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Пожар произошел в общежитии Симферополя
Пожар произошел в общежитии Симферополя - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Пожар произошел в общежитии Симферополя
Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Симферополе, спасены два человека и эвакуированы из опасной зоны восемь. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T11:12
2024-02-07T11:12
2024-02-07T11:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Симферополе, спасены два человека и эвакуированы из опасной зоны восемь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 10:14. Пожар случился на шестом этаже девятиэтажного общежития на улице Марка Донского. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.На месте работают более 40 специалистов и 16 единиц техники. На данный момент возгорание ликвидировано.
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происшествия, пожар, симферополь, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым
Пожар произошел в общежитии Симферополя
В Симферополе на пожаре в многоэтажке спасены два человека и эвакуированы восемь
11:12 07.02.2024 (обновлено: 11:13 07.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Симферополе, спасены два человека и эвакуированы из опасной зоны восемь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 10:14. Пожар случился на шестом этаже девятиэтажного общежития на улице Марка Донского. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.
"По прибытии на место первых пожарных расчетов было установлено, что горят вещи на площади три квадратных метра. Из задымленного помещения были эвакуированы восемь человек, еще двое спасены", - проинформировали в ТГ-канале ведомства.
На месте работают более 40 специалистов и 16 единиц техники. На данный момент возгорание ликвидировано.