https://crimea.ria.ru/20240208/vozgoranie-gazoprovoda-v-permskom-krae-postradali-deti-1134810249.html

Возгорание газопровода в Пермском крае: пострадали дети

Возгорание газопровода в Пермском крае: пострадали дети - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Возгорание газопровода в Пермском крае: пострадали дети

В поселке Пермского края произошло возгорание газопровода. Среди пострадавших дети. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T22:15

2024-02-08T22:15

2024-02-08T22:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В поселке Пермского края произошло возгорание газопровода. Среди пострадавших дети. Об этом сообщает МЧС России.Губернатор Пермского края сообщил, что двоих пострадавших перевели в реанимацию. Врачи оказывают им необходимую помощь."По происшествию в Куеде. По предварительной информации, горят несколько домов. На месте работают экстренные службы", – уточнил губернатор.Пресс-служба РЖД опровергла первоначальную информацию о возгорании грузового поезда в районе поселка Куеда.Пожар был локализован на 180 квадратных метрах. По данным МЧС России, угрозы распространения огня нет. Экстренные службы продолжают работать на месте.Возгорание газопровода в конце прошлого года произошло в Керчи. От газоснабжения были отключены около 30 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в лесу над Ялтой произошел на территории заповедникаПожар в торговом центре в Крыму – эвакуировано 15 человекПожар произошел в общежитии Симферополя

пермский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермский край, новости, происшествия, газ, пожар