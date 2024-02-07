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Пожар произошел в общежитии Симферополя

Пожар произошел в общежитии Симферополя - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Пожар произошел в общежитии Симферополя

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Симферополе, спасены два человека и эвакуированы из опасной зоны восемь. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T11:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Симферополе, спасены два человека и эвакуированы из опасной зоны восемь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 10:14. Пожар случился на шестом этаже девятиэтажного общежития на улице Марка Донского. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.На месте работают более 40 специалистов и 16 единиц техники. На данный момент возгорание ликвидировано.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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