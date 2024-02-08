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Пожар в торговом центре в Крыму – эвакуировано 15 человек - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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Пожар в торговом центре в Крыму – эвакуировано 15 человек
Пожар в торговом центре в Крыму – эвакуировано 15 человек - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Пожар в торговом центре в Крыму – эвакуировано 15 человек
В поселке Красногвардейское в Крыму загорелась кровля торгового здания на площади 250 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T10:45
2024-02-08T10:45
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В поселке Красногвардейское в Крыму загорелась кровля торгового здания на площади 250 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.Уточняется, что информация о возгорании здания по улице Киевская поступила в 09:28 в четверг.Сотрудники газодымозащитной службы провели разведку и эвакуировали 15 человек.Возгорание было локализовано к 9:40. В ликвидации пожара было задействовано11 единиц техники и 27 человек личного состава.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о пожаре в общежитии Симферополя контролирует прокуратураУснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре Жительница Ялты сожгла квартиру своего кавалера в Симферополе
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РИА Новости Крым
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Пожар в торговом центре в Крыму – эвакуировано 15 человек

Пожарные ликвидировали возгорание торгового центра в Крыму

10:45 08.02.2024
 
© МЧС РоссииЛиквидация последствий пожара в Красногвардейском районе
Ликвидация последствий пожара в Красногвардейском районе
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В поселке Красногвардейское в Крыму загорелась кровля торгового здания на площади 250 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.
Уточняется, что информация о возгорании здания по улице Киевская поступила в 09:28 в четверг.
"Прибывшие спасатели установили, что произошло возгорание кровли трехэтажного торгового здания. Площадь пожара составила 250 квадратных метров", – сообщили в ведомстве. Также была выявлена опасность распространения огня на рядом стоящий жилой дом.
Сотрудники газодымозащитной службы провели разведку и эвакуировали 15 человек.
Возгорание было локализовано к 9:40. В ликвидации пожара было задействовано11 единиц техники и 27 человек личного состава.
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ПожарКрымНовости КрымаПроисшествияКрасногвардейский районГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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