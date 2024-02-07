Рейтинг@Mail.ru
Пожар произошел в общежитии Симферополя - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240207/pozhar-proizoshel-v-obschezhitii-simferopolya-1134753068.html
Пожар произошел в общежитии Симферополя
Пожар произошел в общежитии Симферополя - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Пожар произошел в общежитии Симферополя
Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Симферополе, спасены два человека и эвакуированы из опасной зоны восемь. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T11:12
2024-02-07T11:13
происшествия
пожар
симферополь
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/07/1134753152_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c6d053e999c6cf690542ec717e73f4b2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Симферополе, спасены два человека и эвакуированы из опасной зоны восемь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 10:14. Пожар случился на шестом этаже девятиэтажного общежития на улице Марка Донского. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.На месте работают более 40 специалистов и 16 единиц техники. На данный момент возгорание ликвидировано.
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/07/1134753152_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2794c6ab85a316deb3ccd4b4b9c5862f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, пожар, симферополь, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым
Пожар произошел в общежитии Симферополя

В Симферополе на пожаре в многоэтажке спасены два человека и эвакуированы восемь

11:12 07.02.2024 (обновлено: 11:13 07.02.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар произошел в общежитии Симферополя
Пожар произошел в общежитии Симферополя
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Симферополе, спасены два человека и эвакуированы из опасной зоны восемь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 10:14. Пожар случился на шестом этаже девятиэтажного общежития на улице Марка Донского. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.
"По прибытии на место первых пожарных расчетов было установлено, что горят вещи на площади три квадратных метра. Из задымленного помещения были эвакуированы восемь человек, еще двое спасены", - проинформировали в ТГ-канале ведомства.
На месте работают более 40 специалистов и 16 единиц техники. На данный момент возгорание ликвидировано.
 
ПроисшествияПожарСимферопольГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Ухудшение погоды и сильный ветер прогнозируют в Краснодарском крае
12:16Юные крымчане могут попасть в ТВ-проект "Ты супер!"
12:03Поезд Адлер – Симферополь пойдет по графику после оползня в районе Сочи
11:51В Таганрогском заливе до конца мая будут проходить учения со стрельбой
11:20Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии России
11:12Пожар произошел в общежитии Симферополя
11:04Дешевая клоунада: эксперт о "беспилотных войсках" Зеленского
10:50Атака ВСУ на город в Белгородской области: ранены двое мирных жителей
10:39В Крыму таможенники конфисковали раритетный Bentley
10:01Под огнем врага: ВСУ обстреляли левый берег Херсонщины
09:37Часть Киева осталась без света после взрывов
08:53Взрыв на заводе пиротехники в Индии: пострадали 174 человека
08:23Взрывы и воздушная тревога: что происходит на Украине
07:55В России может резко сократиться выдача ипотеки с господдержкой - причины
07:39Россия потребовала у Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько
07:25Ранние овощи и фрукты в Крыму: откуда их везут и насколько они безопасны
07:01Движение поездов в Сочи частично восстановили после схода оползня
06:39Дерзнут на Ушакова и Донского: кого ПЦУ хочет исключить из святых
06:04Часть Севастополя и пригород в среду останутся без света
00:01Без осадков и потепление: погода в Крыму в среду
Лента новостейМолния