимую помощь.
"По происшествию в Куеде. По предварительной информации, горят несколько домов. На месте работают экстренные службы", – уточнил губернатор.
Пресс-служба РЖД опровергла первоначальную информацию о возгорании грузового поезда в районе поселка Куеда.
"Происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов. Для помощи в ликвидации возгорания на газопроводе направлен пожарный поезд, включающий в себя цистерны с водой и пенообразователь", – говорится в сообщении РЖД.
Пожар был локализован на 180 квадратных метрах. По данным МЧС России, угрозы распространения огня нет. Экстренные службы продолжают работать на месте.
Возгорание газопровода в конце прошлого года произошло
в Керчи. От газоснабжения были отключены около 30 тысяч человек.
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