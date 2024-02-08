https://crimea.ria.ru/20240208/pozhar-v-torgovom-tsentre-v-krymu--evakuirovano-15-chelovek-1134777555.html

Пожар в торговом центре в Крыму – эвакуировано 15 человек

Пожар в торговом центре в Крыму – эвакуировано 15 человек - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Пожар в торговом центре в Крыму – эвакуировано 15 человек

В поселке Красногвардейское в Крыму загорелась кровля торгового здания на площади 250 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T10:45

2024-02-08T10:45

2024-02-08T10:45

пожар

крым

новости крыма

происшествия

красногвардейский район

гу мчс рф по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134776859_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3e0f0fc31677d206a6401efae9cd8bb9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В поселке Красногвардейское в Крыму загорелась кровля торгового здания на площади 250 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.Уточняется, что информация о возгорании здания по улице Киевская поступила в 09:28 в четверг.Сотрудники газодымозащитной службы провели разведку и эвакуировали 15 человек.Возгорание было локализовано к 9:40. В ликвидации пожара было задействовано11 единиц техники и 27 человек личного состава.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о пожаре в общежитии Симферополя контролирует прокуратураУснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре Жительница Ялты сожгла квартиру своего кавалера в Симферополе

крым

красногвардейский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, крым, новости крыма, происшествия, красногвардейский район, гу мчс рф по республике крым